Deutsche Eishockey-Cracks verlieren WM-Auftakt gegen Finnland

Finnland zu abgezockt :Deutsche Eishockey-Cracks verpatzen WM-Auftakt
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft gestartet. Das DEB-Team verlor gegen Finnland.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in der Schweiz gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis verlor das erste Vorrundenspiel in der Gruppe A in Zürich gegen den Olympia-Dritten Finnland mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). Noch ohne NHL-Stürmer Lukas Reichel (Boston Bruins) zeigte das Team von Bundestrainer Harold Kreis zu wenig Torgefahr.
Finnland treffsicher im Powerplay
Während Deutschland in mehreren Überzahl-Situationen glücklos blieb, traf der Favorit zweimal im Powerplay durch Anton Lundell (9.) und Jesse Puljujärvi (44.). Stefan Loibl von den Straubing Tigers verkürzte fürs DEB-Team (49. Minute), doch Aatu Raty (56,) erzielte den dritten finnischen Treffer.
Für die deutsche Mannschaft steht am Sonntag (20.20 Uhr) das zweite Vorrundenspiel gegen Lettland an. Weitere Gegner sind Gastgeber Schweiz, Titelverteidiger und Olympiasieger USA, Ungarn, Österreich und Aufsteiger Großbritannien.
DEB-Team ohne zahlreiche NHL-Stars
Den ersten Rückschlag gegen Finnland gab es bereits vor dem Spielbeginn. NHL-Profi Nico Sturm wird die deutsche Mannschaft in der Schweiz nicht verstärken. Der 31 Jahre alte Stanley-Cup-Sieger von 2022 (Colorado Avalanche) und 2025 (Florida Panthers) wird trotz des Playoff-Aus mit Minnesota Wild nicht nachreisen. Zuvor hatten bereits Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und die Top-Stürmer Tim Stützle (Ottawa Senators) und JJ Peterka (Utah Mammoth) abgesagt.
Auch Reichel, der erst am Donnerstag zum Team gestoßen war, wurde noch nicht eingesetzt. Der 23-Jährige dürfte im wichtigen Spiel gegen Lettland erstmals auflaufen.
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