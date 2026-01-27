Bipolare Störung als Begründung:Kanye West entschuldigt sich für antisemitische Äußerungen
US-Rapper Kanye West hat sich für sein kontroverses Verhalten in der Vergangenheit entschuldigt. West war mit antisemitischen Äußerungen und einem "Heil Hitler"-Song aufgefallen.
Der wegen antisemitischer Äußerungen und seinem "Heil-Hitler"-Song in die Kritik geratene Rapper Kanye West hat sich für sein Verhalten entschuldigt und eine bipolare Störung als Grund angeführt. Der US-Rapper, der sich mittlerweile "Ye" nennt, veröffentlichte am Montag einen offenen Brief im "Wall Street Journal".
Unter der Überschrift "An diejenigen, die ich verletzt habe", schrieb er, in manischen Phasen würden bipolare Menschen den Bezug zur Realität verlieren.
Bei einer bipolaren Störung schwankt die Stimmung des Erkrankten zwischen extremen Phasen der Hochstimmung und der Niedergeschlagenheit. Im klassischen Verlauf wechseln die Betroffenen während ihrer Erkrankung immer wieder zwischen folgenden Zuständen: der Manie, der Hypomanie, der Depression und einer Mischform zwischen Manie und Depression. Ein geregeltes Leben ist so kaum möglich. Schwankungen der Stimmung und des Antriebs sind ebenso Realität wie ein erhöhtes Suizidrisiko im Vergleich zur Gesamtbevölkerung.
Kanye West sagt, er liebe "jüdische Menschen"
Auch er habe diese "Momente der Abgekoppeltheit", in denen er falsche Entscheidungen treffe und sich rücksichtslos verhalte.
Er verpflichte sich dazu, sich der Verantwortung zu stellen, sich behandeln zu lassen "und zu verändern". "Dies entschuldigt nicht, was ich getan habe", schrieb West weiter.
West war in den vergangenen Jahren immer wieder durch sein erratisches Verhalten aufgefallen. Unter anderem sorgte er wiederholt mit antisemitischen und Hitler verherrlichenden Äußerungen für Kontroversen.
Australien, Adidas und andere Unternehmen haben reagiert
Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und weitere Unternehmen beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Rapper. Den Song "Heil Hitler" hatte West genau am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Australien, die Heimat seiner Frau, widerrief im Juli das Visum für West.
Mehr Nachrichten über Prominente
Bipolare Störung als Begründung:Kanye West entschuldigt sich für antisemitische Äußerungenmit Video0:46
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Nach Familienstreit: Die Beckhams zeigen sich in Paris
Hessischer Mundart-Komiker verstorben:"Im Komiker-Himmel": Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebelmit Video1:04
Darsteller in "Die drei ???":Julius Weckauf freut sich aufs Erwachsenwerdenvon Mathilde Bernard und Ulrich Langermit Video6:02
Neues Album und Welttournee:Harry Styles: Neue Single "Aperture" mit tanzbaren Beatsmit Video0:45
Sängerin und Schauspielerin:"Die Lütte": Angelika Mann ist totmit Video0:45
Millionenzahlung für Rapper:Bushido gewinnt vor Gericht gegen Ex-Manager Abou-Chakermit Video0:57
Vorwurf illegaler Recherchemethoden:Prinz Harry sagt gegen Boulevardzeitung vor Gericht ausmit Video1:53
Comeback mit neuem Moderationsduo:Kaulitz-Brüder beerben Gottschalk bei "Wetten, dass..?"mit Video1:42
Sohn bricht mit Familie:Brooklyn Beckham: "Ich möchte mich nicht versöhnen"mit Video1:30
Weltberühmter Designer:Italienischer Modeschöpfer Valentino ist totmit Video2:24
Vorwurf der Bespitzelung:Prinz Harrys Kampf gegen die Klatschpresse geht weitermit Video0:46
- Bilderserie
100 Jahre Grüne Woche:Spinnräder, Rindviecher und Landmaschinen
- Bilderserie
Kandidaten für den Vorentscheid:Wer fährt für uns nach Wien zum ESC 2026?
Ermittlungen gegen spanischen Superstar:Julio Iglesias weist Vorwürfe der sexuellen Gewalt zurückmit Video0:50
Britischer Schauspieler:Was Idris Elba an Berlin liebtvon Mathilde Bernard und Jens Lindnermit Video2:36
82-jähriger Sänger:Ex-Angestellte erheben schwere Vorwürfe gegen Julio Iglesiasmit Video1:27
Sänger feiert 80. Geburtstag:Carpendale interessiert nicht das Alter, sondern die Energiemit Video5:01
Er schrieb Dutzende Bücher über Aliens:Erich von Däniken mit 90 Jahren gestorbenmit Video1:34
Verleihung in Kalifornien:Politthriller mit DiCaprio könnte bei Golden Globes abräumen
4. Staffel der Erfolgsserie:"Ku'damm 77": Beliebte Stars und neue Gesichtervon Nadia Nasser und Stephanie Paerschmit Video29:57
Zehnter Todestag einer Ikone:David Bowie - immer noch ein Superstarvon Stefan Münkermit Video44:35
Ex-Le-Mans-Sieger wurde 97 Jahre alt:Rennfahrer-Ikone Hans Herrmann gestorbenmit Video0:23
Filmstar an Krebs gestorben:Schauspielerin Brigitte Bardot in Saint-Tropez beigesetztmit Video0:48