Der Besuch von Julian Nagelsmann im "aktuellen sportstudio" wird mit großer Spannung erwartet. Gerade die Torwartfrage wühlt die Nation auf.

Julian Nagelsmann ist am Samstag Gast im "aktuellen sportstudio". Quelle: dpa

Eigentlich war der Ablauf ja etwas anders geplant. Ursprünglich wollte Julian Nagelsmann bereits am 12. Mai seinen Kader für die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA vorstellen, doch Verletzungen und Formschwächen seiner Kandidaten bewogen den Bundestrainer zur Verschiebung um volle zehn Tage.

Vor der Verkündung auf dem DFB-Campus in Frankfurt ist Nagelsmann nun am Samstag zu Gast im "aktuellen sportstudio" - zu sehen ab 22:30 Uhr auf ZDFheute und um 23 Uhr im linearen ZDF-Programm. Beim Besuch auf dem Mainzer Lerchenberg wird der 38-Jährige auch zur Torwartfrage Stellung nehmen, die gerade wieder das Fußballland aufwühlt. Soll Manuel Neuer doch noch mit zur WM 2026?

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Am 27. Mai startet die WM-Vorbereitung

Es wäre eine Rolle rückwärts, die alle Beteiligten vollziehen würden. Denn weder der Bundestrainer noch der Stammkeeper vom FC Bayern hatten öffentlich ein Comeback forciert - wohl aber Experten immer wieder ein Plädoyer für den eigentlich nach der Heim-EM 2024 zurückgetretenen Schlussmann gehalten. Gehört also auch Neuer zur Gruppe jener Auserwählten, die nach dem DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (23. Mai) dann mit Beginn des Trainingslagers in Herzogenaurach (27. Mai) die Mission des fünften Sterns angehen?

Auf jeden Fall soll der 124-fache Nationalspieler auf der Liste jener 55 Spieler stehen, die vorab an den Weltverband FIFA für die Kadernominierung gemeldet werden mussten. Zusätzlich natürlich Oliver Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen und womöglich Noah Atubolu stehen darauf. Es wäre immerhin nach 2010 in Südafrika (3. Platz), 2014 in Brasilien (Weltmeister), 2018 in Russland (Vorrunde) und 2022 in Katar (Vorrunde) Neuers fünftes Weltturnier. Mit dann 40 Jahren.

Der Streit von 2023 ist beigelegt

Seine Verdienste für die Entwicklung des globalen Torwartspiels sind unbestritten, doch gerade die Großturniere außer der letzten EM im eigenen Land verliefen nicht fehlerfrei. Beim Desaster in der Wüste vor vier Jahren gab auch Neuer eine denkbar schlechte Figur ab. Und auch die Verletzungsanfälligkeit des gebürtigen Gelsenkircheners kann niemand leugnen.

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Keine Rolle soll mehr spielen, dass das Verhältnis zwischen Keeper und Coach in der Zeit bei den Bayern gelitten hat, als Nagelsmann in einer Verletzungspause Neuers dessen guten Freund Toni Tapalovic als Torwarttrainer schasste - und dafür der von der TSG Hoffenheim gut bekannte Michael Rechner als Spezialcoach an der Säbener Straße anheuerte.

Oliver Baumann hätte eine Erklärung verdient

"Das war ein Schlag ins Gesicht für mich. Ich habe gespürt, dass mir mein Herz rausgerissen wurde", hatte Neuer im Februar 2023 gesagt. Doch die Dissonanzen sollen die beiden längst beigelegt haben. Nagelsmann müsste dann allerdings mit Oliver Baumann in den Dialog gehen, um dem zuverlässigen Keeper der TSG Hoffenheim zu erklären, warum er zwar für die WM-Qualifikation gut genug war, nicht aber für die WM-Endrunde. Vorteil: Der 35-Jährige gilt als integrer Charakter, der auch eine Rückversetzung hinnehmen würde. Angespannter soll das Verhältnis zwischen Neuer und dem vom FC Bayern an den VfB Stuttgart verliehenen Nübel sein.

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Viele Fragen in DFB-Kader noch offen

Auch abseits der Gemengelage zwischen den Pfosten sind insgesamt noch ziemlich viele Personalien beim vierfachen Weltmeister offen. Ist Kapitän Joshua Kimmich wirklich am wertvollsten, wenn er in der Viererkette rechts verteidigt anstelle wie im Verein zusammen mit Aleksandar Pavlovic das große Ganze zusammenzuhalten? Hat Matthias Ginter nach seinen starken Vorstellungen beim SC Freiburg noch eine Chance, als routinierter Abwehrrecke auf den WM-Zug zu springen?

Wer soll den verletzten Serge Gnabry als Zehner ersetzen? Und wer ist eigentlich als Stoßstürmer eingeplant, wo doch Kai Havertz beim FC Arsenal und Nick Woltemade bei Newcastle United selten in der Startelf stehen? Auf viele dieser Fragen wird Julian Nagelsmann Antworten geben. Die Fußball-Nation ist gespannt.

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