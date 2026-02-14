Sail-GP: Boote kollidieren bei 90 km/h vor Auckland

Dramatisches Ende des Sail-GP-Rennens vor Auckland: Bei einem Tempo von 90 Kilometern pro Stunde krachen die Boote von Neuseeland und Frankreich zusammen.

Die Station der Segel-Rennserie Sail-GP vor Auckland ist von einem dramatischen Crash überschattet worden. Vor mehr als 10.000 Zuschauern im Segelstadion am Waitemata Harbour krachten die Boote der Gastgeber und der Franzosen heftig ineinander.

Bei dem Crash wurden zwei Segler verletzt und beide Boote demoliert. Beide Teams können an diesem Wochenende nicht mehr starten.

Neuseelands Steuermann verliert die Kontrolle

Vor der Kollision war der Rennkatamaran der Neuseeländer bei stark böigen Winden mit fast 90 Kilometern pro Stunde sehr hoch über das Wasser gerast. In der Folge verloren Steuermann Peter Burling und seine Crew offensichtlich die Kontrolle über das Boot.

Von hinten rauschten die ähnlich schnellen Franzosen ohne Ausweichchance über das neuseeländische Heck und in die Bordwand der Franzosen.

Zwei Segler verletzt im Krankenhaus

In einem ersten Statement hieß es, die beiden verletzten Segler seien "stabil". Genauere Angaben zu den Verletzungen wurden nicht gemacht.

"Ich kann nicht wirklich etwas über den Unfall sagen. Mein Hirn ist voller Wolken. Alles ging so schnell", sagte Frankreichs Steuermann Quentin Delapierre.

Zweiter Crash in Folge für Neuseeland

Für die in der Weltliga mitfavorisierten Neuseeländer ist es nach einer Kollision mit den Schweizern beim Saisonauftakt in Perth im Januar bereits der zweite Ausfall in Folge. Der Renntag in Auckland wurde nach dem Unfall abgebrochen.

Die Rennen werden in der Nacht zu Sonntag fortgesetzt. Team Germany lag nach schwachen Starts und einer starken Aufholjagd in Lauf eins zunächst auf Platz acht.

