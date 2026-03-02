  3. Merkliste
Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

Promi-News in Bildern:Zendaya und Tom Holland: Heimliche Hochzeit?

Haben Zendaya und Tom Holland etwa heimlich geheiratet? Jessie Buckley gewinnt SAG Award und Harry Styles feiert Comeback bei Brit Awards - die aktuellen Promi-News in Bildern.

Schauspieler Zendaya und Tom Holland bei einer öffentlichen Veranstaltung.
Jessie Buckley bei den SAG Awards.
Sänger Harry Styles bei einem seiner Konzerte.

Zendaya und Tom Holland: Heimliche Heirat?

Zendaya und Tom Holland sollen sich das Ja-Wort gegeben haben. Das plauderte ihr langjähriger Stylist aus. Von den beiden Schauspielern gab es noch keine offizielle Bestätigung. (02.02.2026)

