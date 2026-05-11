Update am Abend: Feuriger ESC, Merz diskutiert, Trump trifft Xi

Guten Abend,

morgen steigt das Finale des größten Musikwettbewerbs der Welt - des ESC. Der wird diesmal allerdings von vielen Demos und Protesten begleitet. Ebenfalls von Protesten begleitet wurde der Auftritt von Kanzler Friedrich Merz beim Katholikentag - insbesondere von jungen Menschen. Und: Was kam eigentlich beim Treffen von US-Präsident Trump mit Chinas Staatschef Xi heraus?

Eurovision Song Contest dieses Jahr besonders politisch

Das ist passiert: Morgen findet das Finale des Eurovision Song Contest in Wien statt. Für Deutschland tritt Sarah Engels mit dem Song "Fire" an. Der Wettbewerb ist dieses Jahr besonders politisch aufgeladen.

Morgen findet das Finale des Eurovision Song Contest in Wien statt. Für Deutschland tritt Sarah Engels mit dem Song "Fire" an. Der Wettbewerb ist dieses Jahr besonders politisch aufgeladen. Das ist der Hintergrund: Der ESC ist der größte Musikwettbewerb der Welt. In diesem Jahr boykottieren fünf Länder die Veranstaltung: Spanien, die Niederlande, Irland, Island und Slowenien. Sie kritisieren Israels Teilnahme wegen des militärischen Vorgehens in Gaza.

Der ESC ist der größte Musikwettbewerb der Welt. In diesem Jahr boykottieren fünf Länder die Veranstaltung: Spanien, die Niederlande, Irland, Island und Slowenien. Sie kritisieren Israels Teilnahme wegen des militärischen Vorgehens in Gaza. Das sagt die deutsche Kandidatin dem ZDF: Sarah Engels findet, beim ESC solle die Musik und nicht die Politik im Vordergrund stehen. Ihr größter Erfolg wäre es, "wenn ich es schaffe, ein bisschen mehr Leichtigkeit nach Deutschland zu bringen", sagt die deutsche Starterin im Interview mit meinem Kollegen Dominik Rzepka. "Ein bisschen weniger Angst, ein bisschen mehr riskieren."

heute in Europa am 15.05.2026 um 16:00 Uhr 15.05.2026 | 2:22 min

Merz diskutiert mit jungen Menschen beim Katholikentag

Das ist passiert: Friedrich Merz (CDU) ist beim Katholikentag in Würzburg aufgetreten. Bei einer Diskussionsrunde stellte er sich unter anderem den Fragen junger Menschen.

Friedrich Merz (CDU) ist beim Katholikentag in Würzburg aufgetreten. Bei einer Diskussionsrunde stellte er sich unter anderem den Fragen junger Menschen. Das ist der Hintergrund: Bei seinem Auftritt wurde der Kanzler mehrfach von Zwischenrufern und Demonstranten gestört. Merz warb für mehr Engagement junger Menschen in der Politik. Jugendvertreter forderten vom Kanzler wiederum, junge Menschen nicht als faul zu bezeichnen und mehr in politische Entscheidungen einzubeziehen.

Bei seinem Auftritt wurde der Kanzler mehrfach von Zwischenrufern und Demonstranten gestört. Merz warb für mehr Engagement junger Menschen in der Politik. Jugendvertreter forderten vom Kanzler wiederum, junge Menschen nicht als faul zu bezeichnen und mehr in politische Entscheidungen einzubeziehen. Das sagen junge Menschen vor Ort: "Ich find' nicht, dass solche Störungen in so einem politischen Austausch helfen", sagt ein Zuhörer dem ZDF. Zwischen den Jugendlichen und dem Kanzler gebe es "einige Meinungsverschiedenheiten", meint ein anderer. Eine weitere Teilnehmerin sagt, Merz habe "um den heißen Brei herum geredet". Er habe aber auf viele Fragen auch souverän geantwortet.

ZDF heute in Deutschland, 15.05.2026, 14:00 Uhr 15.05.2026 | 1:54 min

Viel Symbolik bei Trumps Besuch in China

Das ist passiert: US-Präsident Donald Trump hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Peking getroffen. Heute war der zweite und letzte Tag des Gipfels zwischen den beiden Staatschefs. Inhaltlich sind bisher keine konkreten Ergebnisse bekannt.

US-Präsident Donald Trump hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Peking getroffen. Heute war der zweite und letzte Tag des Gipfels zwischen den beiden Staatschefs. Inhaltlich sind bisher keine konkreten Ergebnisse bekannt. Das ist der Hintergrund: Das Treffen zwischen Trump und Xi war von viel Symbolik geprägt. Umstrittene Themen sind unter anderem der Iran-Krieg und der Konflikt um Taiwan. Beim heutigen Treffen schweigt Trump zum Thema Taiwan, trotz mehrmaliger Nachfrage von Journalisten.

Das Treffen zwischen Trump und Xi war von viel Symbolik geprägt. Umstrittene Themen sind unter anderem der Iran-Krieg und der Konflikt um Taiwan. Beim heutigen Treffen schweigt Trump zum Thema Taiwan, trotz mehrmaliger Nachfrage von Journalisten. Das sagt unser USA-Korrespondent: "Momentan ist die Bilanz noch so unklar wie das dunstige Wetter hier in Peking", sagt ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Trump habe von Handelsabkommen, etwa über 200 Flugzeuge, gesprochen. "Aber für nichts von dem gibt es eine offizielle Bestätigung von chinesischer Seite."

ZDF Morgenmagazin, 15.05.2026, 5:30 Uhr 15.05.2026 | 2:31 min

Ratgeber: Was tun bei Bluthochdruck in den Wechseljahren

Mehr als die Hälfte aller Frauen entwickelt in und nach den Wechseljahren Bluthochdruck - auch, wenn sie zu keiner Risikogruppe gehören. Einer der Gründe: der sinkende Östrogenspiegel.

ZDF Volle Kanne, 15.05.2026, 9:05 Uhr 15.05.2026 | 5:03 min

Sport

Fußball: Morgen ist Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann Gast im aktuellen sportstudio. Im Gespräch mit Jochen Breyer wird Nagelsmann wichtige Fragen im Hinblick auf seinen WM-Kader zu beantworten haben. Wird Manuel Neuer doch noch einmal reaktiviert? Wer soll den verletzten Serge Gnabry als Zehner ersetzen? Und wer ist eigentlich als Stoßstürmer eingeplant, wo doch Kai Havertz beim FC Arsenal und Nick Woltemade bei Newcastle United selten in der Startelf stehen?

Das aktuelle sportstudio läuft morgen live im Stream ab 22:30 Uhr und ab 23 Uhr im TV.

Fußball: Die Weltmeisterschaft rückt näher, die Vorfreude steigt. Ein guter Zeitpunkt, sich an einige der spektakulärsten Partien der WM-Geschichte zu erinnern. Autor Ralf Lorenzen blickt zurück auf das Wunder von Bern, die Schande von Gijon, die Hand Gottes sowie viele weitere unvergessene Spiele und Akteure.

ZDF sportstudio, 14.05.2026, 12:53 Uhr 14.05.2026 | 6:56 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Rope Flow ist ein gelenkschonender Trendsport mit einem Seil als "Tanzpartner". Er trainiert Koordination und Rhythmus und kann sogar Rückenschmerzen lindern. Meine ZDF-Kollegin Lisa Jandi hat ihn ausprobiert.

ZDF Morgenmagazin, 15.05.2026, 5:30 Uhr 15.05.2026 | 3:04 min

Ein Lichtblick

Jugendliche helfen der Tafel: Bei einer Schüler-AG der Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule in Dillingen unterstützen Jugendliche die Tafel bei der Lebensmittelrettung. Dort erlernen sie den Umgang mit Lebensmitteln sowie soziale Kompetenzen.

ZDF heute in Deutschland, 15.05.2026, 14:00 Uhr 15.05.2026 | 1:59 min

Streaming-Tipp für den Abend

Millionen beziehen Bürgergeld, gleichzeitig fehlen Arbeitskräfte. Wie passt das zusammen? Die Reportage "Am Puls mit Sarah Tacke - System Bürgergeld: Leben ohne Leistung?" wirft einen Blick hinter die Kulissen der Jobcenter. Sarah Tacke fragt: Wird das System ausgenutzt, oder scheitert es an sich selbst? Was läuft schief im System Bürgergeld? (44 Minuten)

ZDF, 14.05.2026 14.05.2026 | 43:47 min

Rezept des Tages: BBQ-Schweinebauch mit gegrilltem Spitzkohl

ZDF Volle Kanne, 15.05.2026, 9:05 Uhr 15.05.2026 | 7:26 min

Von Grill-Profi Carsten Goms gibt es BBQ-Schweinebauch mit knuspriger Kruste. Dazu reicht er gegrillten Spitzkohl und erfrischendes Rhabarber-Chutney.

Das Rezept "BBQ-Schweinebauch mit gegrilltem Spitzkohl" steht hier zum Download bereit.

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