Im Hintergrund hört man den Countdown zur Fußball-WM schon deutlich ticken. Aber im Mai gibt es noch genug Zeit für die Highlights der Streaming-Portale wie "My Ex" oder PUSH.

ZDF‑Reporter Patrick Lipke stellt aktuelle Highlights aus dem ZDF‑Streaming-Portal vor, darunter die Serie "My Ex" und die Doku‑Reihe "Michael Jackson - Der Jahrhundert‑Prozess". 30.04.2026 | 10:34 min

Der Wonnemonat Mai ist da. Die Bezeichnung steht für Lebensfreude, Frühlingsgefühle und irgendwie auch fürs Verlieben. Da traut man sich kaum zu sagen, dass der Name eigentlich vom althochdeutschen "wunnimanod" abstammt - und das heißt so viel wie Weidemonat. Das Vieh wurde also auf die Weiden getrieben.

Nehmen wir es einfach mal nicht so genau mit dem Wonnemonat und genießen diese Serie mit ganz viel Irrungen und Wirrungen in Sachen Liebe:

My Ex (RomCom-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Ivy hat gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht - und findet sich kurz nach einer durchzechten Nacht bei einem Kartenleger wieder. Der prophezeit ihr, sie habe genau drei Monate Zeit, ihren Traumpartner zu finden. Jemanden, mit dem sie in der Vergangenheit schon einmal zusammen war. Nach Ablauf der Frist bleibe sie bei erfolgloser Suche für immer alleine.

Also klappert Ivy alle Ex-Freunde ab und versucht herauszufinden, welcher von ihnen denn der wahre Mann fürs Leben sein muss. Das ist nicht ganz einfach - und führt zu einem überraschenden Ende. Einem guten. Natürlich!

My Ex ist gerade im ZDF-Streaming-Portal gestartet.

Folge 1: Ivy ist frisch Single, als ihr ein Orakel prophezeit, dass sie mit ihrer großen Liebe bereits zusammen war. Sie hat nur noch diesen Sommer Zeit herauszufinden, welcher Ex damit gemeint ist. 27.04.2026 | 42:56 min

Und hier nun unsere Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im Mai:

Die Totenfrau (Thriller-Serie, Staffel 2, ARD-Mediathek)

Brünhilde Blum, die Totenfrau, wird in dieser zweiten Staffel von den vorangegangenen Ereignissen eingeholt und in ein neues Drama hineingezogen. Ihre Tochter wird entführt, zudem kommen alte (und unangenehme) Bekannte wieder ins Spiel. Alles in allem also reichlich Stoff für nervenzehrende Unterhaltung. Genau so soll es sein.

Die Totenfrau läuft in der ARD-Mediathek.

Kino-Tipps: Peter Twiehaus empfiehlt das Sequel zum Klassiker "Der Teufel trägt Prada 2", unter anderem mit Schauspielerinnen Anne Hathaway und Meryl Streep, sowie das Historiendrama "Rose". 29.04.2026 | 6:27 min

Tracker (Drama-Serie, Staffel 3, Disney+)

Keiner spürt vermisste Personen so zuverlässig auf wie Colter Shaw. Der Survival-Experte, bei dem immer ein Hauch MacGyver mitschwingt, der Pick-up-Truck, der Airstream-Wohnwagen und jede Menge glücklich gelöste Fälle: Ein Paradebeispiel für die Procedural-Serie mit Wohlfühl-Faktor geht mit 20 Folgen in Runde drei.

Tracker ist bei Disney+ gestartet.

Prominente Stimmen im neuen Schafs-Krimi "Glennkill": Neben Hugh Jackman als Schäfer im Original verleihen Anke Engelke und Bastian Pastewka zwei Schafs-Detektiven ihre Stimmen. 29.04.2026 | 2:25 min

Der Kastanienmann (Thriller-Serie, Staffel 2, Netflix)

Mark Hess und Naia Thulin ermitteln wieder. Der Tod einer 41-Jährigen steht offenbar im Zusammenhang mit einem ungelösten Mordfall, der zwei Jahre zurückliegt. Aber wo ist die Verbindung zwischen den Opfern? Scandic Noir - geht auch super im Frühling.

Der Kastanienmann startet am 7. Mai bei Netflix.

Es geht um Perfektionismus, um Ehrgeiz und Familie. "Michael" zeigt den Beginn einer großen Karriere - ohne die Schattenseiten. Der Film ist eine Verneigung vor Michael Jackson. 21.04.2026 | 3:00 min

Mama ist die Best(i)e (zweiteilige Krimi-Komödie, ZDF-Streaming-Portal)

Gloria (Adele Neuhauser) kommt zehn Jahre nach dem Mord an ihrem Ehemann vorzeitig aus dem Gefängnis frei. Nur: Sie war es nicht - und möchte nun den wahren Täter enttarnen. Während ihre Familie damit beschäftigt ist, das beträchtliche Vermögen unter sich aufzuteilen, macht Gloria sich mit Unterstützung von zwei Ex-Häftlingen auf die Suche.

Mama ist die Best(i)e startet am 10. Mai im ZDF-Streaming-Portal.

70 Jahre ESC - More than Music (Doku, ARD-Mediathek)

Das Phänomen ESC lässt sich nicht so einfach in einem Satz beschreiben - und schon gar nicht seine Geschichte über die vergangenen sieben Jahrzehnte. Diese Doku versucht es immerhin in 90 Minuten - von den Anfängen 1956 bis zur ikonischen Pop-Institution heute. Popcorn bereit!

70 Jahre ESC - More than Music - ab 11. Mai in der ARD-Mediathek.

Mit einer spektakulären Drohnenshow über Schloss Schönbrunn startet Wien in den Countdown zum Eurovision Song Contest 2026. Tausende Lichter am Himmel feiern die österreichischen ESC-Siege. 28.04.2026 | 0:45 min

PUSH (Drama-Serie, Staffel 2, ZDF-Streaming-Portal)

Die Hebammen Anna, Greta und Nalan sind zurück. Als wäre eine Geburt an sich nicht schon dramatisch genug, erleben sie all die weiteren Dramen drumherum hautnah mit - bei den Frauen und Familien, die sie betreuen, wie auch im ganz persönlichen Umfeld. Zehn neue Folgen und jede Menge bestes Drama.

PUSH startet am 22. Mai im ZDF-Streaming-Portal.

Weitere Streaming-Highlights im Mai

Highlights im Mai im ZDF-Streaming-Portal Frisst die KI unsere Jobs? (Reportage): gerade gestartet

Das Lehrerzimmer (Drama): ab 2.5.

Die großen Attentate der deutschen Geschichte (Terra X History): ab 2.5.

Humans - Die Geschichte der Menschheit (dreiteilige Doku): ab 4.5.

XY Spuren des Verbrechens (True Crime): ab 6.5

Löwenzahn - Das Musical (Kinder): ab 7.5.

Raus aus der Kaufsucht (Reportage): ab 8.5.

Zwei am Zug (Drama): ab 9.5.

Kommissar Beck (Krimi-Serie, Staffel 10): ab 17.5.

A Good Girl's Guide to Murder (Krimi-Serie, Staffel 2): ab 27.5. Highlights im Mai in der ARD-Mediathek Xatar - Ein Leben ist nicht genug (Doku-Serie): ab 1.5.

Elon Musk Uncovered - Das Tesla-Experiment (Doku): ab 2.5.

In höchster Not - Bergretter im Einsatz (Doku-Serie, Staffel 2): ab 6.5.

Udo - Rebell. Rockstar. Ikone. (Doku): ab 10.5.

Mein Körper. Meine Augen. Alles im Blick? (Doku): ab 12.5.

Bin ich schön? (Doku-Serie, Staffel 3): ab 18.5.

Die Toten Hosen - Das letzte Album (Doku): ab 23.5.

BRAVO - Headlines, Hypes und Herzschmerz (Doku-Serie): ab 23.5. Highlights im Mai bei Netflix Swapped - Getauscht (Animations-Film): ab 1.5.

Worst Ex Ever (Doku-Serie, Staffel 2): ab 6.5.

USA 94: Brasiliens Rückkehr an die Spitze: (Doku): ab 7.5.

My Dearest Assassin (Drama): ab 7.5.

Marty, Life Is Short (Doku): ab 12.5.

Gockel (Comedy-Serie, Staffel 2): ab 13.5.

Der Bus: Die Revolte der Les Bleus (Doku): ab 13.5.

Ladies First (Komödie): ab 22.5.

Mating Season (Animations-Serie): ab 22.5.

Achtsam Morden (Serie, Staffel 2): ab 28.5.