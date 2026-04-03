Zwischen Frühjahrsputz, Buddeln im Garten und einem ersten Abstecher in den Biergarten bleibt auch Zeit für die Mediatheken. Hier kommt unser Blick auf die Highlights im April.

Film- und Serienreporter Patrick Lipke präsentiert die Streaming-Highlights: Die Crime-Serie „Reykjavík Fusion“, „Nautilus“ und die Komödie „Eat Pray Bark – Therapie auf vier Pfoten“. 31.03.2026 | 9:34 min

Für die Auszeit zwischendurch vor dem Bildschirm hat die Medienwissenschaft (natürlich) einen Begriff parat: Eskapismus. Wir können es auch schlicht Alltagsflucht nennen - und gute Gründe dafür gibt es ja derzeit genug. Lassen wir uns also doch einfach mal entführen in andere Welten und Geschichten - und dann entspannt zurück ins Hier und Jetzt! Die volle Packung Eskapismus auf allen Ebenen liefert direkt diese Serie:

Nautilus (Abenteuer-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Das legendäre U-Boot Nautilus ist kurz vor 1870 der Fantasie des Schriftstellers Jules Verne entsprungen. Schon damals hatte Kapitän Nemo es als Werkzeug für seine Rache gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung genutzt. In dieser Neuinterpretation des Stoffes ist der Gegner klar identifiziert: die British East India Trading Company, eine übermächtige Aktiengesellschaft mit allerlei dunklen Machenschaften. Nemo und seine bunt zusammengewürfelte Crew zerlegen den großen Widersacher Stück für Stück. Es ist der Kampf gegen einen skrupellosen Großkonzern im 19. Jahrhundert mit charmanter Steampunk-Attitüde.

Nautilus läuft im ZDF-Streaming-Portal.

Mit dem geheimnisvollen Nemo flüchtet eine Gruppe Aufständischer im Jahr 1857 aus einer Strafkolonie in Indien. Sie nehmen ein neuartiges Wasserfahrzeug in Beschlag: das U-Boot Nautilus. 20.03.2026 | 1:00 min

Und hier nun unsere Auswahl aus dem Angebot der Streaming-Portale im April:

Unsere Ferien auf Saltkrokan (Kinder-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Astrid Lindgrens Geschichten sind zeitlos schön und haben schon Generationen begeistert - manche Verfilmung ist jedoch in die Jahre gekommen. Frischer Wind kommt nun mit dieser Serie. Sie ist angelehnt an die Vorlage aus den 1960er-Jahren, wurde im Schärengarten von Stockholm gedreht und in unsere Gegenwart versetzt. Es funktioniert immer noch!

Unsere Ferien auf Saltkrokan läuft im ZDF-Streaming-Portal.

Auf der Ferieninsel treffen sich zum ersten Mal die Kinder Pelle, Tjorven und Stina und werden Freunde. Gemeinsam erleben sie Abenteuer, die Saltkrokan ausmachen: Sommer, Sonne, Tiere und Meer! 03.04.2026 | 1:04 min

Reykjavik Fusion (Drama-Serie, arte-Mediathek)

Jonas ist ein talentierter Koch mit Knast-Erfahrung. Als er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis schmutziges Geld für die Eröffnung seines Restaurants annimmt, ahnt er noch nicht, welche Folgen das für ihn haben wird...

Reykjavik Fusion läuft in der arte-Mediathek.

Eat Pray Bark (Komödie, Netflix)

Wenn es mit dem Hund nicht so läuft, könnte es auch an Herrchen oder Frauchen liegen. Die Erkenntnis ist nicht neu - und diese Komödie liefert uns Paradebeispiele dafür. Nodon, legendärer Hundetrainer in den Tiroler Bergen, hat alle Hände voll zu tun, eine bunte Kundengruppe in die Spur zu bekommen. Wuff!

Eat Pray Bark ist gerade bei Netflix gestartet.

Ex-Fußballer Rúrik Gíslason beweist schauspielerisches Talent im neuen Film "Eat, Pray, Bark". Der 38-Jährige spielt einen Hundeversteher – passend dazu treffen wir ihn im Tierheim in Berlin. 31.03.2026 | 5:08 min

Tatort: Unvergänglich (Zweiteiliger Krimi, ARD Mediathek)

Exakt vier Tage vor ihrer Pensionierung bekommen Batic und Leitmayr einen Fall auf den Tisch, den sie möglicherweise nicht mehr aufklären können. Müssen die beiden sich wirklich mit einem ungelösten Mord aus dem Dienst verabschieden? Ein letztes Wiedersehen mit dem Münchner Ermittlerteam nach 35 Tatort-Jahren. Servus!

Tatort: Unvergänglich - ab 5./6.4. in der ARD Mediathek.

Blind Sherlock (Krimi-Serie, ZDF-Streaming-Portal)

Roman Mertens braucht dringend einen Tapetenwechsel: Er kündigt seinen Job in einem Callcenter und bewirbt sich bei der Polizei. Da er seit seiner Kindheit blind ist, hat er ein außergewöhnlich trainiertes Gehör - und setzt dies fortan für Ermittlungen gegen ein Drogenkartell ein. Schon bald gerät er selbst ins Fadenkreuz der Verbrecher.

Blind Sherlock läuft ab 17.4. im ZDF-Streaming-Portal.

Sie hat Herz, Humor und ist entschlossen. Doris Schretzmayer spielt Tierärztin Johanna Maiwald, die sich tierischen und menschlichen Herausforderungen stellt. So ist sie privat. 26.03.2026 | 6:57 min

Night Sleeper (Thriller-Serie, ARD Mediathek)

Ein Hacker kapert den Schnellzug "Night Sleeper" von London nach Glasgow und fordert Lösegeld. Schaffen es die Cyberexpertin Abby von außerhalb und der Ex-Cop Joe innerhalb des Zuges, die wahnwitzige Entführung zu stoppen? Spannende Story um den Albtraum des völligen Kontrollverlusts.

Night Sleeper startet am 17.4. in der ARD Mediathek.

Weitere Streaming-Highlights im April