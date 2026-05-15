Günther Maria Halmer ist tot: Schauspieler stirbt mit 83 Jahren

Mit 83 Jahren:Fernsehstar Günther Maria Halmer ist tot
Günther Maria Halmer ist tot. Der aus vielen TV- und Bühnenrollen bekannte Schauspieler starb laut Residenztheater München und übereinstimmenden Medienberichten mit 83 Jahren.
Als Vorstadt-Hallodri "Tscharlie" in der Kult-Serie "Münchner Gschichten" von Helmut Dietl wurde er bekannt, später avancierte Günther Maria Halmer unter anderem als "Anwalt Abel" im ZDF oder durch verschiedene Rollen im "Traumschiff" und Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen zum Publikums-Liebling im Fernsehen und auf der Bühne.
Nun ist Günther Maria Halmer tot. Der bekannte TV-Schauspieler starb im Alter von 83 Jahren. Zuletzt spielte er am Residenztheater München in der Uraufführung "Gschichtn vom Brandner Kaspar" von Franz Xaver Kroetz die Rolle des Kaspar Brandner.
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