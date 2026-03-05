Zum Weltfrauentag:"Erfüllt mich mit Stolz": Eigene Barbie für Helene Fischer
Schlagerstar Helene Fischer erhält anlässlich des Weltfrauentags ihre eigene Barbie. Und sie ist nicht die einzige, der Mattel eine Puppe widmet.
Musikstar Helene Fischer ("Atemlos") bekommt ihre eigene Barbie-Puppe und verbindet damit eine Botschaft an junge Mädchen. Die 41-Jährige teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie eine Barbie mit langen blonden Haaren in den Händen hält und anlächelt. Die Barbie hält ein Mikrofon in der Hand und trägt ein blau-glitzerndes Kleid, das dem der Sängerin ähnelt. Dazu schrieb sie:
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.
Fischer bekommt eigene Barbie: Widmung zum Weltfrauentag
Die Barbie-Puppe wird Fischer anlässlich des Weltfrauentags am Sonntag (8. März) gewidmet, wie der Hersteller Mattel mitteilte. Neben der deutschen Sängerin bekommen weltweit sieben weitere Frauen ihre eigene Puppe, darunter US-Tennis-Legende Serena Williams (44).
Fischer wolle jedem jungen Mädchen sagen:
Daran habe sie sich auch selbst immer gehalten.
Helene Fischer: Zwischen Tour und Babystress
Die Sängerin zählt zu Deutschlands größten Musikstars. Im vergangenen Sommer machte sie die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich. In diesem Jahr will sie auf eine große Open-Air-Tour gehen.
"Ich möchte jetzt auch endlich raus", erklärte Fischer vergangene Woche in der Schweizer Talkshow "Gredig Direkt". Die Tournee sei organisatorisch "natürlich eine komplett neue Aufgabe". "Jeder wird es nachempfinden können. Wenn man Eltern ist, dann muss man einfach rund um die Kinder planen, und das werden wir." Die Sängerin erwähnte auch, dass Schlafmangel natürlich gerade eine "große Thematik" bei ihr sei.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zu Barbie-Hersteller Mattel
Spielzeughersteller Mattel unter Druck:Warum es Barbie und Ken nicht gut gehtvon Klaus Webermit Video0:42
Mattel plant Preiserhöhungen:Werden Barbies teurer wegen Trumps Zöllen?mit Video2:46
Rückruf nach Konstruktionsfehler:Mattels dunkles Kapitel: Tod in der Babyliegevon Kim Bachmannmit Video44:04