Deutscher WM-Gegner Curacao: Trainer Rutten tritt zurück

Einen Monat vor WM-Beginn gibt es beim deutschen WM-Gruppengegner Curacao einen Trainerwechsel. Fred Rutten verkündete seinen Rücktritt. Hintergrund sind offenbar Spielerproteste.

Fred Rutten ist nicht mehr Trainer des deutschen WM-Gegners Curacao. Quelle: AFP | WILLIAM WEST

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am 14. Juni ihr erstes Gruppenspiel bei der Fußball-WM gegen Curacao. Beim WM-Neuling kommt es nun nur wenige Wochen vorher zum Trainerwechsel. Trainer Fred Rutten tritt als Nationaltrainer zurück - offenbar nach Protesten der Nationalspieler.

Die Entscheidung habe der Niederländer nach einem offenen und konstruktiven Gespräch mit dem Verbandspräsidenten getroffen, teilte der Fußball-Verband des Landes mit. Niederländischen Medienberichten zufolge soll Ruttens Vorgänger Dick Advocaat auch sein Nachfolger werden.

Ruttens Vorgänger Advocaat führt Curacao zur WM

Der Ex-Schalker Rutten hatte das Amt im Februar von seinem Landsmann Advocaat übernommen. Dieser war aus familiären Gründen zurückgetreten. Advocaat hatte Curacao erstmals zu einer WM geführt. Unter dem 63-jährigen Rutten verlor Curacao im Frühjahr beide Spiele unter seiner Leitung. Bei seiner Premiere gab es Ende März eine 0:2-Niederlage gegen China, kurz darauf unterlag die Mannschaft 1:5 (0:1) in Australien.

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Offenbar Spielerproteste gegen Rutten

Einige Spieler sollen daraufhin mit dem Wunsch auf Verbandspräsident Gilbert Martina zugekommen sein, den Niederländer wieder durch dessen Landsmann Advocaat zu ersetzen. Zwar stellte sich der Verband zunächst noch klar hinter Rutten, doch nun zog dieser offenbar selbst die Reißleine.

Rutten habe sich selbst zum Rücktritt entschieden, obwohl er nicht Gegenstand der Diskussion gewesen sei, hieß es vom Verband Curacaos. Es dürfe kein Klima entstehen, das gesunde Beziehungen beeinträchtige, daher sei es geboten, einen Schritt zurückzutreten, wurde der Niederländer zitiert.

Die niederländische Zeitung "Algemeen Dagblad" berichtete, mit Advocaats Rückkehr werde nun der Wunsch der Mannschaft erfüllt. Das Team hatte sich demnach klar gegen Rutten und für eine Rückkehr des Ex-Coaches ausgesprochen. Der Verband kündigte an, zeitnah über die nächsten Schritte zu informieren.

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Advocaat wäre ältester WM-Trainer

Die deutsche Mannschaft beginnt ihr WM-Turnier am 14. Juni in Houston gegen Curaçao. Weitere deutsche Vorrunden-Gegner sind die Elfenbeinküste und Ecuador.

Advocaat würde mit 78 Jahren Otto Rehhagel (72 Jahre bei der WM 2010) als ältesten Trainer bei einer Weltmeisterschaft ablösen.

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Quelle: dpa, SID