Paypal-Panne: Zahlungen in Milliardenhöhe gestoppt

Wegen eines Sicherheitsausfalls bei Paypal wurden betrügerische Lastschriften nicht erkannt. Banken haben daraufhin wohl Abbuchungen in zweistelliger Milliardenhöhe gestoppt.

Wegen mutmaßlicher Sicherheitslücken bei Paypal haben deutsche Banken wohl milliardenschwere Transaktionen des Zahlungsabwicklers blockiert. Quelle: AP

Beim US-Zahlungsdienstleister Paypal sind Sicherheitssysteme ausgefallen, die betrügerische Lastschriften herausfiltern sollen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, hätten Banken daraufhin Lastschriften mit einer Summe im zweistelligen Milliardenbereich gestoppt.

Dabei ging es um Lastschriften, bei denen Paypal das Geld vom Bankkonto der Kunden einzieht, nachdem diese etwa Waren im Internet gekauft haben.

Paypal: Problem wurde behoben

"Paypal hatte eine vorübergehende Serviceunterbrechung, die bestimmte Transaktionen unserer Bankpartner und möglicherweise deren Kunden beeinträchtigte", zitierte die "SZ" eine Paypal-Sprecherin.

Wir haben die Ursache schnell identifiziert und arbeiten eng mit unseren Bankpartnern zusammen, um sicherzustellen, dass alle Konten aktualisiert wurden. „ Paypal-Sprecherin

Auf der Hilfe-Seite von Paypal steht mittlerweile der Hinweis: "Am Wochenende kam es zu einer vorübergehenden Dienstunterbrechung, die dazu führte, dass sich Transaktionen für eine kleine Anzahl von Konten verzögerten. Inzwischen wurde das Problem behoben."

Paypal-Panne: Deutscher Sparkassen- und Giroverband bestätigt Vorfall

Der Vorfall wurde vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) bestätigt. In den vergangenen Tagen sei es "zu Vorfällen mittels unberechtigter Lastschriften von PayPal gegenüber verschiedenen Kreditinstituten gekommen", sagte der Verband.

Diese Vorfälle hatten erhebliche Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr in ganz Europa und insbesondere auch in Deutschland. „ Deutscher Sparkassen- und Giroverband

"Dies war am vergangenen Montag für einige Stunden auch für Kundinnen und Kunden von Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe zu spüren", hieß es weiter. Inzwischen laufe das Geschäft der Mitgliedsinstitute mit der US-Firma wieder normal, stehe aber unter Beobachtung.

Die Aufsichtsbehörden seien über die Vorfälle informiert. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bestätigte Letzteres, wollte darüber hinaus aber keine Stellungnahme abgeben.

Verbraucherschützer: Paypal-Konto überprüfen

Paypal hat seinen Europasitz in Luxemburg. Der Anteil des Dienstleisters auf dem deutschen Markt bei Online-Einkäufen beträgt knapp 30 Prozent.

Kriminelle versuchen immer wieder, Banken und Finanzdienstleister wie Paypal auszutricksen und mit gefälschten Lastschriften Geld von Bankkonten ihrer Opfer zu erbeuten. Paypal-Kunden sollten ihr Paypal-Konto auf unberechtigte Abbuchungen überprüfen, empfahlen Verbraucherschützer.