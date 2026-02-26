Update am Morgen: Epstein-Affäre - Hillary Clinton sagt aus

Wieder Epstein-Schlagzeilen - aber wer schaut auf die Opfer?

überall auf der Welt werden derzeit von unterschiedlichen Recherchenetzwerken die Epstein-Files durchkämmt. Auch das ZDF ist dabei. Und fast täglich gibt es neue Enthüllungen, neue Details. Kein Wunder bei rund drei Millionen Dokumenten, 2.000 Videos und 180.000 Bildern aus den Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Sicherlich gilt auch, dass nicht jeder oder jede, die in den Files erwähnt wird, ein Verbrechen begangen hat. Aber sie alle waren im Dunstkreis von Epstein, hatten mit ihm zu tun, machten Geschäfte mit ihm oder ließen sich gerne mit Helikoptern auf seine Privatinsel zu Partys fliegen.

Hillary und Bill Clinton werden befragt

Inwieweit das für die Clintons gilt, sollen nun ihre Aussagen vor dem US-Kongress zeigen. Heute ist Hillary Clinton geladen, morgen dann der ehemalige Präsident Bill Clinton. Sie beteuern, dass sie nichts von Epsteins Verbrechen gewusst haben.

Man bekommt fast das Gefühl eines Paralleluniversums, in dem Geld und Macht wie ein Potenzmittel gewirkt zu haben scheinen. Aber was ist mit den Opfern? Eigentlich dürfte aus den Files gar nicht hervorgehen, wer sie sind. Doch hier wurde schlampig gearbeitet. Auch etwaige Nachbesserungen durch das US-Justizministerium konnten nicht verhindern, dass Opfer identifiziert werden konnten.

Vermutlich wird nie klar sein, wie viele Mädchen tatsächlich Opfer wurden. Die US-amerikanische Journalistin Julie K. Brown, die den Fall durch ihre Artikel erst so richtig ins Rollen gebracht hatte, veröffentlichte 2021 ein Buch mit zahlreichen Interviews mit Frauen, die zum Tatzeitpunkt zwischen 13 und 16 Jahre alt waren. Deutlich wurde dabei, dass Epstein und sein Umfeld sehr bewusst nach Mädchen suchten, die bisher in ihrem Leben bereits Missbrauch erlebt hatten und meist aus sozial schwachen Verhältnissen stammten.

Viele Minderjährige waren Opfer sexualisierter Gewalt

Wie so häufig bei Opfern, wurden sie nicht gehört, ihre Geschichten nicht geglaubt und auch nicht gesehen. Wer nun denkt, dass dies wirklich alles in einem Paralleluniversum passierte, in dem es um viel Geld und Macht geht, liegt aber falsch. Denn Zahlen belegen: Jede fünfte Frau und jeder 20. Mann in Deutschland waren als Minderjährige von sexualisierter Gewalt betroffen. Das ergab eine groß angelegte Dunkelfeldstudie, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde.

Die Zahl liest sich schnell. Doch für die Opfer ist nichts schnell vorbei. Ihr Leben lang sind sie von den Taten geprägt, ja traumatisiert. In den meisten Fällen ist es das nähere Umfeld, in dem die Taten passieren, also die Familie oder Freunde der Familie. Eine Welt, in die man von außen häufig nur schwer reinschauen kann. Aber es geht. Und das sollten uns die Epstein-Files vielleicht alle lehren: genau hinzuschauen und zuzuhören - und sei der Mensch noch so klein, so arm oder so schwach!

Weitere Verhandlungsrunde zwischen USA und Iran: In Genf kommen Vertreter der USA und Irans zu womöglich entscheidenden Verhandlungen zusammen. Es ist die dritte Runde indirekter Gespräche in diesem Jahr, wieder unter Vermittlung des Golfstaats Oman. Es geht unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. US-Präsident Donald Trump hat mehrfach mit einem Militäreinsatz gedroht.

Merz beendet China-Reise: Mit einer Besichtigung der verbotenen Stadt in Peking und Unternehmensbesuchen in der südchinesischen Hightech-Metropole Hangzhou beendet Bundeskanzler Friedrich Merz seine zweitägige China-Reise.

Aktuelle Stunde zu Vetternwirtschafts-Vorwürfen gegen AfD: Der Bundestag befasst sich in einer Aktuellen Stunde mit Berichten, dass einige AfD-Abgeordnete Angehörige von Parteikollegen als Mitarbeiter beschäftigen. Union und SPD hatten die Debatte beantragt.

Bundestag will Tariftreuegesetz beschließen: Das lange umstrittene Vorhaben soll sicherstellen, dass öffentliche Aufträge für Bau und Dienstleistungen an Firmen vergeben werden, die ihre Mitarbeiter mit Tarifvertrag oder ähnlich günstigen Bedingungen beschäftigen.

Neues von den Epstein-Ermittlungen: Bill Gates gibt zwei Affären zu. Weitere Trump-Akten sollen fehlen, und ein Heidelberger Investor taucht in den Dokumenten auf. ZDFheute live ordnet ein.

Borussia Dortmund hat das Achtelfinale der Champions League auf dramatische Weise verpasst. Bei Atalanta Bergamo kassierte der BVB in letzter Sekunde das entscheidende Tor zum 1:4.

Besser lief es für Bayer Leverkusen: Das 0:0 gegen Olympiakos Piräus war kein Glanzstück, reichte aber, um in die nächste Runde einzuziehen. Die Highlights dieser und aller weiteren Spiele finden Sie im ZDF-Streamingportal.

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Frühlingshaftes Wetter: In Teilen Deutschlands werden Temperaturen bis 20 Grad erwartet. In den kommenden Tagen bleibt es ganz überwiegend trocken - und es wird vermutlich von Tag zu Tag schöner.

An diesem Donnerstag ziehen im Nordwesten dichte Wolken durch, vereinzelt kann es auch ein paar Spritzer Regen geben. Sonst ist es nach Nebelauflösung heiter oder locker bewölkt. Regional kann es allerdings auch lange trübe bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen zwölf und 21 Grad, im Küstenumfeld sind es um neun Grad.

