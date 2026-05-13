Kommt Neuer doch mit zur WM?:Bundestrainer Nagelsmann Gast im "aktuellen sportstudio"
Julian Nagelsmann besucht vor der WM-Kadernominierung das "aktuelle sportstudio". Vor allem um die Personalie Manuel Neuer brodelt die Gerüchteküche.
Fünf Tage nach dem letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann seine 26 Spieler vor, mit denen er die FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bestreiten wird.
Liefert ihm der Saisonabschluss in der Liga dafür noch frische Erkenntnisse? Am Samstag, 16. Mai 2026, ist Julian Nagelsmann zu Gast im "aktuellen sportstudio" bei Moderator Jochen Breyer - zu sehen ab 22.30 Uhr in Web und App des ZDF und um 23.00 Uhr im linearen ZDF-Programm.
34. Spieltag im "aktuellen sportstudio" im Fokus
Im "aktuellen sportstudio" steht der 34. Spieltag im Fokus, an dem alle neun Partien am Samstagnachmittag ab 15.30 Uhr ausgetragen werden. Besonders der Abstiegskampf erlebt mit Blick auf den Relegationsplatz und der damit verbundenen weiteren Chance auf den Klassenerhalt ein großes Finale.
Aber auch der Kampf um den vierten Platz und der damit verbundenen Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison sowie um die Tabellenplätze 5 und 6 und der damit einhergehenden Qualifikation für die Europa-League-Plätze verspricht Spannung.
Wer fährt mit zur WM?
Mindestens ebenso spannend ist für Fußball-Deutschland die Frage, welche Spieler es in den WM-Kader von Julian Nagelsmann schaffen. Die Kader-Bekanntgabe war um neun Tage nach hinten verschoben worden, um mit Blick auf verletzte, angeschlagene oder formschwache Spieler noch jeden Tag nutzen zu können, um die Entscheidung zu treffen.
Im Gespräch mit Jochen Breyer wird es am Samstag auch darum gehen, wie die nächsten Tage bis zur Kader-Bekanntgabe verlaufen werden und welche Erwartungshaltung es mit Blick auf die WM gibt.
Kommt Neuer doch mit zur WM?
Vor allem die Personalie Manuel Neuer dürfte dabei interessant werden. Der "kicker" berichtete, dass der Bundestrainer angeblich darüber nachdenken soll, den eigentlich aus der Nationalmannschaft zurückgetretenen Keeper doch noch zu berufen.
Bis Montagabend (11.05.2026) musste der deutsche Fußball-Bund (DFB) beim Weltverband FIFA eine Liste mit bis zu 55 potenziellen WM-Kandidaten einreichen, darunter mindestens vier Torhüter. Am 21. Mai wird Nagelsmann dann in Frankfurt/Main den aus 26 Spielern bestehenden WM-Kader benennen. Und damit auch Neuer? "Die Zeichen mehren sich", schreibt der kicker nun, "dass es dazu kommen könnte".
Man dürfe davon ausgehen, schreibt das Fachmagazin, dass auf der Liste mit den 55 möglichen WM-Teilnehmern unter der Rubrik Torhüter "Neuers Name ebenso darauf steht" wie jener von Oliver Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen und Jonas Urbig, Neuers designierter Nachfolger beim FC Bayern.
Es könnte sich im Fall von Neuer um eine Vorsichtsmaßnahme handeln - bei Verletzungen dürfen nur Spieler aus dem Pool der 55 nachnominiert werden.
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