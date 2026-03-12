Epstein-Affäre in Großbritannien erfasst wohl auch Andrew-Töchter

Sie gehören zu den schillernden Mitgliedern des britischen Königshauses: Andrews Töchter Eugenie und Beatrice. Offenbar hat sie jetzt auch der Sog der Epstein-Affäre erfasst.

Britische Royals beim Commonwealth Day - ohne die Andrew-Töchter Eugenie und Beatrice: Vor der Westminster Abbey gab es Proteste wegen Andrew. 10.03.2026 | 0:47 min

Es gab eine Zeit, da machten die britischen Prinzessinnen Beatrice und Eugenie vor allem mit ihren Hüten Schlagzeilen. Der modische Geschmack der beiden wurde immer wieder zum Thema.

In Öffentlichkeit kaum noch präsent

Ein ausgefallenes Stück, das Beatrice (37) zur Hochzeit ihres Cousins Prinz William mit Kate Middleton trug, wurde von der Presse wahlweise als Geweih, Toilettensitz oder Brezel verspottet. Doch das ist lange her.

Die britischen Prinzessinnen Eugenie (l.) und Beatrice sind für ihre schillernden Auftritte bekannt. (Archivbild) Quelle: dpa

Inzwischen sind die beiden Töchter von Ex-Prinz Andrew in der Öffentlichkeit kaum noch zu sehen. Ob das an dem tiefen Fall ihres Vaters liegt? Der 66-Jährige hat wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal alle Ämter und Ehrungen samt Prinzentitel verloren. Zumindest wird darüber in der britischen Boulevardpresse heftig spekuliert.

Politiker, Künstler und Reiche sind verstrickt in das Missbrauchsnetzwerk von Jeffrey Epstein. Doch wie gelang dem Sexualstraftäter der Aufstieg in den Kreis der Mächtigen? 05.03.2026 | 43:41 min

Schirmherrschaft beendet - Kein Ascot-Auftritt

Auslöser war unter anderem eine Mitteilung der Organisation Anti-Slavery International, die sich gegen moderne Sklaverei einsetzt. Prinzessin Eugenie werde ihre Schirmherrschaft niederlegen, hieß es darin. Gründe wurden nicht genannt. Das Thema galt eigentlich als Herzensanliegen der 35-Jährigen.

Nur wenige Tage zuvor hatten britische Medien berichtet, die beiden Schwestern seien von dem prestigeträchtigen Pferderennen Royal Ascot ausgeladen worden. Sie dürfen demnach weder an der Kutschprozession dabei sein, noch auf der royalen Ehrentribüne Platz nehmen.

Der Fall von Ex-Prinz Andrew wirft ein Schlaglicht auch auf Jeffrey Epsteins geschäftliche Interessen. Nils Metzger vom ZDFheuteCheck gibt Einblicke in ein weltweites Netzwerk. 20.02.2026 | 19:44 min

Ganze Andrew-Familie mit Kontakten zu Epstein

Nicht nur Ex-Prinz Andrew, sondern auch die schon lange von ihm geschiedene Mutter der beiden Prinzessinnen, Sarah Ferguson (66), besser bekannt als "Fergie", pflegte eine Freundschaft zu Epstein.

Strafverfahren werden in Großbritannien im Namen des Monarchen geführt. Es hieße also "die Krone gegen Mountbatten‑Windsor", sagt die ZDF‑Studioleiterin in London, Hilke Petersen. 20.02.2026 | 6:18 min

Der 2019 gestorbene Geschäftsmann betrieb jahrelang einen Missbrauchsring, dem viele Minderjährige zum Opfer fielen. Selbst die beiden Prinzessinnen dürften im Schlepptau ihrer Eltern Bekanntschaft mit dem Sexualstraftäter gemacht haben, wie aus den vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten hervorgeht.

Königshaus hält wohl bewusst Abstand

Der Verfassungsexperte und Royal-Kenner Craig Prescott von der Londoner Universität Royal Holloway hält es für plausibel, dass sowohl die Menschenrechtsaktivisten als auch die Royals bewusst auf Abstand zu den Schwestern gehen wegen der Verbindungen ihrer Eltern zu Epstein.

Der ehemalige Prinz Andrew wurde wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Als Handelsbeauftragter soll er vertrauliche Informationen an das Epstein-Netzwerk weitergegeben haben. 20.02.2026 | 2:16 min

Das Boulevardblatt "Daily Express" hatte gar berichtet, Thronfolger Prinz William (43) habe die "brutale Forderung" gestellt, die Mitglieder der engeren Königsfamilie dürften sich bis Ende des Jahres nicht an der Seite der Schwestern fotografieren lassen. Prescott kann sich auch das vorstellen.

Er dürfte sehr besorgt um die Monarchie sein, und Fotos mit Beatrice und Eugenie könnten mehr Fragen aufwerfen, als dem Königshaus derzeit lieb ist. „ Craig Prescott, Verfassungsexperte und Royal-Kenner

Charles will Königsfamilie verschlanken

Prescott gibt jedoch zu bedenken, dass die beiden Prinzessinnen noch nie Teil des als "arbeitende Royals" bezeichneten engen Kreises waren. Schon seit mehreren Jahren sind sie etwa bei der als "Trooping the Colour" bekannten Geburtstagsparade für den Monarchen nicht mehr dabei.

Epstein soll von Ex-Prinz Andrew vertrauliche Informationen erhalten haben, berichtet Investigativjournalist Laufer. Dabei könnte es auch um mögliche Investitionen gegangen sein. 19.02.2026 | 7:46 min

König Charles III. (77) will die Königsfamilie verschlanken, das ist schon lange bekannt. Frühere Spekulationen, Andrews Töchter könnten eines Tages royale Aufgaben übernehmen, "scheinen als Möglichkeit ausgeschieden", sagt Prescott mit britischem Understatement.

Neue Akten im Fall Jeffrey Epstein liefern weitere Infos zur Verbindung zwischen Andrew und Epstein. Jetzt hat König Charles der Polizei Hilfe bei weiteren Ermittlungen angeboten. 09.02.2026 | 1:06 min

Wie lange sich Beatrice und Eugenie noch mit den Titeln schmücken dürfen, sei fraglich. Prescott hält es für möglich, dass William, wenn er einmal König ist, die Titel einkassiert - womöglich sogar bei seinem Bruder Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan sowie den beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet.

Es sieht nach einer sehr kleinen Royal Family in der Zukunft aus. „ Craig Prescott, Verfassungsexperte und Royal-Kenner