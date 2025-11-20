Oliver Baumann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Oliver Baumann
Oliver Baumann ist ein deutscher Fußballtorhüter und steht bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag. Seit 2024 steht er auch im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Aktuelle News zu Oliver Baumann im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zu Oliver Baumann
Biografie
Oliver Baumann wurde 1990 in Breisach am Rhein geboren. Seine Profikarriere startete beim SC Freiburg, ehe der Torwart zur Saison 2014/15 zur TSG Hoffenheim wechselte. Für die TSG absolvierte Baumann bislang mehr als 350 Spiele in der Fußball-Bundesliga.