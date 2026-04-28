Trump empfängt Charles und Camilla: "Wundervoll britischer Tag"

Donald Trump verzichtet beim Empfang der britischen Royals am Weißen Haus auf Spitzen gegen die britische Regierung. König Charles soll am Abend eine Rede vor dem Kongress halten.

US-Präsident Donald Trump empfängt heute den britischen König Charles III. und Königin Camilla zum Staatsbesuch. 28.04.2026 | 1:10 min

Bei immer wieder einsetzendem Regen hat US-Präsident Donald Trump den britischen König Charles III. und Königin Camilla auf dem Rasen des Weißen Hauses empfangen. "Was ein wundervoll britischer Tag", witzelte Trump zu Beginn seiner Ansprache vor allerlei Regierungsvertretern und Militärs. Es sei eine "große Ehre", das Königspaar zu empfangen.

Trump vermied bei dem offiziellen Auftritt, der in Großbritannien große Beachtung fand, jegliche Spitzen gegen die aktuelle britische Regierung, die er im Verlauf des Iran-Kriegs immer wieder mit dem Vorwurf der mangelnden Unterstützung scharf kritisiert hatte.

Stattdessen schien der US-Präsident den königlichen Glanz zu genießen - ähnlich wie bei seinem eigenen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich im vergangenen September.

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Die Geschichte mit Trumps Mutter und dem jungen Charles

"Wir teilen dieselben Wurzeln, sprechen dieselbe Sprache, teilen dieselben Werte", sagte der Republikaner. Gemeinsam hätten "unsere Krieger dieselbe außergewöhnliche Zivilisation" unter dem Schutz der Farben Rot, Weiß und Blau verteidigt. Der königliche Besuch in den USA steht im Zeichen der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit.

Den britischen König adelte Trump als außergewöhnlichen Mann - und berichtete, dass seine aus Schottland stammende Mutter "verliebt war" in den jungen Charles. Sie habe die Königsfamilie "wirklich geliebt", sagte Trump, "ich erinnere mich auch, dass sie ganz klar sagte: 'Charles, der junge Charles, er ist so süß.'" Der jetzt alte Charles lächelte während Trumps Rede immer wieder.

Charles-Besuch in den USA: Politischer Drahtseilakt

Der Staatsbesuch des Monarchen war vor der Abreise als diplomatischer Drahtseilakt bewertet worden. Schon bei der Ankunft hatten König und Königin aber ein erstes Zeichen gesetzt. Camilla, gekleidet ganz in Rosa, trug eine Brosche, die die Flaggen beider Nationen eng miteinander verschlungen zeigt.

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Im Vereinigten Königreich, dem die besondere Beziehung zu den USA immer wichtig ist, ist vom schwierigsten Staatsbesuch in der bisherigen Amtszeit des Königs die Rede. Dass Trump großer Fan der Royals und entsprechend positiv gestimmt ist, ist zwar bekannt - der US-Präsident gilt aber eben auch als unberechenbar.

Die ersten eineinhalb Tage gingen zumindest öffentlich ohne besondere Vorkommnisse und Fehltritte zu Ende. Schon am Montag tauschten sich Trump und Charles gut gelaunt aus und posierten mit Melania und Camilla für ein Foto. Da schien über Washington auch die Sonne. Darauf folgten eine traditionell britische Teestunde und eine Gartenparty bei der britischen Botschaft.

Charles will Rede vor US-Kongress halten

Noch am Dienstag erwartet das Königspaar volles Programm, das Charles diplomatisches Feingefühl abverlangt. Mit Spannung wird dabei vor allem die Rede des britischen Monarchen vor dem US-Kongress erwartet. Charles ist erst der zweite Monarch nach seiner Mutter Queen Elizabeth II., dem diese Ehre zuteilwerden soll.

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Der König werde die amerikanisch-britische Verbindung als Geschichte der "Versöhnung und Erneuerung" bezeichnen, berichten britische Medien vorab. Zudem werde er von "einer der bedeutendsten Allianzen der Menschheitsgeschichte" sprechen.

Die Hoffnung im Regierungssitz Downing Street in London ist groß, dass der König vor allem im persönlichen Gespräch mit Trump das Verhältnis der Verbündeten wieder in eine positive Richtung lenken kann.

Quelle: dpa