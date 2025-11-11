Hackerangriffe - Aktuelle Nachrichten zu Cyberattacken

Hackerangriffe |

Phishing, Malware-Angriffe oder Hacking: Cyberkriminalität ist eines der sich am dynamischsten entwickelnden Kriminalitätsphänomene. Cyberattacken betreffen sowohl private Nutzer als auch Unternehmen und Behörden. Bei Angriffen auf Versorgungseinrichtungen, wie etwa die Trinkwasserversorgung oder Stromnetze, wird es sogar gefährlich. ZDFheute informiert über News und Hintergründen zu Hackerangriffen und Cyberkriminalität.