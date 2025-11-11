Hackerangriffe - Aktuelle Nachrichten zu Cyberattacken

Hackerangriffe
Phishing, Malware-Angriffe oder Hacking: Cyberkriminalität ist eines der sich am dynamischsten entwickelnden Kriminalitätsphänomene. Cyberattacken betreffen sowohl private Nutzer als auch Unternehmen und Behörden. Bei Angriffen auf Versorgungseinrichtungen, wie etwa die Trinkwasserversorgung oder Stromnetze, wird es sogar gefährlich. ZDFheute informiert über News und Hintergründen zu Hackerangriffen und Cyberkriminalität.
Aktuelle Nachrichten zu Hackerangriffen und Cyberattacken
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Lücken in der Cybersicherheitvon Klaus Brodbeck1:49 min
Nachrichten | heute:Ist Deutschland sicher vor Cyber-Angriffen?von Klaus Brodbeck1:43 min
Lagebericht zu Cybersicherheit:Dobrindt: Gefahr durch Hacker steigt weitervon Johannes Lieber & Jan Henrichmit Video
- Interview
IT-Sicherheitsexperte:Beckedahl: Deutschland bei Hackerangriff hilf- und kopflosmit Video
So testen Sie, ob Sie betroffen sind:Milliarden Mailadressen und Passwörter online aufgetauchtvon Oliver Kleinmit Video
Internetbetrug:Deutscher nach Callcenter-Abzocke festgenommenvon Sophia Baumann und Marta Oroszmit Video
75-jähriges Bestehen:Verfassungsschutz: Wächter der Demokratie mit Schattenseitenvon Scarlett Sternbergmit Video
Cyberkriminalität in Deutschland
Gefahren im Netz:Lagebericht zur Cyberkriminalität1:41 min
Neues Datenleak :Mailadressen und Passwörter online aufgetauchtvon Oliver Kleinmit Video
Bitkom-Studie in Deutschland:Rekordschaden durch Spionage und Hacker
Mehr Cyberkrimininalität:Hacker-Angriffe sind "zunehmende Bedrohung"mit Video
IT-Sicherheit in Deutschland
Gefahr durch Cyberangriffe
Unternehmen: Hackerangriffe und Sicherheitslücken
Allianz-Barometer:Hackerangriffe größte Gefahr für Firmen
- FAQ
SharePoint-Server verwundbar:Microsoft-Sicherheitslücke: Wer ist betroffen?von Nils Metzgermit Video
Sicherheitssysteme ausgefallen:Paypal-Probleme: Zahlungen in Milliardenhöhe gestopptmit Video
Kritische Infrastruktur im Blick
Wer bietet Schutz vor Cyberkriminalität?
phoenix | phoenix vor ort:Neues IT-Lagezentrum: Cyberangriffe Alltag5:45 min
Cybersicherheit:Sichere Passwörter erstellen: So geht'smit Video
Zukunft der Sicherheit im Netz:Wenn aus Passwort Passkey wirdvon Sven-Hendrik Hahnmit Video
Nachrichten | Thema:Datenschutz
Cyberschutz für Kids
ZDFtivi | logo!:Der Räuber von heute kommt online
ZDFtivi | PUR+:Spione im Netz24:39 min
ZDFtivi | logo!:Sicheres Passwort?
Safer Internet Day:So seid ihr im Netz safe!
ZDFtivi | logo!:Das macht der Chaos Computer Club1:33 min
ZDFtivi | logo!:Achtung, Hacker!
ZDFtivi | logo!:Das ist der beste Hacker Deutschlands!2:24 min