Trump attackiert Kanzler Merz: "Er weiß nicht, wovon er spricht"

Kanzler äußerte sich zu Iran-Krieg:Trump attackiert Merz: "Er weiß nicht, wovon er spricht"
Vergleichsweise deutlich hat Bundeskanzler Friedrich Merz die USA für ihr Vorgehen in Iran kritisiert. Die Antwort von US-Präsident Donald Trump fällt gewohnt scharf aus.
US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz nach dessen Kritik am Vorgehen der USA im Krieg in Iran scharf attackiert. "Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hält es für in Ordnung, wenn Iran Atomwaffen hat. Er weiß nicht, wovon er spricht!", erklärte Trump am Dienstag auf seiner Onlineplattform Truth Social.
Merz kritisierte USA bei Schulveranstaltung
Merz hatte am Montag bei einer Schulveranstaltung mit Blick auf die Vereinigten Staaten gesagt, da werde "eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung". Der Bundeskanzler sagte zudem, "die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie".
Das Problem bei solchen Konflikten sei immer: "Da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Das haben wir ganz schmerzhaft bei Afghanistan gesehen, 20 Jahre lang. Wir haben das im Irak gesehen", fuhr Merz fort.
"Diese Geschichte ist wie gesagt zumindest unüberlegt und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln", sagte der CDU-Politiker weiter bei der Veranstaltung in Marsberg.
Risse im Verhältnis zwischen Trump und Merz
Eigentlich pflegen der Bundeskanzler und der US-Präsident ein gutes Verhältnis zueinander. So sieht sich Merz selbst als einen von wenigen Politikern, die einen guten Zugang zu Trump haben. Bereits mehrfach war er zudem im Weißen Haus zu Gast, die Treffen verliefen ohne Auseinandersetzung. Zuletzt stimmte Merz allerdings einen neuen Ton an und kritisierte Washington öffentlich.
Hätte Iran eine Atomwaffe, so Trump jetzt auf Truth Social, wäre die ganze Welt in der Gewalt des Landes. "Ich tue gerade etwas in Bezug auf Iran, was andere Nationen oder Präsidenten schon längst hätten tun sollen", so Trump. "Kein Wunder, dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!"
Im Iran-Krieg hatte es zuletzt immer wieder deutliche Differenzen zwischen den USA und den Europäern gegeben. Ausgelöst worden war der Krieg durch Angriffe der USA und Israels auf Iran am 28. Februar. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.
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