Microsoft-Sicherheitslücke: Was SharePoint-Nutzer beachten müssen

In einem Blogpost am Samstag bestätigte Microsoft , dass gerade eine Angriffswelle laufe. Man arbeite an einem Patch. Bis der kommt, tobt in diesen Stunden eine offene Feldschlacht, in der digitale Einbrecher versuchen, sich Zugang zu Datenschätzen zu verschaffen und Administratoren fieberhaft versuchen, verwundbare Server abzusichern und Spuren von unbefugten Zugriffen aufzuspüren.