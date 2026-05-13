Filmfest in Cannes eröffnet:Ehrenpalme für "Herr der Ringe"- Regisseur Jackson
Das Filmfest in Cannes hat begonnen. Bei der Eröffnungsgala bekam "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson die Goldene Ehrenpalme. Er zeigte sich von der Auszeichnung überrascht.
Bei der Eröffnungsgala zu den Internationalen Filmfestspielen in Cannes ist "Herr der Ringe"-Regisseur Peter Jackson mit der Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet worden.
Damit habe er im Vorfeld des Filmfests nicht gerechnet, sagte der 64-Jährige, als er den Preis von US-Schauspieler Elijah Wood auf der Bühne überreicht bekam. Er sei eigentlich kein Typ für eine Goldene Palme. Die Auszeichnung sei eine Überraschung für ihn, sagte Jackson.
Wood spielte in der Mittelerde-Saga den Hobbit Frodo Beutlin. Als Wood damals die Zusage für die Rolle in der Fantasy-Reihe bekam, habe er begriffen, dass sein Leben in ein Vorher und Nachher geteilt worden sei.
Jackson wurde mit "Herr der Ringe"-Trilogie zur Regie-Legende
Die Fantasy-Saga "Herr der Ringe" des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien war die Vorlage für Jacksons dreiteilige Verfilmung. 2001 zeigte er an der Croisette rund 20 Minuten Filmmaterial aus dem ersten Teil "Der Herr der Ringe: Die Gefährten".
Das war rund sieben Monate vor dem weltweiten Kinostart. Es habe damals geholfen, Skepsis und Vorbehalte gegen die Verfilmung aufzulösen, erklärt Jackson.
Die "Herr der Ringe"-Filme räumten viele Oscars ab, allein elf Auszeichnungen gingen an den dritten Teil "Die Rückkehr des Königs". Die Trilogie wurde zum Weltereignis und Peter Jackson zur Regie-Legende. Elijah Wood brachte es in seiner Laudatio auf den Punkt.
Jackson inszenierte auch drei "Hobbit"-Filme, die zwischen 2012 und 2014 ins Kino kamen.
Jane Fonda wird neues Jury-Mitglied
Neben Peter Jackson gab es bei der Eröffnungsgala noch mehr Prominenz zu sehen. Mit den Worten "Kino war immer schon ein Akt des Widerstandes" eröffnete Schauspielerin Jane Fonda gemeinsam mit ihrer chinesischen Kollegin Gong Li die Gala. Anschließend wurde Fonda in die Jury aufgenommen.
Neben Heidi Klum und Jury-Mitglied Demi Moore präsentierten sich außerdem Joan Collins, Poppy Delevingne und James Franco auf dem roten Teppich im Blitzlichtgewitter. Als Eröffnungsfilm wurde die französische Komödie "La Vénus Electrique" (Die elektrische Venus) gezeigt, die Ende der 1920er-Jahre in Paris spielt.
Drei deutschsprachige Filme im Wettbewerb
Unter den 22 Filmen, die im Wettbewerb um die Goldene Palme antreten, sind auch drei deutschsprachige. Darunter die Regisseurin Valeska Grisebach, die ihren Film "Das geträumte Abenteuer" vorstellt. Im Film "Heimsuchung" von Volker Schlöndorff spielt Lars Eidinger die Hauptrolle.
Die 79. Filmfestspiele in Cannes, die zu den renommiertesten Filmfestivals der Welt zählen, dauern elf Tage und enden am 23. Mai.
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