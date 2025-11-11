  3. Merkliste
Hackerangriffe - Aktuelle Nachrichten zu Cyberattacken

Hackerangriffe

Phishing, Malware-Angriffe oder Hacking: Cyberkriminalität ist eines der sich am dynamischsten entwickelnden Kriminalitätsphänomene. Cyberattacken betreffen sowohl private Nutzer als auch Unternehmen und Behörden. Bei Angriffen auf Versorgungseinrichtungen, wie etwa die Trinkwasserversorgung oder Stromnetze, wird es sogar gefährlich. ZDFheute informiert über News und Hintergründen zu Hackerangriffen und Cyberkriminalität.

Aktuelle Nachrichten zu Hackerangriffen und Cyberattacken

  1. Ein Mann sitzt am Rechner und tippt auf einer Tastatur.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Lücken in der Cybersicherheit

    von Klaus Brodbeck
    1:49 min
  2. Vorstellung des BSI-Lageberichts 2025 durch Bundesminister des Innern Alexander Dobrindt und Claudia Plattner, Praesidentin des Bundesamtes fuer Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Haus der Bundespressekonferenz

    Nachrichten | heute:Ist Deutschland sicher vor Cyber-Angriffen?

    von Klaus Brodbeck
    1:43 min
  3. Vorstellung des BSI-Lageberichts 2025

    Lagebericht zu Cybersicherheit:Dobrindt: Gefahr durch Hacker steigt weiter

    von Johannes Lieber & Jan Henrich
    mit Video
  4. Deutschland als Ziel von Cyberangriffen
    Interview

    IT-Sicherheitsexperte:Beckedahl: Deutschland bei Hackerangriff hilf- und kopflos

    mit Video
  5. Die beleuchtete Tastatur eines Laptops.

    Gefahren im Netz:Lagebericht zur Cyber-Kriminalität

    1:41 min
  6. Login, Passwort, Symbolbild

    So testen Sie, ob Sie betroffen sind:Milliarden Mailadressen und Passwörter online aufgetaucht

    von Oliver Klein
    mit Video
  7. Grossraumbüro eines Callcenters

    Internetbetrug:Deutscher nach Callcenter-Abzocke festgenommen

    von Sophia Baumann und Marta Orosz
    mit Video
  8. erlin: Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, spricht während des Festaktes zum 75-jährigen Bestehen des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

    75-jähriges Bestehen:Verfassungsschutz: Wächter der Demokratie mit Schattenseiten

    von Scarlett Sternberg
    mit Video

Cyberkriminalität in Deutschland

  1. Die beleuchtete Tastatur eines Laptops.

    Gefahren im Netz:Lagebericht zur Cyberkriminalität

    1:41 min
  2. Login, Passwort, Symbolbild

    Neues Datenleak :Mailadressen und Passwörter online aufgetaucht

    von Oliver Klein
    mit Video
  3. Symbolbild: Quellcode eines Webservers sowie die Windows-Eingabeaufforderung sind einem Laptop im Dunkeln zu sehen.,

    Bitkom-Studie in Deutschland:Rekordschaden durch Spionage und Hacker

  4. Alexander Dobrindt, aufgenommen am 03.06.2025 in Berlin

    Mehr Cyberkrimininalität:Hacker-Angriffe sind "zunehmende Bedrohung"

    mit Video

IT-Sicherheit in Deutschland

Deutschland als Ziel von Cyberangriffen

Beckedahl: Deutschland bei Hackerangriff hilf- und kopflos

Interview
BSI-Lagebericht
Mangelnde Cyber-Sicherheit in Deutschland

Gefahr durch Cyberangriffe

Hand an der Tastatur eines Laptops

Diese Gefahren stellen Hacker-Angriffe dar

Angriff aus dem Cyberspace
Hacker-Angriffe
Diese Gefahren stellen Hacker-Angriffe dar
Cybersicherheit
Blockchain - die Datenrevolution?

Unternehmen: Hackerangriffe und Sicherheitslücken

  1. Typical: Cyberangriffe

    Allianz-Barometer:Hackerangriffe größte Gefahr für Firmen

  2. Logo des Software Programms Microsoft Share Point.
    FAQ

    SharePoint-Server verwundbar:Microsoft-Sicherheitslücke: Wer ist betroffen?

    von Nils Metzger
    mit Video
  3. Ein Smartphone zeigt eine Paypal-Mitteilung über eine abgelehnte Überweisung per E-Mail.

    Sicherheitssysteme ausgefallen:Paypal-Probleme: Zahlungen in Milliardenhöhe gestoppt

    mit Video

Kritische Infrastruktur im Blick

Blick auf das beleuchtete Berlin (Fernsehturm, Rotes Rathaus) bei Nacht

Sicherheitsrisiko Kritische Infrastruktur

Wer bietet Schutz vor Cyberkriminalität?

Symbolbild Hacker - Zahlenvorhang

Cybercrime: Wie können wir uns schützen?

Industrie 4.0: Arbeit im digitalen Wandel
  1. Neues IT-Lagezentrum: Cyberangriffe Alltag

    phoenix | phoenix vor ort:Neues IT-Lagezentrum: Cyberangriffe Alltag

    5:45 min
  2. Archiv: Login, Username und Password.

    Cybersicherheit:Sichere Passwörter erstellen: So geht's

    mit Video
  3. Passwort Symbolbild: Auf dem Bildschirm eines Laptops sieht man die Dialog-Box eines Passworts

    Zukunft der Sicherheit im Netz:Wenn aus Passwort Passkey wird

    von Sven-Hendrik Hahn
    mit Video
  4. Button zum «Datenschutz und Sicherheit». Symbolbild

    Nachrichten | Thema:Datenschutz

Cyberschutz für Kids

  1. Räuber kommt aus Laptop

    ZDFtivi | logo!:Der Räuber von heute kommt online

  2. PUR+ - Spione im Netz

    ZDFtivi | PUR+:Spione im Netz

    24:39 min
  3. Junge sitzt vor Computer mit Passworteingabe. 123456 durchgestrichen, viele andere Zeichen drumherum.

    ZDFtivi | logo!:Sicheres Passwort?

  4. durchgestrichener Interneträuber, Mädchen vor Laptop, Gühbirne und Ausrufezeichen

    Safer Internet Day:So seid ihr im Netz safe!

  5. Viele Menschen sitzen am Computer in einem großen Raum, darunter steht das "Chaos Computer Club"

    ZDFtivi | logo!:Das macht der Chaos Computer Club

    1:33 min
  6. Eine Frau sitzt an einem Rechner, daneben Grafiken Eurozeichen, Alarmsymbol und geschocktes Emoji

    ZDFtivi | logo!:Achtung, Hacker!

  7. Leon mit Computern, Krönchen und Ausrufezeichen

    ZDFtivi | logo!:Das ist der beste Hacker Deutschlands!

    2:24 min