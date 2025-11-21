Baumann feiert Bundesliga-Jubiläum:Mainzer Remis gegen Hoffenheim - Kohr sieht Rekord-Rot
Mainz hat sich zu Hause gegen Hoffenheim einen Punkt erkämpft. Dominik Kohr flog kurz vor Schluss vom Platz und sorgte damit für einen Rekord.
Die TSG Hoffenheim hat Nationaltorhüter Oliver Baumann (zu Gast am Samstag im aktuellen sportstudio, ab 22.30 Uhr live im ZDF) ein bescheidenes Jubiläum in der Fußball-Bundesliga beschert.
Die Kraichgauer kamen im 500. Spiel ihres Keepers beim Krisenklub FSV Mainz 05 nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und verpassten den Sprung auf einen Champions-League-Platz. Nach zuletzt vier Siegen in Serie ließ das Team von Christian Ilzer erstmals wieder Punkte liegen.
Dabei hatte es nach einem Eigentor von Andreas Hanche Olsen (9.) lange nach dem nächsten Erfolg ausgesehen, doch Joker Danny da Costa (76.) überwand Baumann an seinem Jubiläumsabend. Mainz bleibt mit nun sechs Punkten auch nach dem elften Spieltag sicher auf einem Abstiegsplatz und könnte am Samstag auf den letzten Rang zurückfallen.
Kohr sieht Rekord-Rot
Seit über zwei Monaten und sieben Ligaspielen wartet die Elf von Bo Henriksen auf einen Sieg, den letzten Heim-Dreier gab es in der Vorsaison. Dominik Kohr sah zudem wegen groben Foulspiels die Rote Karte (88., nach Videobeweis).
Es war der neunte Platzverweis des Mainzers, er sorgte damit für einen unrühmlichen Rekord - er ist nun der Spieler mit den meisten Platzverweisen der Bundesliga-Historie. Vorher hatte er sich diesen Rekord mit Luiz Gustavo und Jens Nowotny geteilt.
Trainer Bo Henriksen hatte vor dem Spiel bis zum Jahresende im Liga-Alltag "fünf Finals" ausgerufen, gegen die TSG solle ein "kleiner Neustart" her. Doch bei minus drei Grad gelang erstmal wenig, die Verunsicherung war omnipräsent - und dann kam auch noch Pech dazu: Hanche Olsen köpfte eine Flanke aus 14 Metern ins eigene Netz.
Hollerbach verpasst direkte Antwort
Im Gegenzug verpasste Benedict Hollerbach freistehend mit seinem zu hohen Abschluss die direkte Antwort (10.). Ansonsten spielte Mainz vor 30.400 Zuschauern allerdings sehr wild, leistete sich viele Ungenauigkeiten.
Deshalb kontrollierte die TSG die Partie, ohne zu glänzen. Einzig Fisnik Asllani prüfte Robin Zentner einmal mit einem Flachschuss (15.). Zur Pause gab es Pfiffe von den Rängen.
Mainz im zweiten Durchgang zielstrebiger
Im zweiten Durchgang wurde das Offensivspiel der Mainzer etwas zielstrebiger, sowohl Philipp Mwene (58.) als auch Paul Nebel per Kopf (66.) zielten allerdings jeweils knapp zu hoch. Die Kraichgauer lauerten ihrerseits auf Konter, spielten diese aber oft zu unsauber aus.
Der eingewechselte Tim Lemperle ließ allein vor Zentner die Riesenchance zum zweiten Treffer liegen (68.), das bestrafte da Costa nach einer Ecke aus dem Getümmel. In der Schlussphase vergaben beide Mannschaften die Chance zum Sieg.
