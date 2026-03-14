Jürgen Habermas: Philosoph im Alter von 96 Jahren gestorben

Der bekannte Denker, Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das teilte der Verlag Suhrkamp mit.

Der bekannte Denker, Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Was ihn zu einem der bedeutendsten Intellektuellen der Bundesrepublik gemacht hat. 14.03.2026 | 3:06 min

Jürgen Habermas ist tot. Der Philosoph und Soziologe starb am Samstag im Alter von 96 Jahren in Starnberg, wie eine Sprecherin des Suhrkamp-Verlags mitteilte. Sie berief sich auf Angaben von Habermas' Familie.

Wichtigster deutscher Philosoph der Gegenwart

Habermas galt als wichtigster deutscher Philosoph der Gegenwart und genoss internationale Anerkennung. Bekannt war er auch als streitbarer Intellektueller, der sich über Jahrzehnte hinweg immer wieder in politische Debatten einschaltete. "Öffentliches Engagement" sei "die wichtigere Aufgabe der Philosophie", stellte Habermas einmal klar.

Bekannt wurde Habermas 1962 mit seiner Habilitationsschrift "Strukturwandel der Öffentlichkeit", in der er sich mit der frühbürgerlichen Gesellschaft auseinandersetzte. Großen Anklang fanden seine Thesen bei der antiautoritären 68er-Studentenbewegung, zu deren radikalen Vertretern er jedoch bald auf Distanz ging.

Habermas: Singularität des Holocaust

1986 löste Habermas den so genannten Historikerstreit mit aus. Er verteidigte damals die historische Singularität des Holocausts gegen Relativierungsversuche rechtskonservativer Historiker. Aus dem bayerischen Starnberg, wo er seit Jahrzehnten lebte, meldete sich Habermas bis zuletzt regelmäßig zu Wort.

Im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stießen zwei Beiträge in der "Süddeutschen Zeitung" auf Beachtung, in denen der emeritierte Frankfurter Professor für eine rechtzeitige Verhandlungslösung plädierte.Neben zeitgeschichtlichen Ereignissen wie dem Kosovo-Krieg oder der Migrationskrise 2015 war es immer wieder auch der Zustand Europas, der Habermas zu Kommentaren, Zwischenrufen oder Mahnungen anregte.

Mit Blick auf die Europäische Union kritisierte er wiederholt deren "politische Eliten" und sprach sich für eine stärkere Einbeziehung der Bevölkerung in den europäischen Einigungsprozess aus. Zudem setzte er sich früh für eine europäische Verfassung ein und unterstrich die Notwendigkeit einer europäischen Öffentlichkeit.

Kulturzeit-Gespräch mit dem Philosophen Eilenberger über Werk und Wirken des Philosophen und Soziologen Habermas. 18.06.2019 | 5:25 min

Geboren wurde Habermas 1929 als Bürgersohn in Düsseldorf, er wuchs in Gummersbach auf. 1949 begann der knapp 20-Jährige sein Philosophiestudium in Göttingen. Die von ihm als autoritär bis lähmend empfundene Nachkriegsgesellschaft ließ ihn früh von einem demokratischen Neuanfang träumen. "Für mich war Demokratie das Zauberwort", sagte er mit Blick auf seine Studienzeit in einer 2014 beim Suhrkamp-Verlag erschienenen Biografie.

Wichtige Werke

"Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft" (1962) In seiner Habilitationsschrift zeichnet Habermas die Grundlagen eines gesellschaftskritischen Denkens und Handelns nach, das demokratischen Traditionen verpflichtet ist.

"Erkenntnis und Interesse" (1968) In der Studie stellt er heraus, dass es keine «objektive» Erkenntnis gibt. Sowohl in der Wissenschaft als auch im politischen und gesellschaftlichen Handeln sei sie abhängig vom jeweiligen Interesse.

"Theorie des kommunikativen Handelns" (1981) In seinem Hauptwerk entwirft Habermas eine Art Handlungsleitfaden für die moderne Gesellschaft. Seiner Theorie zufolge liegen die Norm setzenden Grundlagen einer Gesellschaft in der Sprache. Als Verständigungsmittel ermögliche sie erst soziales Handeln. "Kleine politische Schriften" (bisher zwölf Bände seit 1981) In der Reihe sind seine Beiträge zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen zusammengefasst, etwa zur Europäischen Union ("Ach, Europa") oder zur Globalisierung. "Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats" (1992) Darin entwickelt Habermas ein Rechts- und Staatsmodell für seine Theorie der Moderne. "Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze" (1999) Im Mittelpunkt der Sammlung steht die Frage, ob es einen Wirklichkeitsbezug gibt, der allen Menschen und Kulturen gemeinsam ist oder ob jede Kultur ihre eigene Wahrheit hat. "Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik" (2001) Thema ist die Kontroverse um das ethische Selbstverständnis des Menschen vor dem Hintergrund von Stammzellenforschung und vorgeburtlicher Diagnostik. "Zwischen Naturalismus und Religion" (2005) Habermas wirbt dafür, den "religiösen Gehalt" der Moralbegriffe in eine säkulare Sprache zu übersetzen, ihn zu retten statt zu eliminieren. "Philosophische Texte" (2009) Zum 80. Geburtstag des Philosophen hat der Suhrkamp Verlag in fünf Bänden ältere Texte neu publiziert.



(Quelle: dpa)

Quelle: ZDF, epd, AFP