US-Rapper Kanye West hat sich für sein kontroverses Verhalten in der Vergangenheit entschuldigt. West war mit antisemitischen Äußerungen und einem "Heil Hitler"-Song aufgefallen.

"An diejenigen, die ich verletzt habe": Wie sich der Rapper Kanye West für sein antisemitisches Verhalten entschuldigt und wie er seine Aussagen begründet. 27.01.2026 | 0:46 min

Der wegen antisemitischer Äußerungen und seinem "Heil-Hitler"-Song in die Kritik geratene Rapper Kanye West hat sich für sein Verhalten entschuldigt und eine bipolare Störung als Grund angeführt. Der US-Rapper, der sich mittlerweile "Ye" nennt, veröffentlichte am Montag einen offenen Brief im "Wall Street Journal".

Kanye West hat den Gangsterrap revolutioniert. Spießerlook, Humor und unfassbare Skandale sind seine Markenzeichen. Seine Karriere pendelt dabei immer wieder zwischen Abstürzen und Euphorie. 22.08.2025 | 44:04 min

Unter der Überschrift "An diejenigen, die ich verletzt habe", schrieb er, in manischen Phasen würden bipolare Menschen den Bezug zur Realität verlieren.

Was ist eine bipolare Störung? Bei einer bipolaren Störung schwankt die Stimmung des Erkrankten zwischen extremen Phasen der Hochstimmung und der Niedergeschlagenheit. Im klassischen Verlauf wechseln die Betroffenen während ihrer Erkrankung immer wieder zwischen folgenden Zuständen: der Manie, der Hypomanie, der Depression und einer Mischform zwischen Manie und Depression. Ein geregeltes Leben ist so kaum möglich. Schwankungen der Stimmung und des Antriebs sind ebenso Realität wie ein erhöhtes Suizidrisiko im Vergleich zur Gesamtbevölkerung.

Kanye West sagt, er liebe "jüdische Menschen"

Auch er habe diese "Momente der Abgekoppeltheit", in denen er falsche Entscheidungen treffe und sich rücksichtslos verhalte.

Ich bedauere meine in diesem Zustand begangenen Handlungen zutiefst und schäme mich sehr dafür. „ Kanye West ("Ye"), Rapper

Er verpflichte sich dazu, sich der Verantwortung zu stellen, sich behandeln zu lassen "und zu verändern". "Dies entschuldigt nicht, was ich getan habe", schrieb West weiter.

Ich bin kein Nazi oder Antisemit. Ich liebe jüdische Menschen. „ Kanye West ("Ye"), Rapper

West war in den vergangenen Jahren immer wieder durch sein erratisches Verhalten aufgefallen. Unter anderem sorgte er wiederholt mit antisemitischen und Hitler verherrlichenden Äußerungen für Kontroversen.

Australien, Adidas und andere Unternehmen haben reagiert

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und weitere Unternehmen beendeten daraufhin die Zusammenarbeit mit dem Rapper. Den Song "Heil Hitler" hatte West genau am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 2025 veröffentlicht. Australien, die Heimat seiner Frau, widerrief im Juli das Visum für West.