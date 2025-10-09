WM-Qualifikation: Heimspiel für Torwart Baumann in Sinsheim

Oliver Baumann hat gegen Luxemburg mit der Nationalmannschaft ein Heimspiel in Sinsheim. Vor der Lebensleistung von Manuel Neuer hat der 35-Jährige größten Respekt.

Oliver Baumann (links) und Finn Dahmen im DFB-Training mit Torwarttrainer Andreas Kronenberg. Quelle: dpa

Zwei Spielfelder sind auf dem Homeground in Herzogenaurach von blickdichten Planen umhüllt. Die kleinere Rasenfläche ist dabei das reservierte Territorium der Torhüter, die stets ein bisschen früher mit ihren Übungen beginnen. Was Bundestrainer Julian Nagelsmann die Gelegenheit gibt, dem Torwartkollegen Andreas Kronenberg anfangs über die Schulter zu schauen.

ZDF-Moderator Gari Paubandt berichtet aus dem DFB-Lager in Herzogenaurach zum Stand der Verletztenprobleme. Torwart Baumann scheint wieder fit, auch Nick Woltemade ist wieder dabei. 08.10.2025 | 2:02 min

Rufe nach Neuer werden wieder laut

Dessen Arbeitsbereich steht vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg in Sinsheim (Freitag, 20:45 Uhr/ARD) und Nordirland in Belfast (Montag, 20:45 Uhr) wieder unter Beobachtung, obwohl zwischen den Pfosten bei der deutschen Nationalelf zuletzt die wenigsten Probleme auftauchten.

Doch die Frage steht erneut im Raum, ob nicht noch einmal Manuel Neuer mit bald 40 Jahren zurückgeholt werden sollte, wenn Deutschland bei der WM 2026 nach dem fünften Stern greifen möchte – und der eigentlich als Nummer eins eingeplante Marc-André ter Stegen nicht zurückkehren sollte.

Baumann lässt Diskussionen an sich abprallen

Vertreter Oliver Baumann hat nach dem Vormittagstraining am Mittwoch mit dieser Frage sicherlich gerechnet – und sich mit Bedacht geäußert. "Dadurch, dass es von außen kommt, bleibt es für mich von außen. Wichtig für mich ist, wie es intern ist – und da ist es ganz klar. Somit kriege ich das mit, und das war es dann auch."

Aleksandar Pavlovićs Karriere wurde zuletzt von vielen Verletzungen heimgesucht. Nun meldet sich der Bayern-Spieler zurück im DFB-Team. Doch die Konkurrenz für das Sechser-Talent ist groß. 08.10.2025 | 1:41 min

Ausgemachte Sache ist, dass der 35-Jährige die nächsten Pflichtaufgaben bestreitet, zumal seine Übelkeit beim Eintreffen im fränkischen Quartier überstanden war. "Mir geht’s gut. Jetzt muss es so bleiben." Grundsätzlich ist Baumanns Wertschätzung für die Lebensleistung der Ikone Neuer immens.

Manuel Neuer mit 39 immer noch auf Toplevel

Dass Manu zu den Besten gehört, dass er mit 39 Jahren so gut spielt und sein Level hält, hat für mich eine extreme Vorbildunktion. „ Oliver Baumann, Fußball-Nationaltorwart

Baumann weiter: "Dies zu schaffen, ist Outstanding. Das ist absolut bemerkenswert."

Auch Nationalspieler wie Aleksandar Pavlovic befeuerten am Dienstag noch die Thematik, als der junge Mittelfeldmann vom FC Bayern über den Vereinskollegen sagte: "Manu wünscht man sich immer im Tor."

Besonderes Spiel für Baumann

Keine angenehme Situation für den aus dem Breisgau stammenden Baumann, der 2014 vom SC Freiburg zur TSG Hoffenheim wechselte und nun in seinem siebten Länderspiel in seinem zweiten Wohnzimmer vorspielt.

Es ist noch mal mehr besonders. Ich habe viele Freunde und Bekannte im Stadion. „ Oliver Baumann, Fußball-Nationaltorwart

Baumann hat einen größeren Kreis aus Heidelberg und Umgebung mit Karten versorgt.

Der Start in die WM-Qualifikation war missglückt und Bundestrainer Nagelsmann plagen noch immer Personalsorgen. Trotzdem: Siege gegen Luxemburg und Nordirland sind jetzt Pflicht. 07.10.2025 | 0:46 min

Und natürlich hätte er auch nichts dagegen, wenn ihm die Vorderleute gegen den schwächsten Gruppengegner die meiste Arbeit abnehmen. Julian Nagelsmann erlebt er "sehr ähnlich" im Vergleich zur gemeinsamen Zeit bei der TSG Hoffenheim. Er sei "der Gleiche vom Wesen geblieben". Auch die Berufung zum Bundestrainer sei dem 38-Jährigen "nicht zu Kopf" gestiegen. Dass sich die beiden aus der gemeinsamen Zeit im Kraichgau vertraut sind, ist Baumanns DFB-Karriere sicherlich nicht abträglich.

Noah Atubolu muss sich noch gedulden

Nagelsmann findet nämlich auch nicht, dass der vorsorglich nachnominierte Noah Atubolu (Freiburg) mit seinen 23 Jahren schon jetzt aufgebaut werden müsste. Auch bei dieser Länderspielmaßnahme wurde zunächst Finn Dahmen (FC Augsburg) als dritter Torwart berufen.

Laut ZDF-Reporter Gari Paubandt ist Spielpraxis der entscheidende Faktor für die Nummer eins im DFB-Tor. Daher spricht derzeit mehr für Manuel Neuer als Marc-André ter Stegen. 07.10.2025 | 2:12 min

Baumann beteiligt sich nicht an Spekulationen, wer vielleicht Deutschlands Keeper der Zukunft werde. Er sei nun mal nicht der Typ, der in eigener Sache trommelt. "Ich bin immer ruhig geblieben, habe nie versucht, mich über andere Ecken da reinzuquatschen", sagte er kürzlich der "Sportbild".

Ich werde immer ein Teamplayer bleiben und will mit Leistung überzeugen. „ Oliver Baumann, Nationaltorwart

Tadellose Leistung von Baumann bisher in WM-Quali

So wie vor einem Jahr beim Debüt gegen die Niederlande (1:0). Im Viertelfinale der Nations League gegen Italien (2:1, 3:3) im Frühjahr hielt er tadellos, dennoch bestritt ter Stegen das Finalturnier mit den Niederlagen gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2). Baumann war dann wieder zum Start der WM-Quali gegen die Slowakei (0:2) dran, wobei der Schlussmann für diese Schlappe am allerwenigsten konnte.

Europa-Gruppen : Die WM-Qualifikation im Liveticker Die Europa-Qualifikation für die Fußball-WM 2026 in Zahlen: Tabellen, Spiele und Liveticker.