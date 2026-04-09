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Champions League: x

Rücktritt vom Rücktritt?:Sollte Manuel Neuer bei der WM im Tor stehen?

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Torwart Manuel Neuer (FC Bayern München) beim UEFA-Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid in Madrid am 07.04.2026. Endstand: 1:2.

Manuel Neuer überzeugt in der Champions League gegen Real mit Top-Leistung. Sollte der Keeper nicht doch mit zur WM fahren? ZDF-Expertin Friederike Kromp schätzt die Lage ein.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

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Quelle: Reuters

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