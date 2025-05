TSG-Keeper Oliver Baumann fällt mit Gehirnerschütterung aus

Baumann werde in der nächsten Partie des Tabellen-15., der den Klassenerhalt noch nicht gesichert hat, am Samstag bei Borussia Mönchengladbach fehlen. Der Kapitän hatte gegen den BVB in der Nachspielzeit das Knie von Carney Chukwuemeka gegen den Kopf bekommen und dabei eine Schürfwunde und Beule erlitten.