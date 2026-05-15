  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Günther Maria Halmer ist tot: Schauspieler stirbt mit 83 Jahren

Mit 83 Jahren:Fernsehstar Günther Maria Halmer ist tot

|

Günther Maria Halmer ist tot. Der aus vielen TV- und Bühnenrollen bekannte Schauspieler starb laut Residenztheater München und übereinstimmenden Medienberichten mit 83 Jahren.

Der Deutsche Schauspieler Günther Maria Halmer während der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens 2020 in München. (Archiv)

Günther Maria Halmer während der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens 2020 in München. (Archiv)

Quelle: Imago

Als Vorstadt-Hallodri "Tscharlie" in der Kult-Serie "Münchner Gschichten" von Helmut Dietl wurde er bekannt, später avancierte Günther Maria Halmer unter anderem als "Anwalt Abel" im ZDF oder durch verschiedene Rollen im "Traumschiff" und Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen zum Publikums-Liebling im Fernsehen und auf der Bühne.

Nun ist Günther Maria Halmer tot. Der bekannte TV-Schauspieler starb im Alter von 83 Jahren. Zuletzt spielte er am Residenztheater München in der Uraufführung "Gschichtn vom Brandner Kaspar" von Franz Xaver Kroetz die Rolle des Kaspar Brandner.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: ZDF