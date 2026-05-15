Die FIFA setzt beim Finale der Fußball-WM auf eine große Halbzeitshow, wie schon bei der Klub-WM. Damals führte das zu einer Verlängerung der Pause.

Im Met-Life Stadium findet am 19. Juli das Endspiel der WM mit einer Halbzeit-Show statt. Mit dem Event sollen rund 100 Millionen Dollar für Bildungs- und Fußballprojekte gesammelt werden. 15.05.2026 | 2:07 min

Ein Star-Aufgebot soll beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am 19. Juli für Unterhaltung nach der ersten Hälfte sorgen. Die Pop-Ikonen Shakira und Madonna sowie die südkoreanische Band BTS werden bei der ersten Halbzeitshow in einem WM-Finale auftreten, als Kurator fungiert der Coldplay-Bandleader Chris Martin.

Mit der Show sollen auch bis zu 100 Millionen Dollar für weltweite Bildungs- und Fußballprojekte gesammelt werden, wie der Weltverband FIFA mitteilte.

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das erste Turnier mit 48 Mannschaften. Die wichtigsten Informationen zur Mega-WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026. 28.04.2026 | 2:13 min

Trainer mit Kritik an langer Halbpause

Chris Martin hat so eine Halbzeitshow übrigens schon einmal organisiert: Beim Finale der Klub-WM 2025 zwischen dem FC Chelsea und Paris Saint-Germain traten ebenfalls drei Künstler bzw. Künstlerinnen auf. Damals dauerte die Show rund 25 Minuten - und damit deutlich länger als die grundsätzlich vorgesehenen 15, die laut der offiziellen Spielregeln maximal zulässig sind.

Auch beim Finale der Copa America 2024 gab es das schon. In der Pause sang Shakira und verlängerte die Halbzeit so auf 25 Minuten. Das sorgte bei Kolumbiens Nationalcoach Nestor Lorenzo für Verärgerung. Der bemängelte, dass die Spieler mit so einer langen Pause zu sehr "abkühlen" würden. Das steigere die Verletzungsgefahr.

12.05.2026 | 0:58 min

Vorbild: Halbzeitshow der NFL beim Super Bowl

In den USA haben solche Halbzeitshows Tradition. Am bekanntesten: Das Endspiel der NFL (der nordamerikanischen Football-Liga) wirbt jedes Jahr mit pompösen Entertainment, nachdem die Hälfte der Spielzeit rum ist. Auch die FIFA scheint sich daran nun ein Beispiel zu nehmen.