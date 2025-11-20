Gast im sportstudio: Baumann, die Konstante aus dem Kraichgau

Oliver Baumann bestreitet am Freitag beim FSV Mainz 05 sein 500. Bundesligaspiel. Wird der Torwart der TSG Hoffenheim auch bei der WM 2026 die Nummer eins?

Zehn Länderspiele und bald 500 Bundesliga-Spiele: Oliver Baumann. Quelle: Imago

Es ist ein ganz besonderes Jubiläum: Oliver Baumann bestreitet im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 (Freitag, 20.30 Uhr) sein 500. Bundesliga-Spiel. Der Kapitän der TSG Hoffenheim ist erst der fünfte Torwart in Deutschland, der diese Wegmarke erreicht. Klar, dass es für den Keeper, der am Samstag Gast im aktuellen sportstudio (Livestream ab 22.30 Uhr) ist, von viele Seiten nun Komplimente gibt.

Baumann "ein Nadal des Torwartspiels"

Sein Vereinstrainer Christian Ilzer sagt:

500 Bundesligaspiele sind eine unfassbar beeindruckende Zahl. Wir sind alle extrem froh, ihn auch als großartigen Menschen in der Mannschaft zu haben. „ Christian Ilzer, Trainer TSG Hoffenheim

Und sein langjähriger Torwarttrainer Michael Rechner, der inzwischen beim FC Bayern arbeitet, vergleicht ihn im "Kicker" mit Tennislegenden wie Rafael Nadal oder Roger Federer. Baumann sei "gewissermaßen ein Nadal des Torwartspiels".

Und was ihn besonders beeindruckt: "Aus unserer gemeinsamen Zeit weiß ich, wie akribisch Oli im Training arbeitet und wie viel Zeit und Energie er auch in seinen Körper investiert, um Verletzungen vorzubeugen. Darin ist er einzigartig."

Ruhepol in unruhigen Zeiten

Sein Debüt feierte der in Breisach am Rhein geborene Ballfänger am 8. Mai 2010 für den SC Freiburg, wo er schnell zum Leistungsträger aufstieg. 2014 wechselte Baumann zur TSG Hoffenheim, wo er trotz unruhiger Zeiten immer als Ruhepol wirkte. Derzeit erlebt der 35-Jährige vielleicht sogar die beste Phase der Karriere.

An der WM-Qualifikation der Nationalmannschaft hatte Baumann in sechs fehlerfreien Partien jedenfalls großen Anteil und stand als einziger Akteur jede Minute auf dem Platz. Wegen seiner Verlässlichkeit können sich viele vorstellen, dass Baumann auch als Nummer eins zur WM 2026 reist.

Torhüter mit mehr als 500 Bundesliga-Einsätzen

Oliver Kahn: 557

Manuel Neuer: 532

Eike Immel: 534

Uli Stein: 512

Rückkehr von Marc-André ter Stegen ungewiss

Andreas Kronenberg, Torwarttrainer der Nationalelf, preist Baumann als "großartige Persönlichkeit": Der Routinier sei stets offen und "entwickelt sich weiter, um in Nuancen immer noch besser zu werden".

Die beiden kennen sich seit 2008 aus gemeinsamen Zeiten in der Freiburger Fußballschule. Gleichwohl wird rund um die Nationalelf immer wieder die T-Frage diskutiert, weil eigentlich ja Marc-André ter Stegen als Nummer eins geführt wird.

Nagelsmann verkneift sich klare Aussage

Nur ist ungewiss, wann die frühere Nummer eins des FC Barcelona wieder zurückkommt. Als Julian Nagelsmann nach der Gala gegen die Slowakei (6:0) auf die starken Leistungen von Baumann angesprochen wurde und ob dies für die WM etwas bedeute, sagte der Bundestrainer: "Nein, wir haben uns ja oft genug zu dem Torwartthema geäußert."

Nagelsmann verbindet mit Baumann aus gemeinsamen Tagen in Hoffenheim ein enges Vertrauensverhältnis: "Oli ist ein absolut toller Typ, der super bescheiden ist."

In der Aktualität sind wir super zufrieden mit ihm, er macht es toll. Wir werden sehen, was im kommenden Jahr passiert. „ Julian Nagelsmann, Fußball-Bundestrainer

Die WM 2026 zu spielen, wäre fraglos die Krönung für den Musterprofi Baumann, der 2023 seine langjährige Freundin Charlotte heiratete.

Status von Marc-André ter Stegen noch immer unklar

Es wird dem bodenständigen Charakter Baumann wenig gerecht, ihn unterschwellig als Notlösung zu betrachten. Etwa durch die Gerüchte über eine Rückkehr von Manuel Neuer, der eigentlich mit 39 Jahren klar artikuliert hat, dass die Heim-EM 2024 sein letztes Turnier für Deutschland war.

