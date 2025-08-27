Sicherheitssysteme ausgefallen:Paypal-Panne: Zahlungen in Milliardenhöhe gestoppt
Wegen eines Sicherheitsausfalls bei Paypal wurden betrügerische Lastschriften nicht erkannt. Banken haben daraufhin wohl Abbuchungen in zweistelliger Milliardenhöhe gestoppt.
Beim US-Zahlungsdienstleister Paypal sind Sicherheitssysteme ausgefallen, die betrügerische Lastschriften herausfiltern sollen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, hätten Banken daraufhin Lastschriften mit einer Summe im zweistelligen Milliardenbereich gestoppt.
Dabei ging es um Lastschriften, bei denen Paypal das Geld vom Bankkonto der Kunden einzieht, nachdem diese etwa Waren im Internet gekauft haben.
Paypal: Problem wurde behoben
"Paypal hatte eine vorübergehende Serviceunterbrechung, die bestimmte Transaktionen unserer Bankpartner und möglicherweise deren Kunden beeinträchtigte", zitierte die "SZ" eine Paypal-Sprecherin.
Auf der Hilfe-Seite von Paypal steht mittlerweile der Hinweis: "Am Wochenende kam es zu einer vorübergehenden Dienstunterbrechung, die dazu führte, dass sich Transaktionen für eine kleine Anzahl von Konten verzögerten. Inzwischen wurde das Problem behoben."
Paypal-Panne: Deutscher Sparkassen- und Giroverband bestätigt Vorfall
Der Vorfall wurde vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) bestätigt. In den vergangenen Tagen sei es "zu Vorfällen mittels unberechtigter Lastschriften von PayPal gegenüber verschiedenen Kreditinstituten gekommen", sagte der Verband.
"Dies war am vergangenen Montag für einige Stunden auch für Kundinnen und Kunden von Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe zu spüren", hieß es weiter. Inzwischen laufe das Geschäft der Mitgliedsinstitute mit der US-Firma wieder normal, stehe aber unter Beobachtung.
Die Aufsichtsbehörden seien über die Vorfälle informiert. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bestätigte Letzteres, wollte darüber hinaus aber keine Stellungnahme abgeben.
Verbraucherschützer: Paypal-Konto überprüfen
Paypal hat seinen Europasitz in Luxemburg. Der Anteil des Dienstleisters auf dem deutschen Markt bei Online-Einkäufen beträgt knapp 30 Prozent.
Kriminelle versuchen immer wieder, Banken und Finanzdienstleister wie Paypal auszutricksen und mit gefälschten Lastschriften Geld von Bankkonten ihrer Opfer zu erbeuten. Paypal-Kunden sollten ihr Paypal-Konto auf unberechtigte Abbuchungen überprüfen, empfahlen Verbraucherschützer.
Mehr über Zahlungsverkehr
- von Luisa Billmayer
- mit Video
Betrug bei Abbuchungen:Wie sicher ist das SEPA-Lastschriftverfahren?von Thilo Hopert
- mit Video
SB-Kassen und Scan and Go:Darauf sollte man an der SB-Kasse achtenvon Thilo Hopert
- mit Video
Bundesbank:Wieder mehr Falschgeld im Umlauf