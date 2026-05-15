Angelica Domröse: DDR-Star mit 85 Jahren gestorben

Als Paula im DDR-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" prägte sie das Lebensgefühl einer Generation - nun ist Schauspielerin Angelica Domröse mit 85 Jahren gestorben.

Schauspielerin Angelica Domröse während der Deutschland-Premiere des Films "Bis zum Horizont, dann links!" (Archiv) Quelle: Imago

Die Schauspielerin Angelica Domröse ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 85 Jahren in Berlin, wie die Defa-Stiftung in der Bundeshauptstadt mitteilte.

Bekannt durch "Legende von Paul und Paula"

Bekannt war die in Berlin aufgewachsene Domröse vor allem aus dem DDR-Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula", in dem sie 1973 an der Seite von Winfried Glatzeder die Rolle ihres Lebens spielte. Der Film des Regisseurs Heiner Carow erzählt von einer alleinstehenden jungen Mutter zweier Kinder, die mit ihrer Liebe zu einem verheirateten Staatsdiener gegen gesellschaftliche Normen und Anpassungsideologien aufbegehrt.

Domröse stand auch lange auf der Theaterbühne, war "Polizeiruf"-Kommissarin und inszenierte selbst.

Mit Ehemann Thate in den Westen ausgereist

Eine Zäsur in Domröses Leben war das Jahr 1976, als sie die Petition gegen die Ausbürgerung des DDR-Liedermachers Wolf Biermann unterschrieb. Die DDR-Obrigkeit legte ihr fortan Steine in den Weg, so dass sie und ihr Mann, der Schauspieler Hilmar Thate, im Jahr 1980 schließlich ausreisten. Thate starb im Jahr 2016.

Domröse gehört zu den wenigen DDR-Schauspielern, die auch nach ihrer Übersiedlung in den Westen erfolgreich blieben. Sie übernahm wieder Fernsehrollen und spielte vier Jahre lang die Kommissarin Vera Bilewski im "Polizeiruf 110". In den 90er Jahren entdeckte sie die Regie für sich und inszenierte Theaterstücke.

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