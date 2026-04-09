Rücktritt vom Rücktritt?:Sollte Manuel Neuer bei der WM im Tor stehen?

Sport:Champions League - 2025/26
Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen.
Manuel Neuer überzeugt in der Champions League gegen Real mit Top-Leistung. Sollte der Keeper nicht doch mit zur WM fahren? ZDF-Expertin Friederike Kromp schätzt die Lage ein.
Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.
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