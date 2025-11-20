  3. Merkliste
Oliver Baumann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Oliver Baumann

Oliver Baumann ist ein deutscher Fußballtorhüter und steht bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag. Seit 2024 steht er auch im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Aktuelle News zu Oliver Baumann im Überblick.

Aktuelle Nachrichten zu Oliver Baumann

  1. Oliver Baumann im Spiel "Deutschland gegen Nordirland" am 07.09.25 in Köln

    Torhüter kommt ins aktuelle sportstudio:Oliver Baumann, die Konstante aus dem Kraichgau

    von Frank Hellmann
    mit Video
  2. Bundestrainer Julian Nagelsmann schaut beim Training

    Auf dem Weg zur WM 2026:Die Torwartfrage - Nagelsmanns nervendes Thema

    mit Video
  3. Nadiem Amiri

    DFB-Elf vor Spiel gegen Luxemburg:Einer der Lichtblicke im DFB-Team: Nadiem Amiri

    von Boris Büchler
    1:46 min
  4. Torwarttrainer Andreas Kronenberg (l) spricht während des Trainings mit Torwart Oliver Baumann und Torwart Finn Dahmen

    Fußball-WM-Qualifikation:Heimspiel für Torwart Baumann in Sinsheim

    von Frank Hellmann
    mit Video
  5. Gari Paubandt, ZDF-Reporter

    Aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach:Paubandt: "Baumann ist wieder gesund"

    2:02 min
  6. Oliver Baumann

    2:3 gegen BVB hat Folgen:Baumann fällt mit Gehirnerschütterung aus

    mit Video
  7. Fußball-Bundesliga, FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim: Hoffenheims Torwart Oliver Baumann

    Für Italien-Spiele:Nagelsmann kürt Baumann zur Nummer eins

  8. Hoffenheims Nationaltorhüer Oliver Baumann

    Verletzter Nationaltorhüter:Baumann hofft auf Comeback vor Länderspielen

    mit Video
  9. Fußball: Oliver Baumann (l.) und Julian Nagelsmann.

    Gute Stimmung beim DFB-Team:Nagelsmann und der freudvolle Ansatz

    von Frank Hellmann
  10. Deutschland - Niederlande

    Trainer und Fans glücklich:DFB-Team: Es wächst etwas zusammen

    Frank Hellmann, München
    mit Video
  11. Oliver Baumann und Alexander Nübel

    Keeper der Nationalmannschaft:Nübel und Baumann: Gerechte Arbeitsteilung

    von Frank Hellmann, Herzogenaurach
  12. VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach

    Bekanntgabe des DFB-Kaders:Nagelsmann beruft Gladbachs Kleindienst

  13. Oliver Baumann,Torwart von 1899 Hoffenheim, gibt Anweisungen im Bundesligaspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am 14.09.2024

    Suche nach ter-Stegen-Ersatz:Was für Oliver Baumann spricht

    von Frank Hellmann

Biografie

Oliver Baumann wurde 1990 in Breisach am Rhein geboren. Seine Profikarriere startete beim SC Freiburg, ehe der Torwart zur Saison 2014/15 zur TSG Hoffenheim wechselte. Für die TSG absolvierte Baumann bislang mehr als 350 Spiele in der Fußball-Bundesliga.