Deutsche Eishockey-Cracks verlieren WM-Auftakt gegen Finnland

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft gestartet. Das DEB-Team verlor gegen Finnland.

DEB-Torhüter Philipp Grubauer muss gegen Finnland dreimal hinter sich greifen. Der WM-Auftakt ging für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gründlich daneben. Quelle: dpa | Michael Buholzer

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in der Schweiz gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis verlor das erste Vorrundenspiel in der Gruppe A in Zürich gegen den Olympia-Dritten Finnland mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Noch ohne NHL-Stürmer Lukas Reichel (Boston Bruins) zeigte das Team von Bundestrainer Harold Kreis zu wenig Torgefahr.

Finnland treffsicher im Powerplay

Während Deutschland in mehreren Überzahl-Situationen glücklos blieb, traf der Favorit zweimal im Powerplay durch Anton Lundell (9.) und Jesse Puljujärvi (44.). Stefan Loibl von den Straubing Tigers verkürzte fürs DEB-Team (49. Minute), doch Aatu Raty (56,) erzielte den dritten finnischen Treffer.

Wir haben heute gegen eine schlagbare Mannschaft gespielt. Das ist etwas frustrierend. Denn da wären heute auf jeden Fall Punkte drin gewesen. „ DEB-Kapitän Moritz Seider

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet bei der WM in der Schweiz gegen Finnland. Das Team will das enttäuschende Viertelfinal-Aus bei Olympia vergessen machen. 15.05.2026 | 1:19 min

Für die deutsche Mannschaft steht am Sonntag (20.20 Uhr) das zweite Vorrundenspiel gegen Lettland an. Weitere Gegner sind Gastgeber Schweiz, Titelverteidiger und Olympiasieger USA, Ungarn, Österreich und Aufsteiger Großbritannien.

DEB-Team ohne zahlreiche NHL-Stars

Den ersten Rückschlag gegen Finnland gab es bereits vor dem Spielbeginn. NHL-Profi Nico Sturm wird die deutsche Mannschaft in der Schweiz nicht verstärken. Der 31 Jahre alte Stanley-Cup-Sieger von 2022 (Colorado Avalanche) und 2025 (Florida Panthers) wird trotz des Playoff-Aus mit Minnesota Wild nicht nachreisen. Zuvor hatten bereits Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und die Top-Stürmer Tim Stützle (Ottawa Senators) und JJ Peterka (Utah Mammoth) abgesagt.

Mit Moritz Seider hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei ihrer WM-Generalprobe einen Dämpfer kassiert. Die Auswahl verlor 2:5 gegen ein B-Team des Olympiasiegers USA. 10.05.2026 | 0:59 min

Auch Reichel, der erst am Donnerstag zum Team gestoßen war, wurde noch nicht eingesetzt. Der 23-Jährige dürfte im wichtigen Spiel gegen Lettland erstmals auflaufen.

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Quelle: dpa, SID