  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Bipolare Störung: Kanye West entschuldigt sich

Bipolare Störung als Begründung:Kanye West entschuldigt sich für antisemitische Äußerungen

|

US-Rapper Kanye West hat sich für sein kontroverses Verhalten in der Vergangenheit entschuldigt. West war mit antisemitischen Äußerungen und einem "Heil Hitler"-Song aufgefallen.

Kanye West entschuldigt seinen Antisemitismus

"An diejenigen, die ich verletzt habe": Wie sich der Rapper Kanye West für sein antisemitisches Verhalten entschuldigt und wie er seine Aussagen begründet.

27.01.2026 | 0:46 min

Der wegen antisemitischer Äußerungen und seinem "Heil-Hitler"-Song in die Kritik geratene Rapper Kanye West hat sich für sein Verhalten entschuldigt und eine bipolare Störung als Grund angeführt. Der US-Rapper, der sich mittlerweile "Ye" nennt, veröffentlichte am Montag einen offenen Brief im "Wall Street Journal".

Rapper Kanye West steht auf der Bühne vor einem Mikrofon und singt. Die Bühne ist dunkel, an der Seite leuchtet grelles Scheinwerferlicht.

Kanye West hat den Gangsterrap revolutioniert. Spießerlook, Humor und unfassbare Skandale sind seine Markenzeichen. Seine Karriere pendelt dabei immer wieder zwischen Abstürzen und Euphorie.

22.08.2025 | 44:04 min

Unter der Überschrift "An diejenigen, die ich verletzt habe", schrieb er, in manischen Phasen würden bipolare Menschen den Bezug zur Realität verlieren.

Bei einer bipolaren Störung schwankt die Stimmung des Erkrankten zwischen extremen Phasen der Hochstimmung und der Niedergeschlagenheit. Im klassischen Verlauf wechseln die Betroffenen während ihrer Erkrankung immer wieder zwischen folgenden Zuständen: der Manie, der Hypomanie, der Depression und einer Mischform zwischen Manie und Depression. Ein geregeltes Leben ist so kaum möglich. Schwankungen der Stimmung und des Antriebs sind ebenso Realität wie ein erhöhtes Suizidrisiko im Vergleich zur Gesamtbevölkerung.

Kanye West sagt, er liebe "jüdische Menschen"

Auch er habe diese "Momente der Abgekoppeltheit", in denen er falsche Entscheidungen treffe und sich rücksichtslos verhalte.

Ich bedauere meine in diesem Zustand begangenen Handlungen zutiefst und schäme mich sehr dafür.

Kanye West ("Ye"), Rapper

Er verpflichte sich dazu, sich der Verantwortung zu stellen, sich behandeln zu lassen "und zu verändern". "Dies entschuldigt nicht, was ich getan habe", schrieb West weiter.

Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen.

Kanye West ("Ye"), Rapper

West war in den vergangenen Jahren immer wieder durch sein erratisches Verhalten aufgefallen. Unter anderem sorgte er wiederholt mit antisemitischen und Hitler verherrlichenden Äußerungen für Kontroversen.

Genie im Größenwahn
:Kanye West: Ein entzauberter Rapper

Kanye West ist Musikikone, Modestar - und Skandalfigur. Zwischen Genie und Größenwahn hat er sich selbst entzaubert. Eine Geschichte von Ruhm, Absturz und Wahnsinn.
von Bettina Blaß
mit Video44:04
Kanye West bei den 67. Grammy Awards.

Australien, Adidas und andere Unternehmen haben reagiert

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und weitere Unternehmen beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Rapper. Den Song "Heil Hitler" hatte West genau am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Australien, die Heimat seiner Frau, widerrief im Juli das Visum für West.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtet "hallo Deutschland" in dem Beitrag "Wie Kanye West seine Antisemitismus-Äußerungen entschuldigt" am 27.01.2026 um 12:48 Uhr.

Mehr Nachrichten über Prominente

  1. Kanye West bei den 67. Grammy Awards.

    Bipolare Störung als Begründung:Kanye West entschuldigt sich für antisemitische Äußerungen

    mit Video0:46
  2. Familie Beckham
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Nach Familienstreit: Die Beckhams zeigen sich in Paris

  3. Gerd Knebel ist gestorben

    Hessischer Mundart-Komiker verstorben:"Im Komiker-Himmel": Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel

    mit Video1:04
  4. Portrait-Foto von Julius Weckauf.

    Darsteller in "Die drei ???":Julius Weckauf freut sich aufs Erwachsenwerden

    von Mathilde Bernard und Ulrich Langer
    mit Video6:02
  5. Harry Styles: Gerüchte über neue Musik

    Neues Album und Welttournee:Harry Styles: Neue Single "Aperture" mit tanzbaren Beats

    mit Video0:45
  6. Die Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann bei der Verleihung der Goldenen Henne am 13.10.2023 in Leipzig.

    Sängerin und Schauspielerin:"Die Lütte": Angelika Mann ist tot

    mit Video0:45
  7. Bushido

    Millionenzahlung für Rapper:Bushido gewinnt vor Gericht gegen Ex-Manager Abou-Chaker

    mit Video0:57
  8. Prinz Harry

    Vorwurf illegaler Recherchemethoden:Prinz Harry sagt gegen Boulevardzeitung vor Gericht aus

    mit Video1:53
  9. Bill und Tom Kaulitz, aufgenommen am 19.01.2026

    Comeback mit neuem Moderationsduo:Kaulitz-Brüder beerben Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

    mit Video1:42
  10. Beckham-Sohn Brooklyn bricht mit Familie

    Sohn bricht mit Familie:Brooklyn Beckham: "Ich möchte mich nicht versöhnen"

    mit Video1:30
  11. Valentino Garavani, Archivbild

    Weltberühmter Designer:Italienischer Modeschöpfer Valentino ist tot

    mit Video2:24
  12. Großbritannien, London: Prinz Harry, Herzog von Sussex, trifft vor dem Gericht ein.

    Vorwurf der Bespitzelung:Prinz Harrys Kampf gegen die Klatschpresse geht weiter

    mit Video0:46
  13. Jagd in der 1925 fertiggestellten Funkhalle
    Bilderserie

    100 Jahre Grüne Woche:Spinnräder, Rindviecher und Landmaschinen

  14. "Die Giovanni Zarrella Show" vom 23. August 2025: Sarah Engels
    Bilderserie

    Kandidaten für den Vorentscheid:Wer fährt für uns nach Wien zum ESC 2026?

  15. Julio Iglesias

    Ermittlungen gegen spanischen Superstar:Julio Iglesias weist Vorwürfe der sexuellen Gewalt zurück

    mit Video0:50
  16. Idris Elba wird besondere Ehre zuteil

    Britischer Schauspieler:Was Idris Elba an Berlin liebt

    von Mathilde Bernard und Jens Lindner
    mit Video2:36
  17. Schwere Vorwürfe gegen Julio Iglesias

    82-jähriger Sänger:Ex-Angestellte erheben schwere Vorwürfe gegen Julio Iglesias

    mit Video1:27
  18. Howard Carpendale auf der Bühne

    Sänger feiert 80. Geburtstag:Carpendale interessiert nicht das Alter, sondern die Energie

    mit Video5:01
  19. Der Schweizer Bestseller-Autor Erich von Däniken in seiner Schreib- und Forschungswerkstatt am 05.03.2015 in Interlaken

    Er schrieb Dutzende Bücher über Aliens:Erich von Däniken mit 90 Jahren gestorben

    mit Video1:34
  20. Leonardo DiCaprio auf dem roten Teppich

    Verleihung in Kalifornien:Politthriller mit DiCaprio könnte bei Golden Globes abräumen

  21. Die Darstellerinnen der ZDF-Reihe "Ku'damm 77" in einer Küchen der 70er Jahre zum Drehstartfoto versammelt: Die Schauspielerinnen der neuen Staffel Claudia Michelsen, Marie Louise Albertine Becker, Maria Ehrich, Sonja Gerhardt, Carlotta Bähre und Emilia Schüle

    4. Staffel der Erfolgsserie:"Ku'damm 77": Beliebte Stars und neue Gesichter

    von Nadia Nasser und Stephanie Paersch
    mit Video29:57
  22. David Bowie singt am 16. Oktober 2003 in der Color Line Arena in Hamburg.

    Zehnter Todestag einer Ikone:David Bowie - immer noch ein Superstar

    von Stefan Münker
    mit Video44:35
  23. Automobilrennfahrer Hans Herrmann im Silberpfeil am 19.01.2021.

    Ex-Le-Mans-Sieger wurde 97 Jahre alt:Rennfahrer-Ikone Hans Herrmann gestorben

    mit Video0:23
  24. Archiv: Die französische Schauspielerin und Tierschützerin Brigitte Bardot

    Filmstar an Krebs gestorben:Schauspielerin Brigitte Bardot in Saint-Tropez beigesetzt

    mit Video0:48