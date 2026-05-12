ZDF-WM-Experten: Christian Streich macht Quartett komplett

Das ZDF-WM-Team begrüßt einen prominenten Neuzugang in seinen Reihen. Christian Streich wird zur WM 2026 die Experten-Riege verstärken. Beim WM-Auftakt gibt der "Neue" sein Debüt.

Das ZDF-WM-Team darf sich über einen Neuzugang freuen. Christian Streich wird bei der WM 2026 das Experten-Team mit seinen Analysen aus Trainersicht bereichern. 12.05.2026 | 0:19 min

Er prägte als Trainer eine Ära beim SC Freiburg, hat die Breisgauer Profimannschaft von 2012 bis 2024 erfolgreich gecoacht und bringt nun seine erfahrungsreiche Expertise in die WM-Übertragungen des ZDF ein: Christian Streich verstärkt zur FIFA WM 2026 die Experten-Riege im ZDF.

Gleich beim WM-Start am Donnerstag, 11. Juni 2026, mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika wird Streich im WM-Studio präsent sein und sein Debüt als neuer Experte geben.

Christian Streich ist für klare Worte bekannt

ZDF-Sportchef Yorck Polus sagt zum Neuzugang: "Unsere Experten-Riege bietet große fußballerische Kompetenz und bringt zugleich auch unterhaltende Elemente in ihre Spielanalysen ein. Wir freuen uns, diese gute Mischung noch weiterentwickeln zu können: Mit Christian Streich verstärkt ein besonderer Trainertyp unser WM-Team, der für seine klaren Worte bekannt ist. Für unsere Live-Sendungen bedeutet das nicht nur weiteren Kompetenzzuwachs, sondern noch mehr Perspektiven aufs Fußballgeschehen."

Christian Streich blickt mit Vorfreude auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich auf diese ganz neue Rolle, und darauf, mich intensiv auf die Aufgabe vorzubereiten. Vor allem freue ich mich auf lebhaften und konstruktiven Austausch mit den anderen Expertinnen und Experten im ZDF-Studio. Mein Ziel ist es, die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist."

Ich hoffe, die Spielszenen aus Trainersicht so zu erklären, dass dies für die Zuschauer zuhause auch nachvollziehbar und einleuchtend ist. „ Christian Streich

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Streich gibt sein Debüt im Berliner Zollernhof

Zum WM-Countdown begrüßen am Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 17:15 Uhr Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Studio im Berliner Zollernhof. Beiträge, Schaltgespräche und Talks stimmen auf die 39 WM-Tage ein.

Beim Auftakt ist neben Streich die gewohnte Experten-Riege mit Per Mertesacker, Christoph Kramer, Friederike "Fritzy" Kromp und ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer im Studio vor Publikum dabei.

Weitere Live-Übertragungen mit Streich

In der Gruppenphase wird Streich auch bei diesen "sportstudio live"-Übertragungen dabei sein:

Mittwoch, 17. Juni 2026: Portugal - DR Kongo (19 Uhr) und England - Kroatien (22 Uhr)

Portugal - DR Kongo (19 Uhr) und England - Kroatien (22 Uhr) Samstag, 20. Juni 2026: Niederlande - Schweden (19 Uhr), Deutschland - Elfenbeinküste (22 Uhr)

Auch in der K.o.-Phase wird er an ausgewählten WM-Spieltagen dem Publikum mit seiner Fachkompetenz einen echten Fußball-Mehrwert bieten.

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Quelle: ZDF