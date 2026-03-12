Die Schauspielerin erzählt, was ihr nach ihrem Beinbruch geholfen hat. Und sie verrät, was zu ihrem 85. Geburtstag auf der Speisekarte stehen wird.

Senta Berger hatte die ursprüngliche Premiere von „Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ wegen eines Sturzes verpasst. Für die Schauspielerin wurde eigens ein Nachholtermin organisiert. 12.03.2026 | 1:21 min

Zwei Monate nach ihrem Oberschenkelbruch steht Senta Berger wieder im Rampenlicht: Eine Million Menschen haben den Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" im Kino gesehen. Ihr Sohn, der Regisseur Simon Verhoeven, hat ihn inszeniert.

Nach ihrem Krankenhausaufenthalt ist die Schauspielerin noch in Reha. Die Premiere des Films hatte Berger wegen ihres Sturzes verpasst. Auf einem Nachholtermin in einem Münchner Kino war die Schauspielerin wieder dabei.

ZDFheute: Zwei Monate nach Ihrem Oberschenkelbruch sind Sie wieder hier, sitzen blendend aussehend im Kino. Wie geht es Ihnen heute?

Senta Berger: Es geht mir gut, danke. Ich kann gehen, ich kann stehen, ich kann sitzen. Ich hatte ein ganz tolles Team in der Reha-Abteilung, aber auch schon im Krankenhaus in Hamburg in der Intensiv.

Ich werde bald nach Hause entlassen. „ Senta Berger, Schauspielerin

Ich muss mich bedanken und will mich bedanken, auch öffentlich.

Senta Berger war kurz vor einem Auftritt gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen. 19.01.2026 | 0:35 min

ZDFheute: Was hat Ihnen in dieser Zeit am meisten geholfen, wieder auf die Beine zu kommen?

Berger: Die Sonne. Wenn man Glück hat, hilft sie und heilt. Disziplin ist nötig, um den Schmerz erst einmal zu überwinden. Dazu muss man sich zwingen, aber man weiß ja wozu. Und dann habe ich eben sehr viel gemacht. Ich bin viel gegangen und habe natürlich auch viel nachgedacht: Warum bin ich von einer Bühne gefallen?

Wenigstens war es eine Bühne - für eine professionelle Schauspielerin zumindest der richtige Ort, um zu fallen. „ Senta Berger, Schauspielerin

Senta Berger ... ... wurde am 13. Mai 1941 in Wien geboren. Sie stand für mehr als 160 Filme vor der Kamera und erhielt unzählige nationale und internationale Preise. Berger arbeitete unter anderem mit Kirk Douglas, Frank Sinatra und John Wayne, sie trat auch als Theaterschauspielerin und als Sängerin in Erscheinung. 2024 starb ihr Mann, der Regisseur Michael Verhoeven. Senta Berger engagiert sich bis heute ehrenamtlich in der Kinderhilfe.

ZDFheute: Während Sie im Krankenhaus und in der Reha waren, startete Ihr Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" im Kino - jetzt feiern Sie und Ihr Sohn Simon Verhoeven eine Million Zuschauer. Wie haben Sie diesen Erfolg erlebt?

Berger: Simon und ich, wir haben jeden Tag telefoniert und natürlich interessiert mich das. Er hat mich auf dem Laufenden gehalten. Aber es kamen und kommen ja sogar in der Reha so viele Leute auf einen zu und sagen, ich hab's gesehen. Weil es ist ein Film, der schon Generationen im Film zusammenbringt und eben auch im Zuschauerraum, glaube ich.

Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ein Film, der Generationen berührt. „ Senta Berger, Schauspielerin

Regisseur Simon Verhoeven verfilmte mit „Ach, diese Lücke“ den dritten Band von Joachim Meyerhoffs Familiengeschichte. Die Hauptrollen übernahmen Bruno Alexander als „Joachim“ und Senta Berger als dessen Großmutter. 27.01.2026 | 2:45 min

ZDFheute: Der Film erzählt auch von Verlust. Vor zwei Jahren ist Ihr geliebter Mann, der Filmemacher Michael Verhoeven, gestorben. Im Jahr darauf haben Sie dann die Dreharbeiten begonnen. Inwiefern hat Ihnen die Arbeit geholfen, um mit Ihrer Trauer umzugehen?

Berger: Mir hat die Arbeit geholfen. Aber eben nur die Arbeit, das heißt nur unter Anführungszeichen.

ZDFheute: Im Mai werden Sie 85 Jahre alt. Mit welchen Gefühlen gehen Sie diesem Geburtstag entgegen?

Berger: Was wollen Sie, was ich Ihnen antworte? Was soll ich mir unter dem 85. Geburtstag vorstellen? Ich habe ihn noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung.

Aber wir in der Familie haben schon gesagt, wir essen Kaiserschmarrn. „ Senta Berger, Schauspielerin