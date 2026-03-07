Während der Frühling naht, können wir uns nach der ersten Sonnenwärme auf ein abwechslungsreiches Programm in den Mediatheken freuen. Hier unser Blick auf die Angebote im März.

Spannung mit The Veil und weiter bei One Piece

ZDF-Reporter Patrick Lipke stellt zwei Streaming-Highlights im März vor: Die Thriller-Serie "The Veil“ und die französische Serie "Sonntagnachmittagsblues". 06.03.2026 | 8:29 min

Wenn die Welt Kopf steht, hilft manchmal nur eine kleine Auszeit - gerne in frischer Bergluft! Gleich zwei Möglichkeiten für derlei Seelenpflege zwischendurch gibt es jetzt im ZDF-Streaming-Portal: "Einfach Elli" und "Die Maiwald". Die eine, Johanna Maiwald, ist Tierärztin im Salzburger Land. Und während ihrer Termine bei hilfsbedürftigem Nutzvieh und Haustieren begegnen ihr auch so manche menschliche Herausforderungen. Die andere, Elli Kempfer, ist Notfallsanitäterin im Karwendelgebirge. Als ADHS-Betroffene hat sie einen ganz besonderen Blick auf Ausnahmesituationen.

Deutlich dramatischer geht es in der nun folgenden Serie zu:

The Veil (Thriller-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Adilah lebt in einem UN-Flüchtlingslager an der syrisch-türkischen Grenze. Mitbewohnerinnen identifizieren sie als IS-Terroristin - und lynchen sie beinahe. Französische und britische Geheimdienste wollen sie in Sicherheit bringen, damit sauber ermittelt werden kann. Ein Job für die Agentin Imogen Salter. Eine dramatische Odyssee zweier gegensätzlicher Frauen beginnt - und diese ist, wie sich bald herausstellt, weit mehr als nur die Flucht vor einem Lynchmob. Spannend!

The Veil startet am 10. März im ZDF-Streaming-Portal.

MI6-Agentin Imogen Salter tarnt sich als NGO-Helferin und schleust die verdächtigte Adilah aus einem Lager. Von Istanbul bis London geraten beide in ein Spiel aus Täuschung und Misstrauen. 03.03.2026 | 1:11 min

Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle (Krimi-Reihe, ZDF-Streaming-Portal)

Auf Dan Sommerdahl und sein Team warten vier neue Fälle - und wir dürfen dabei sein, wenn sie sie lösen. Spannende Kurztrips an die dänische Küste, die manchmal gar nicht so idyllisch ist.

Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle startet am 10.3. im ZDF-Streaming-Portal.

One Piece (Action-Serie, Staffel 2, Netflix)

Weiter geht’s im rasanten Abenteuertempo: Ruffy und die Strohhüte machen sich auf zur Grand Line, dem sagenumwobenen Meeresabschnitt. Staffel 2 der hochgelobten Realverfilmung des gleichnamigen Mangas.

One Piece: ab 10.3. bei Netflix.

Sonntagnachmittagsblues (Serie, arte-Mediathek)

Louise zieht nach Paris, um dort ihren ersten eigenen Film umzusetzen. In der WG von Charlie und Nelson findet sie eine Bleibe. Feinfühlige Serie, wie man sie nur in Frankreich zum Leben erwecken kann!

Sonntagnachmittagsblues: ab 12.3. in der arte-Mediathek.

Vanished - Vertraust du ihm (Thriller-Serie, ARD Mediathek)

Während einer Zugreise verschwindet Tom plötzlich spurlos. Die Archäologin Alice macht sich - unterstützt von einer Journalistin - auf die Suche nach ihrem Partner. Nach und nach stellt sich heraus: Tom ist nicht der, für den Alice ihn gehalten hat. Es wird gefährlich!

Vanished - Vertraust du ihm: ab 13.3. in der ARD Mediathek.

Nautilus (Abenteuer-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Ostern naht - Zeit für ein episches Serienabenteuer! Die Nautilus, legendäres U-Boot aus der Feder von Jules Verne, sticht mit neuem Anstrich in See. Phantastische Ereignisse über zehn Stunden. Jetzt schon mal Termine freischaufeln.

Nautilus läuft ab 27.3. im ZDF-Streaming-Portal.

Code of Silence (Thriller-Serie, ARD Mediathek)

Eigentlich arbeitet Alison in der Kantine ihrer Polizeistation. Als ein Ermittlerteam für eine Observation dringend eine Lippenleserin benötigt, kommt die Gehörlose ins Spiel - und wird nach und nach tief in einen Fall hineingezogen.

Code of Silence startet am 27.3. in der ARD Mediathek.

Weitere Streaming-Highlights im März

Highlights im März im ZDF-Streaming-Portal RE:TURN: ADHS als Gamechanger - Wie aus Schwäche Stärke wird (Reportage): bereits gestartet

Terra X: Faszination Erde (Borneo): bereits gestartet

Drei ostdeutsche Frauen bummeln durchs Land und prüfen die Schwerkraft der Verhältnisse (Doku): ab 8.3.

Fast perfekte Frauen (Tragikomödie): ab 8.3.

MAITHINK X - Die Show (neue Folgen): ab 8.3.

Eine bessere Welt (Drama): ab 14.3.

Jagd auf Virus X - Droht die nächste Pandemie? (Film): ab 16.3.

Entscheidung auf dem Schlachtfeld (Doku-Reihe): ab 19.3.

Peter Maffay - Eine deutsche Legende (Doku): ab 21.3.

Baumgeflüster (Herzkino): ab 21.3. Highlights im März in der ARD Mediathek Feuer & Flamme (Doku-Serie, Staffel 11): gerade gestartet

Verhütung? Frauensache! (Y-Kollektiv): gerade gestartet

Hundschuldig (Spielfilm): gerade gestartet

Die Second Hand-Lüge - Das Geschäft mit Deinem Gewissen (Reportage): gerade gestartet

Better than Beef by Maya Leinenbach (Doku): ab 11.3.

Tödlicher Himalaya (Doku-Reihe): ab 12.3.

Unter Buckelwalen - Auf den Spuren ihrer Sprache (Doku): ab 19.3.

Seconds (Krimi-Serie, Staffel 2): ab 20.3.

Syphilis - eine intime Geschichte (Y-Kollektiv): ab 23.3.

Holt - Der Windkraft-Schwindler (Doku): ab 27.3. Highlights im März bei Netflix Der TikTok-Killer (Serie): bereits gestartet

Age of Attraction (Dating-Serie): ab 11.3.

Louis Theroux: Inside the Manosphere (Doku): ab 11.3.

Dynastien: Die Murdochs (Doku-Serie): ab 13.3.

Jene Nacht (Drama-Serie): ab 13.3.

Nuklearer Notfall (Thriller-Serie): ab 18.3.

Furies (Thriller-Serie, Staffel 2): ab 18.3.

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel (Doku): ab 20.3.

Heartbreak High (Serie, Staffel 3): ab 25.3.

Detective Hole (Thriller-Serie): ab 26.3.