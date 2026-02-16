  3. Merkliste
Bundespräsident Steinmeier sichert Libanon weitere Hilfe zu

Bundespräsident besucht Beirut:Steinmeier sichert Libanon weitere Hilfe zu

|

Bundespräsident Steinmeier hat dem Libanon weitere Unterstützung für einen stabilen Frieden zugesagt. Bei seinem Besuch in Beirut mahnte er auch die Entwaffnung der Hisbollah an.

Libanin, Beirut: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Libanons Premierminister Nawaf Salam

Deutschland will die gesamte Region stabilisieren und sich für einen dauerhaften Frieden einsetzen.

16.02.2026 | 0:28 min

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Libanon weitere deutsche Hilfe zur Stabilisierung des Landes zugesichert. "Wir stehen weiter an der Seite Ihres Landes", sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun in Beirut.

Zugleich rief er den Libanon sowie Israel dazu auf, ihre Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen von 2024 zu erfüllen. Dieses Abkommen sei "eine Chance" für beide Länder. Der Libanon müsse für die Entwaffnung der Hisbollah sorgen, damit die Voraussetzungen für einen israelischen Rückzug gegeben seien, sagte der Bundespräsident.

Glauben Sie nicht, dass wir uns das in Deutschland so einfach vorstellen. Wir wissen, dass das eine anspruchsvolle Aufgabe ist.

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

kibbuz

Seit November 2024 gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah. Ein tödlicher Luftangriff im Süd-Libanon zeigt jedoch, wie brüchig sie ist. Ein normales Leben bleibt dort unmöglich.

13.02.2026 | 4:18 min

Brüchiger Waffenstillstand zwischen Libanon und Israel

Bis November 2024 lieferten sich die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz und Israel einen Krieg mit mehr als 4.000 Toten im Libanon und etwa 130 in Israel. Seitdem gilt eine Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich aber Verstöße dagegen vor. Kurz vor Steinmeiers Besuch griff die israelische Armee Ziele im Süden des Landes an. Der Bundespräsident betonte:

Deutschland und Libanon teilen in dieser unruhigen Lage in der gesamten Region ein überragendes gemeinsames Interesse: Wir wollen, dass endlich dauerhafter Frieden und Stabilität in der Region einkehrt.

Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Die Vereinbarung zur Waffenruhe sieht unter anderem die Entwaffnung der Hisbollah in mehreren Phasen vor. Eine wichtige Frist dafür lief Ende vergangenen Jahres aber aus. Die Miliz lehnt diesen Schritt weiterhin ab.

Ein Blick auf die zerstörten Häuser in dem verwüsteten südlibanesischen Dorf Aita al-Schaab

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah bleibt angespannt. Zwar gilt seit November eine Waffenruhe, doch Israel fliegt weiter Angriffe in Libanon.

26.12.2025 | 1:52 min

Präsident Aoun: Aus Geschichte Deutschlands lernen

Präsident Aoun sagte, der Libanon könne von Deutschland vieles lernen, etwa, dass selbst die am meisten geeinte Nation Opfer von Spaltung werden könne, wenn sie von Besatzungsmächten kontrolliert werde. Und dass Einheit nur durch die vollständige Unabhängigkeit und die alleinige Souveränität eines Staates über sein gesamtes Territorium erreicht werden könne.

Wir sind nicht länger in der Lage, die Konflikte und Lasten anderer zu tragen.

Joseph Aoun, libanesischer Präsident

"Wir wollen nichts anderes als das Wohlergehen unseres Volkes und unserer Familien, den Wohlstand unserer Nation und das Leben unserer Kinder", sagte Aoun.

Zu sehen ist eine Straße und besonders zwei Gebäude mit großen libanesischen Flaggen, die einen Großteil der Gebäude-Fronten verdecken.

Im Libanon droht der brüchige Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah zu eskalieren.

30.11.2025 | 8:38 min

Beiruter Hafen: Steinmeier besucht deutsche Fregatte

Steinmeier traf sich am Nachmittag auch zu Gesprächen mit Ministerpräsident Nawaf Salam und Parlamentspräsident Nabih Berri. Am Abend wollte er die im Hafen von Beirut liegende deutsche Fregatte "Sachsen-Anhalt" besuchen, die sich an der Unifil-Mission der Vereinten Nationen beteiligt.

Die Marine hilft im Rahmen dieser Mission im Seegebiet vor dem Libanon, Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel zu verhindern. Unifil läuft zum Jahresende aus. Steinmeier versicherte aber: "Für uns ist das Ende der Unifil-Mission nicht das Ende unserer Unterstützung für den Libanon."

