Fußball: Österreich schlägt Bosnien und qualifiziert sich für WM

Zum ersten Mal im 21. Jahrhundert hat sich Österreich für eine WM-Endrunde qualifiziert. Den entscheidenden Treffer erzielte Michael Gregoritsch.

Österreich zum ersten Mal im 21. Jahrhundert bei einer WM

Schoss seine Mannschaft zur WM: Michael Gregoritsch Quelle: AP | Heinz-Peter Bader

Österreich hat sich zum ersten Mal im 21. Jahrhundert für eine WM-Endrunde qualifiziert. Das entscheidende Spiel gegen Bosnien-Herzegowina endete mit 1:1 (0:1).

Michael Gregoritsch (77.) glich die frühe Führung von Haris Tabakovic (12.) aus. Da die ÖFB-Elf von Trainer Ralf Rangnick vor dem Spiel allerdings zwei Punkte Vorsprung hatte, reichte das Ergebnis für die erfolgreiche Qualifikation.

Bosnien hat in den Playoffs weitere Chance

Für die Gästeelf von Trainer Sergej Barbarez ist der Traum von einer Teilnahme an der Fußball-WM 2026 aber noch nicht ausgeträumt. In den Playoffs im März nächsten Jahres hat sie eine weitere Chance, sich zu qualifizieren.

Die gastgebenden Österreicher begannen engagiert, schnürten die tiefstehenden Bosnier zu Beginn in deren Hälfte ein, ohne jedoch zu großen Gelegenheiten zu kommen. Auch der Gast agierte anfangs wenig gefährlich - und nutze seine erste richtig gute Chance direkt zur 1:0-Führung.

Tabakovic bringt Bosnien in Führung

Eine Ecke faustete ÖFB-Keeper Alexander Schlager nicht weit genug raus. Amar Memic machte den Ball von der Strafraumgrenze aus wieder scharf, Gladbachs Haris Tabakovic reagierte schneller als die österreichische Hintermannschaft und drückte den Ball über die Linie (12.).

Die Rangnick-Elf behielt darauffolgend die Kontrolle über die Partie, es fehlte jedoch in der Offensive an Genauigkeit und Tempo. Die tief stehenden Bosnier hatten zunächst wenig Probleme zu verteidigen.

Rund zehn Minuten vor der Pause entfalteten die Österreicher dann etwas mehr Gefahr. Ein Distanzschuss von Nicolas Seiwald parierte St. Paulis Schlussmann Nikola Vasilj stark (35.), drei Minuten später entschärfte er einen Abschluss von Dortmunds Marcel Sabitzer aus spitzem Winkel.

Laimers Ausgleich hält VAR-Check nicht stand

Kurz vor der Pause dann der vermeintliche Ausgleich für Österreichs. Doch der Treffer von Konrad Laimer (45.) wurde per VAR-Entscheid zurückgenommen, weil ein Zweikampf in der Entstehung des Tores gegen den Bayern-Spieler gepfiffen wurde - eine diskutable Entscheidung. So blieb es bei einer knappen Pausenführung der Bosnier.

Die ÖFB-Elf nahm aber den Schwung der letzten zehn Minuten aus Halbzeit eins mit in den zweiten Abschnitt. Oft kombinierte man sich gut bis kurz vor das gegnerische Tor, es fehlte allerdings der letzte Pass um eine wirklich gefährliche Situation zu kreieren.

Rangnick wechselt WM-Qualifikation ein

Bosnien auf der anderen Seite verteidigte weiter kompakt, stand dicht gestaffelt am eigenen Sechzehner und gewann die meisten Kopfballduelle. Ralf Rangnick wechselte im Verlaufe des Spiels immer offensiver, doch im letzten Drittel blieb der Gastgeber häufig zu harmlos.

Dadurch ergaben sich immer mehr Räume für mögliche Entlastungsangriffe der Gäste, die diese aber ebenfalls nicht konsequent genug ausspielten. Doch wie so oft im Fußball reichte eine gute Aktion für das entscheidende Tor.

Eine Sabitzer-Flanke landete nach etwas Chaos im bosnischen Strafraum zunächst an der Latte. Der eingewechselte Gregoritsch schnappte sich den Abpraller und wuchtete den Ball über die Linie. Österreich brachte das Remis über die Zeit und konnte sich über die gelungene Qualifikation freuen.