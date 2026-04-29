Update am Morgen: (K)ein Rezept fürs Gesundheitssystem?

Guten Morgen,

ein Schluck Limo für die Gesundheit - so ist die neue Zuckersteuer nicht gemeint, aber dazu könnte sie in Zukunft führen. Denn wenn es nach den Gesetzesplänen von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geht, dann soll es eine Zuckerabgabe auf Limonaden und Cola geben.

Ein Anreiz, um weniger davon zu trinken, denn schließlich schadet zu viel Zucker nicht nur den Zähnen, sondern führt auch zu Übergewicht und anderen Erkrankungen. Andererseits kann es gar nicht wirklich im Interesse der Gesundheitsministerin liegen, dass nun viel weniger Limo getrunken wird, denn von der neuen Geldquelle sollen die Krankenkassen 450 Millionen Euro zur Entlastung erhalten - ein Baustein von vielen, um das erwartete Defizit von 15,3 Milliarden Euro zu stopfen.

ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann zu den geplanten Maßnahmen:

heute, 28.04.2026, 19:00 Uhr 28.04.2026 | 1:52 min

Nach langem Ringen innerhalb der Koalition gibt es nun ein Maßnahmenpaket, das heute im Kabinett verabschiedet werden soll und vor allem ein Ziel hat: die Krankenkassenbeiträge stabil zu halten. Trotzdem wird es für die Versicherten an anderen Stellen teurer werden. Sei es, dass Leistungen nicht mehr zum Katalog der Krankenkassen gehören oder die Zuzahlung für Medikamente steigen soll, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Im "heute journal" sagte die Ministerin gestern Abend: "Wir haben ein Milliardenloch in der gesetzlichen Krankenversicherung und wenn wir das jetzt nicht schließen und wenn wir nichts gegen die steigenden Beiträge tun, dann haben alle höhere Belastungen."

Sehen Sie hier das gesamte Interview:

heute journal, 28.04.2026, 21:45 Uhr 28.04.2026 | 6:30 min

Seit Bekanntwerden der ersten Ideen zu den Gesetzesplänen gibt es Gegenwind aus allen Richtungen. Da mag man das Gefühl bekommen: Wenn alle meckern, dann ist es vielleicht gar nicht so falsch. Dass Nina Warken mit dem Gesundheitsressort eines der schwierigsten übernommen hat, ist keine Frage. Fast nirgendwo gibt es so viele Lobbygruppen, die - egal ob Pharmaindustrie, Ärztevertreter, Krankenkassen oder auch Patientenvertreter - Druck ausüben.

Dass sich etwas ändern muss, ist allen klar. Geschichten vom Versagen des Gesundheitssystems gibt es fast so viele wie über Verspätungen der Deutschen Bahn. Aber auch Studien wie die aktuelle der OECD bescheinigen dem deutschen Gesundheitssystem eine schwere Schieflage. Zusammengefasst heißt es hier: teuer, aber wenig Nutzen. Dabei gilt im Gesundheitssystem, was auch für die Deutsche Bahn gilt: Nicht alles ist schlecht. Und es gibt gute Ideen, um effizienter mit den Ressourcen umzugehen.

Mir ist es neulich selbst so gegangen, als ich an einem Feiertag in die Notaufnahme der Uniklinik in Freiburg musste. Eigentlich hatte ich mich mit Wasser, Müsliriegel und Powerbank auf einen stundenlangen Aufenthalt eingestellt, doch am Ende ging alles ganz fix dank der sogenannten "digitalen Triage". Damit wird für jeden Patienten sehr schnell und unkompliziert die passende Behandlung gefunden, wie mir die Ärzte vor Ort erzählten. Solche Projekte braucht es mehr, denn sie zeigen: Es gibt Möglichkeiten, das Gesundheitssystem wieder auf Vordermann zu bringen.

Bleiben Sie gesund!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

Was im Iran-Krieg passiert ist

Trump attackiert Merz: "Er weiß nicht, wovon er spricht": US-Präsident Donald Trump weist die Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz am Vorgehen der USA im Iran-Krieg deutlich zurück. "Er weiß nicht, wovon er spricht", erklärt Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Merz hatte zuvor mit Blick auf die Vereinigten Staaten gesagt, "da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung".

Präsident Trump hat Kanzler Merz nach dessen Äußerungen zum Vorgehen der USA in Iran kritisiert. "Es sind sehr scharfe Worte, die der Präsident da gewählt hat", so Elmar Theveßen. 29.04.2026 | 2:13 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

König Charles setzt sich vor US-Kongress für die Ukraine ein: Dieselbe "unerschütterliche Entschlossenheit", die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf die Vereinigten Staaten zu beobachten gewesen sei, sei auch für die Verteidigung der Ukraine "und ihres äußerst mutigen Volkes" erforderlich, um einen wahrhaft gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern, sagt Charles in einer Rede vor dem Kongress. Die Partnerschaft zwischen Europa und den USA sei "heute wichtiger denn je".

Bundesregierung will private Investitionen in die Ukraine stärken: Über Bedingungen für Investitionen etwa in ukrainische Rüstungsbetriebe hat das Verteidigungsministerium in Berlin mit Regierungsvertretern der Ukraine gesprochen. An der Schalte hätten auch Banken, Fonds und weitere relevante Akteure des Finanzsektors teilgenommen, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach dem Gespräch und ergänzte: "Aus der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den brutalen russischen Angriffskrieg ist eine strategische Partnerschaft geworden."

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Bundesverwaltungsgericht urteilt über Verbot der rechtsextremistischen Gruppierung "Artgemeinschaft" / Copernicus veröffentlicht Bericht zum Klima im zurückliegenden Jahr 29.04.2026 | 0:40 min

Bundesgericht entscheidet über Verbot der "Artgemeinschaft": Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will seine Entscheidung zum Verbot der rechtsextremistischen "Artgemeinschaft" verkünden. Die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte die Gruppierung 2023 als verfassungsfeindlich verboten.

Inflation im April: Der Ölpreisschock mit dem Iran-Krieg hat das Leben in Deutschland sprunghaft verteuert, im April könnte die Inflation noch weiter gestiegen sein. Volkswirte halten es für möglich, dass die Teuerungsrate erstmals seit Ende 2023 wieder die Marke von drei Prozent überschritten hat. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Berechnung dazu.

Nationale Maritime Konferenz: Es soll um die Seehäfen, den Schiffbau und um maritime Sicherheit gehen: Bei der 14. Nationalen Maritimen Konferenz berät die Bundesregierung im ostfriesischen Emden mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Unternehmen, Gewerkschaften und Behörden über die strategische Ausrichtung ihrer maritimen Politik.

Ausführlich informiert

Was bedeutet der angekündigte Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der Ölallianz Opec für die Energiewirtschaft? Wie trifft er Verbraucher? Fragen und Antworten.

Die Einschätzung von ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller:

heute, 28.04.2026, 19:00 Uhr 28.04.2026 | 1:06 min

Sport

Nach dem 4:5-Spektakel in Paris - Bayerns gemischte Gefühle: Nach dem Torfestival im Halbfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger PSG sehen sie beim FC Bayern trotzdem gute Chancen aufs Weiterkommen. Sorgen bereiten aber die vielen Gegentore.

Atléticos Champions-League-Obsession: Klappt es diese Saison endlich mit dem ersten Champions-League-Titel? Vor dem Halbfinale gegen den FC Arsenal beschwört Atlético Madrid das positive Denken.

Ein Lichtblick

Quelle: ZDF

Der polnische Streamer "Łatwogang" hat bei einem Charity-Livestream auf YouTube umgerechnet rund 60 Millionen Euro Spenden für krebskranke Kinder gesammelt. Bei der Aktion handelt es sich um eine der größten Charity-Aktionen der Internetgeschichte.

Das sollten Sie sich einmal ansehen

Millionen Menschen in Deutschland sind von Depressionen betroffen. Wegen langer Wartezeiten und zu wenigen Therapieplätzen greifen immer mehr von ihnen auf Chatbots mit Künstlicher Intelligenz zurück. Ist das eine gute Idee?

heute, 28.04.2026, 19:00 Uhr 28.04.2026 | 1:50 min

Gesagt

Wir haben am Ende dieses Tier gerettet. „ Till Backhaus, Umweltminister in Mecklenburg-Vorpommern

Das sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus gestern Nachmittag. Er, der das Drama um den gestrandeten Buckelwal wochenlang engagiert begleitete, ist durch den Wal inzwischen deutschlandweit bekannt.

Wie es mit dem Rettungsversuch weitergeht, erfahren Sie in unserem Liveblog.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 28.04.2026 | 1:55 min

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So wird das Wetter heute

Am Mittwoch gibt es im Süden anfangs noch Wolken. Sonst scheint die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Bei einem lebhaften Nordostwind werden 14 bis 23 Grad erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher