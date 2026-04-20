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Politik
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"Zugang" zu Trump: Kanzler Merz glaubt daran trotz Krisen

Trotz Krisen und Vorwürfen:Kanzler Merz glaubt an seinen "Zugang" zu Trump

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Friedrich Merz sieht sich als einen der wenigen europäischen Politiker mit direktem Zugang zu US-Präsident Donald Trump. Jedenfalls "wenn die Türen geschlossen sind".

Merz und Trump

Bundeskanzler Merz glaubt, einen guten Zugang zu US-Präsident Trump zu haben. Der Iran-Krieg hatte zuletzt zu Spannungen geführt.

20.04.2026 | 0:36 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht sich als einer der wenigen Politiker, die einen guten Zugang zu US-Präsident Donald Trump haben. Merz sagte beim Jahresempfang des Bundesverbands deutscher Banken in Berlin, er versuche trotz aller Kritik, zum amerikanischen Präsidenten ein vernünftiges persönliches Verhältnis zu haben, solange es eben möglich sei.

Er versuche, die Nato auch für die nächsten Jahre zu erhalten.

Jeder weiß, dass das nicht ganz einfach ist, aber jedermann weiß auch, dass wir uns im Augenblick aus eigenen Kräften nicht verteidigen könnten. Aber wir arbeiten daran, dass wir stärker werden.

Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Trump Russia Ukraine War

Nato-Generalsekretär Rutte hat die Nato-Kritik von US-Präsident Trump relativiert. Er betonte die Unterstützung des Bündnisses für eine Begrenzung von Irans Raketenarsenal und Atomprogramm.

09.04.2026 | 0:24 min

Merz und Rutte können "relativ vertrauensvoll" mit Trump reden

Wahrscheinlich seien Nato-Generalsekretär Mark Rutte und er zurzeit die Einzigen, die "relativ vertrauensvoll" und gut mit Trump sprechen könnten, sagte der Kanzler. "Andere haben aus welchen Gründen auch immer vielleicht mehr Probleme mit ihm. Ich versuche, ein gutes persönliches Verhältnis zu erhalten, wissend, dass wir unterschiedliche Verantwortungen haben", so Merz.

Ich habe Zugang zu ihm, jedenfalls wenn die Türen geschlossen sind.

Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Es sei aber schwierig. Zuletzt hatte es Differenzen über den Iran-Krieg gegeben. Merz hatte das Vorgehen der USA kritisiert. Auseinandersetzungen gab es zum Beispiel auch über die verschärfte US-Zollpolitik.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute um 23:17 Uhr.
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Friedrich MerzDonald Trump

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