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Eishockey-Team startet mit Niederlage in WM
1:3 gegen Finnland
:
Eishockey-Team startet mit Niederlage in WM
15.05.2026 | 18:35
|
Niederlage zum WM-Auftakt: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft verliert gegen Finnland.
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