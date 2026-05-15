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Eishockey-Team startet mit Niederlage in WM

1:3 gegen Finnland:Eishockey-Team startet mit Niederlage in WM

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Deutschlands Nicolas Krammer im Kampf um den Puck mit Finnlands Teuvo Teravainen

Niederlage zum WM-Auftakt: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verliert gegen Finnland.

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