Rubio in der Slowakei: Engere Zusammenarbeit bei Atomenergie

Die Slowakei und Ungarn gelten als Verbündete von US-Präsident Trump. Sein Außenminister Rubio besucht beide Länder nach seinem Auftritt bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

US-Außenminister Rubio ist zu Besuch in der Slowakei. Dort traf er Ministerpräsident Fico, einen scharfen EU-Kritiker. 15.02.2026 | 0:21 min

Nach der Münchner Sicherheitskonferenz hat US-Außenminister Marco Rubio seinen Besuch am Sonntag in der Slowakei fortgesetzt. Bei dem nur wenige Stunden dauernden Aufenthalt in der Hauptstadt Bratislava traf Rubio unter anderem den slowakischen Regierungschef Robert Fico.

Atomenergie: Slowakei und USA rücken zusammen

Beide Politiker kündigten an, dass die USA und die Slowakei künftig bei der zivilen Nutzung der Atomenergie enger kooperieren wollen, um die Slowakei weniger abhängig von russischer Energie zu machen.

Am 16. Januar hatte der Linksnationalist Fico dazu in Washington eine Vereinbarung mit den USA unterzeichnet. Im kommenden Jahr sollen laufende Gespräche mit der US-Firma Westinghouse über den Bau eines Atomreaktors in der Slowakei in eine Vertragsunterzeichnung münden, informierten Fico und Rubio.

Mit Spannung wurde Marco Rubios Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet. Er zeigte sich diplomatisch im Ton, blieb inhaltlich aber auf Trump-Kurs. 14.02.2026 | 2:04 min

Neben wirtschaftlichen Themen ging es auch um das gemeinsame Bekenntnis zur militärischen Stärkung der Nato. Die Slowakei sei bereit, dazu durch weitere Aufrüstung wie den schon laufenden Ankauf von amerikanischen F-16-Kampfflugzeugen beizutragen.

Slowakei und Ungarn sind enge Verbündete der USA

Am Abend will Rubio weiter nach Ungarn reisen, wo am Montag ein Gespräch mit Ministerpräsident Viktor Orban geplant ist.

Fico und Orban sind Verbündete von US-Präsident Donald Trump in Europa. Die Slowakei und Ungarn pflegen trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine weiterhin gute Beziehungen zum Kreml und sind stark von russischen Energielieferungen abhängig.

Transatlantische Beziehungen stehen unter Druck. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wurde Rubios Rede mit Spannung erwartet. ZDF-Korrespondent Ulf Röller berichtet. 14.02.2026 | 2:51 min

Münchner Sicherheitskonferenz: Rubio betont Verbindung der USA zu Europa

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hatte Rubio Europa am Samstag aufgefordert, die "westliche Zivilisation" zu verteidigen.

Er betonte, die USA wollten ein "starkes" Europa als Verbündeten. "Wir gehören zusammen", fügte er hinzu. Allerdings machte Rubio deutlich, dass die USA von den Europäern verlangten, für ihre eigene Verteidigung zu sorgen und der rigorosen Politik Trumps gegen "Massenmigration" zu folgen.

US-Außenminister Marco Rubio - die ganze Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. 14.02.2026 | 21:56 min

Quelle: AFP, dpa