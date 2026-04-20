"Zugang" zu Trump: Kanzler Merz glaubt daran trotz Krisen

Trotz Krisen und Vorwürfen:Kanzler Merz glaubt an seinen "Zugang" zu Trump
Friedrich Merz sieht sich als einen der wenigen europäischen Politiker mit direktem Zugang zu US-Präsident Donald Trump. Jedenfalls "wenn die Türen geschlossen sind".
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht sich als einer der wenigen Politiker, die einen guten Zugang zu US-Präsident Donald Trump haben. Merz sagte beim Jahresempfang des Bundesverbands deutscher Banken in Berlin, er versuche trotz aller Kritik, zum amerikanischen Präsidenten ein vernünftiges persönliches Verhältnis zu haben, solange es eben möglich sei.
Er versuche, die Nato auch für die nächsten Jahre zu erhalten.
Merz und Rutte können "relativ vertrauensvoll" mit Trump reden
Wahrscheinlich seien Nato-Generalsekretär Mark Rutte und er zurzeit die Einzigen, die "relativ vertrauensvoll" und gut mit Trump sprechen könnten, sagte der Kanzler. "Andere haben aus welchen Gründen auch immer vielleicht mehr Probleme mit ihm. Ich versuche, ein gutes persönliches Verhältnis zu erhalten, wissend, dass wir unterschiedliche Verantwortungen haben", so Merz.
Es sei aber schwierig. Zuletzt hatte es Differenzen über den Iran-Krieg gegeben. Merz hatte das Vorgehen der USA kritisiert. Auseinandersetzungen gab es zum Beispiel auch über die verschärfte US-Zollpolitik.
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