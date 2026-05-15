Günther Maria Halmer ist tot: Schauspieler stirbt mit 83 Jahren

Als Vorstadt-Hallodri "Tscharlie" in der Kult-Serie "Münchner Gschichten" von Helmut Dietl wurde er bekannt, später avancierte Günther Maria Halmer unter anderem als "Anwalt Abel" im ZDF oder durch verschiedene Rollen im "Traumschiff" und Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen zum Publikums-Liebling im Fernsehen und auf der Bühne.