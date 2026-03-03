Epstein-Fall: Videos von Clinton-Anhörungen veröffentlicht

Der US-Kongress hat Befragungsvideos von Bill und Hillary Clinton online gestellt. Im Fokus: Ihre Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton hatte sich vor Mitgliedern des US-Kongresses in einem Videostatement geäußert. Darin sagte Clinton, er hätte "nichts Falsches gesehen oder getan". 28.02.2026 | 0:20 min

Die Videoaufnahmen der stundenlangen Anhörungen des früheren US-Präsidenten Bill Clinton und seiner Frau, der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton, sind veröffentlicht worden.

Die Befragungen vor einem Kontrollausschuss des Repräsentantenhauses sollten zur politischen Aufarbeitung des Missbrauchsskandals um den Sexualstraftäter und Financier Jeffrey Epstein beitragen.

Die Videos zeigen die unter Eid abgegebenen Aussagen der Clintons in einem Gebäude in Chappaqua im US-Bundesstaat New York, wo das Ehepaar lebt. Beide hatten betont, keine Kenntnis von Epsteins Straftaten gehabt zu haben.

Clintons distanzieren sich von Epstein

Bill Clinton sagte, er erinnere sich, Epstein getroffen zu haben, als er 2002 an Bord von dessen Privatjet geflogen sei, während er im Rahmen seiner Wohltätigkeitsarbeit unterwegs gewesen sei. Im Jahr darauf hätten sich ihre Wege getrennt. Bill Clinton versicherte vor dem Ausschuss:

Es gibt nichts, was ich gesehen habe, als ich in seiner Nähe war, das mich erkennen ließ, dass er Frauenhandel betrieb. „ Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident

Epstein besuchte während der Präsidentschaft Clintons mehrmals das Weiße Haus. Es gibt Fotos, auf denen sie sich die Hände schütteln. Doch der Ex-Präsident sagte, er könne sich nicht an diese Begegnungen erinnern.

Hillary Clinton sagte, sie könne sich nicht einmal an ein Treffen mit Epstein erinnern. Beide wurden stundenlang unter Eid von Abgeordneten befragt.

Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton hatte vor dem Kontrollausschuss des US-Kongresses Treffen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bestritten. 27.02.2026 | 0:26 min

Bill Clinton: "Keine Informationen", wonach Trump etwas Falsches getan habe

Bill Clinton schilderte auch eine Unterhaltung mit dem heutigen Präsidenten Donald Trump über Epstein. Trump habe ihm demnach Anfang der 2000er Jahre auf einem seiner Golfplätze gesagt, er habe sich mit Epstein zerstritten - "alles wegen eines Immobilien-Deals".

Clinton sagte zudem, Trump habe ihm "nie etwas" gesagt, das ihn glauben lasse, dieser sei im Zusammenhang mit Epstein in "irgendetwas Unangemessenes" verwickelt gewesen. "Das ist die Wahrheit", hieß es in der veröffentlichten Aussage weiter. Er habe "keine Informationen", wonach Trump etwas Falsches getan habe.

Die Darstellung steht neben teils unterschiedlichen öffentlichen Aussagen Trumps zu seiner früheren Beziehung zu Epstein. 2002 hatte Trump Epstein in einem Interview noch als "tollen Kerl" bezeichnet und gesagt, dieser möge schöne Frauen "auch auf der jüngeren Seite". Später distanzierte er sich und erklärte, er habe sich mit Epstein überworfen und sei "kein Fan" gewesen.

In der Epstein-Affäre müssten längst alle Dokumente veröffentlicht worden sein. Schlagzeilen machten auch die Clintons. Ihnen drohte auch eine Anklage. 27.01.2026 | 1:16 min

Nennungen in Epstein-Akten bedeuten nicht automatisch Fehlverhalten

Bill Clintons Name und Bilder von ihm tauchen in Dokumenten zu den Epstein-Ermittlungen auf. Bekannt ist unter anderem, dass Epstein während Clintons Präsidentschaft mehrfach im Weißen Haus war und der Ex-Präsident wiederholt mit Epsteins Flugzeug reiste.

Nennungen in den Akten allein gelten jedoch nicht als Beleg für Fehlverhalten. Vollständige schriftliche Transkripte der Anhörungen wurden bislang nicht veröffentlicht.

Aussage im US-Parlament : Clinton und Epstein: Was zu den Kontakten bekannt ist Bill Clintons Name wird schon seit längerem mit dem Fall Epstein in Verbindung gebracht. Nun sollen er und seine Frau Hillary vor dem US-Parlament dazu aussagen. Darum geht es. mit Video 27:51 FAQ