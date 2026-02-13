SailGP: "Spannender als All Blacks und Warriors-Spiele"

Sail-GP-Showdown in Auckland:Team Germany will vor Rekordkulisse angreifen
von Tatjana Pokorny
Ein Heimspiel ohne Nationalhelden wäre in Neuseeland wie Olympia ohne Flamme. Doch zum SailGP ist das Bruchboot der Black Foils wieder heil. Team Germany ist dreifach motiviert.
Am Wochenende steigt in Auckland das zweite SailGP-Event der neuen Saison. Die Segel-Weltliga blickt angesichts der knackigen Windprognosen möglichen Speedrekorden und dem Rekord von mehr als 20.000 zahlenden Stadionbesuchern bei einem SailGP-Event entgegen.
Auckland als SailGP-Hotspot mit 30.000 Fans im Waitematā Harbour
Im Waitematā Harbour werden am 14. und 15. Februar mehr als 30.000 Fans erwartet. Gastgeberin des Segelspektakels auf F50-Rennkatamaranen ist Neuseelands "City of Sails", Auckland: Die Heimat der erfolgreichsten America’s-Cup-Nation in diesem Jahrtausend gilt als segelaffinste Stadt der Welt.
Anna Willcox, ehemalige Olympia-Skifahrerin und Moderatorin der Sport-Show "The Crowd goes wild", beschreibt den SailGP als packender als Neuseelands Nationalsport Rugby.
Black Foils nach Crash repariert - Neuseeland wieder startklar
In Auckland gibt es mehr Boote pro Einwohner als anderswo auf der Welt. In Supermärkten werden Bilder von Segelstars aufgehängt. Mit Taxifahrern lässt sich über den Segelsport plaudern. Jetzt kommt der SailGP zum zweiten Mal nach 2025 in die Stadt.
- Gegründet: 2019
- Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)
- Format: 12 zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei
- Teams: 12 aus 12 Nationen
- Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)
- Titelverteidiger: Spanien
- Saisons bislang: 4
- Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)
- Deutsches Team: Germany SailGP Team
- Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)
Und die neuseeländischen Fans können aufatmen: Der beim Saisonauftakt in Perth im Crash mit den Schweizern schwer beschädigte Rennkatamaran konnte rechtzeitig repariert werden. Zwei Meter des linken Rumpfes der neuseeländischen "Amokura" waren bei der Kollision im Januar abgerissen.
SailGP-Saisontitel im Fokus - Neuseeland unter Druck
Dem SailGP-Technikteam in England ist es gelungen, im Rennen gegen die Zeit Ersatz zu fertigen. "Es war ziemlich beeindruckend zu sehen, wie das Team von SailGP Technologies das neue Teil von Grund auf neu gebaut und binnen zehn Tagen nach Neuseeland geschickt hat", sagte Peter Burling.
Jetzt will der Olympiasieger und dreimalige America’s-Cup-Gewinner mit seinen Black Foils endlich den SailGP-Saisontitel. Nach dem verpatzten Saison-Crashauftakt soll ein gelungenes Heimspiel Neuseeland zügig vom ungewohnten 13. und letzten Platz der Meisterschaftswertung nach vorne katapultieren.
Team Germany holt neue Investoren für den SailGP-Angriff
Vorrücken will nach holprigem Saisonstart auch Team Germany von Platz neun. Rückenwind gab es dafür an der Investorenfront.
An die Seite von Teamgründer Thomas Riedel (56 Prozent) und den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (7,1 Prozent) rückten die Viessmann Generations Group (3,5 Prozent) und Bolt Ventures (27 Prozent) mit Profisportanleger David Blitzer.
- 4./5. Oktober 2025: Spanien, Cadíz
- 29./30. November 2025: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi
- Alle Rennen live und on demand in der ZDF-Mediathek
Team Germany ist dreifach motiviert
Ursprünglich war die deutsche Teamlizenz beim SailGP-Einstieg von Schwarz-Rot-Gold 2023 für 20 Millionen Euro erworben worden. Inzwischen werden die Lizenzen der Rennställe mit etwa 50 bis 70 Millionen Euro bewertet.
Für Team Germany bedeuten die neuen Investoren gute Nachrichten: Fahrer Erik Kosegarten-Heil und seine Crew starten in Auckland dreifach motiviert: Zur finanziellen Schubkraft kommen der Wunsch nach dem SailGP-Aufstieg und silberne Erinnerungen.
Erik Kosegarten-Heil setzt auf WM-Erinnerungen in Auckland
2019 hatte Erik Kosegarten-Heil mit Thomas Plößel bei der Auckland-WM im olympischen 49er beinahe die Überflieger Peter Burling und Blair Tuke vom Thron geholt. Die Deutschen wurden damals nach einem packenden Finale 2019 Vizeweltmeister hinter den Neuseeländern.
Im SailGP haben sie die Kiwis schon mehrfach bezwingen können. "Hier haben wir schon immer Chancen, sie zu schlagen", sagt der Steuermann. Der Showdown in der Höhle der Löwen wird am Wochenende zeigen, wie der Vergleich dieses Mal ausgeht.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
- FAQ
Segelregatta in ZDF-Mediathek:Alles, was Sie über SailGP wissen müssenvon Kyra Fehr
Sport:SailGP - Highspeedrennen
Nachrichten | Sport:Nachrichten zur Rennserie SailGP