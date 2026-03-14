Preis-Verleihung am Sonntag:Warum Timothée Chalamet kein Oscar-Favorit mehr ist
von Christiane Lange
Timothée Chalamet galt als Oscar-Favorit, bis er sich mit seinem "Opern-Diss" in kürzester Zeit unbeliebt machte. Aber: Das ist noch nicht alles, was gegen seinen Gewinn spricht.
Er galt als absoluter Favorit auf den Oscar. Doch zuletzt sind seine Chancen auf den Goldjungen gesunken. Mit einem abfälligen Kommentar zu Oper und Ballett hat Timothée Chalamet (30) gezeigt, wie man sich in kürzester Zeit unbeliebt machen kann.
Aber das ist nicht der einzige Grund, warum er bei der 98. Verleihung der Oscars am morgigen Sonntag leer ausgehen könnte.
Die Ballett-Kritik und der folgende Shitstorm für Chalamet
Wahrscheinlich hatte er sich gar nichts dabei gedacht, als er Ende Februar in einem Podiumsgespräch mit Matthew McConaughey sagte, er wolle nicht in den Bereichen Ballett, Oper oder dergleichen arbeiten, wo man Dinge am Leben erhalte, die niemanden mehr interessieren.
Sein Nachsatz, er respektiere die Menschen, die im Ballett und in der Oper tätig seien, konnte in Anbetracht dieser Herabwürdigung keinen Schaden mehr begrenzen. Seit etwa einer Woche bekommt Chalamet nun die Wut der Kulturwelt zu spüren. Es tobt ein Shitstorm gegen ihn. "Wir würden Ihnen Freikarten anbieten, aber die Vorstellungen sind ausverkauft," konterte die Los Angeles Opera, um nur ein Beispiel der aufgebrachten Kunstwelt zu nennen.
Das Ansehen des Schauspielers ist beschädigt. Chalamets Hochmut-Anfall dürfte die Oscarverleihung aber nur marginal beeinflussen, da die Abstimmung vom 26. Februar bis 5. März stattfand und der richtige Shitstorm erst danach Fahrt aufnahm.
Seine Oscar-Nominierungen: Aller guten Dinge sind drei?
Die diesjährige Nominierung als bester Hauptdarsteller für seine Darbietung des "Marty Supreme" ist bereits Chalamets dritte Nominierung. 2018 war er für seine Rolle in "Call me by your name" nominiert.
Letztes Jahr folgte seine zweite Nominierung in der Kategorie bester Hauptdarsteller. Er überzeugte als Bob Dylan in "Like a complete unknown". Im Film sind alle Dylan-Songs von Chalamet selbst gesungen. Zudem hatte er auch Mundharmonikaunterricht genommen, um alles selbst machen zu können.
Wenn Chalamet eine Rolle will, dann taucht er ein, vergleicht seinen Beruf mit dem eines disziplinierten Leistungssportlers. Bereits 2018, als der Film "Marty Supreme" nur eine Idee war, hatte er mit dem Tischtennistraining begonnen. So könnte seine dritte Nominierung belohnt werden und er tatsächlich den Oscar gewinnen.
Die Wettmärkte sehen Chalamets Chancen sinken
Nachdem Timothée Chalamet bei den Golden Globes und den Critics Choice Awards für seine Rolle in "Marty Supreme" ausgezeichnet wurde, gingen die Quoten hoch. Er wurde als absoluter Favorit im Rennen auf den Goldjungen gehandelt. Bei den bekannten Wettmärkten tippten ca. 70 Prozent auf Chalamet, Kontrahent Leonardo DiCaprio lag bei unter zehn Prozent.
Doch die Verleihung der BAFTA (British Academy Film Awards) und der SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) trübten seine Chancen: bei den BAFTAs gewann überraschend Robert Aramayo ("I swear"), der nicht für einen Oscar nominiert ist. Den Actor Award bekam Michael B. Jordan aus "Blood & Sinners". Der 39-Jährige Jordan ist nun der neue Favorit im Oscarrennen. Zuletzt sind Chalamets Chancen auf 30 Prozent abgerutscht.
Chalamets Alter spricht gegen den Oscar-Gewinn
In der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gibt es bei der Vergabe der Preise große Geschlechterunterschiede. Während Frauen in jungem Alter geehrt werden, wie Gwyneth Paltrow mit 26, Grace Kelly mit 25, Audrey Hepburn mit 24 oder Jennifer Lawrence mit 22 Jahren, müssen Männer deutlich länger warten.
In der Geschichte der Oscars hat noch kein männlicher Hauptdarsteller vor seinem 29. Lebensjahr gewonnen. Peter O’Toole wurde acht Mal als bester Hauptdarsteller nominiert und nie ausgezeichnet. 2003 erhielt er immerhin den Ehrenoscar. Chalamet ist 30 Jahre alt, laut dieser Theorie müsste er noch etwas länger auf den Goldjungen warten.
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