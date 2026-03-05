Schlagerstar Helene Fischer erhält anlässlich des Weltfrauentags ihre eigene Barbie. Und sie ist nicht die einzige, der Mattel eine Puppe widmet.

Zum Weltfrauentag ehrt der Spielzeughersteller Mattel Helene Fischer und Chloe Kelly mit eigenen Barbies. 05.03.2026 | 1:11 min

Musikstar Helene Fischer ("Atemlos") bekommt ihre eigene Barbie-Puppe und verbindet damit eine Botschaft an junge Mädchen. Die 41-Jährige teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie eine Barbie mit langen blonden Haaren in den Händen hält und anlächelt. Die Barbie hält ein Mikrofon in der Hand und trägt ein blau-glitzerndes Kleid, das dem der Sängerin ähnelt. Dazu schrieb sie:

Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit großem Stolz, dass mir eine Barbie gewidmet wird. „ Helene Fischer auf Instagram

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Fischer bekommt eigene Barbie: Widmung zum Weltfrauentag

Die Barbie-Puppe wird Fischer anlässlich des Weltfrauentags am Sonntag (8. März) gewidmet, wie der Hersteller Mattel mitteilte. Neben der deutschen Sängerin bekommen weltweit sieben weitere Frauen ihre eigene Puppe, darunter US-Tennis-Legende Serena Williams (44).

In fast jedem Kinderzimmer gibt es Spielzeug von Mattel, ob Barbie, Hot Wheels oder Minecraft. Doch die Geschäfte laufen schlechter, der Konzern legte schwache Quartalszahlen vor. 14.02.2026 | 0:42 min

Fischer wolle jedem jungen Mädchen sagen:

Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg. „ Helene Fischer auf Instagram

Daran habe sie sich auch selbst immer gehalten.

Helene Fischer: Zwischen Tour und Babystress

Die Sängerin zählt zu Deutschlands größten Musikstars. Im vergangenen Sommer machte sie die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich. In diesem Jahr will sie auf eine große Open-Air-Tour gehen.

Helene Fischer ist ganz aufgeregt: Sie wird bald auf große Open-Air-Tour gehen. 2025 hatte sie sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter weniger in der Öffentlichkeit gezeigt. 13.11.2025 | 2:41 min

"Ich möchte jetzt auch endlich raus", erklärte Fischer vergangene Woche in der Schweizer Talkshow "Gredig Direkt". Die Tournee sei organisatorisch "natürlich eine komplett neue Aufgabe". "Jeder wird es nachempfinden können. Wenn man Eltern ist, dann muss man einfach rund um die Kinder planen, und das werden wir." Die Sängerin erwähnte auch, dass Schlafmangel natürlich gerade eine "große Thematik" bei ihr sei.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.