Trump-Effekt: Deutschland will weg von US-Tech-Unternehmen

Stolz ist Laura Dornheim auf ihr Rechenzentrum. Die Stadt München hat schon früh auf eigene IT-Infrastruktur gesetzt: Bereits seit zehn Jahren werden im kommunalen Rechenzentrum auf unzähligen Servern sensible Daten und Prozesse sicher verwaltet.

Vertrauensverlust gegenüber den USA

Heute ist das leider nicht mehr ganz so unrealistisch und darauf wollen wir vorbereitet sein.

Wegen der aggressiven Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump ist die Angst in Europa, dass die USA ihre Tech-Konzerne als politisches Druckmittel verwenden, weit verbreitet.

Der Digitalverband Bitkom veröffentlichte kürzlich eine Studie, wonach 38 Prozent der deutschen Unternehmen ihr Vertrauen in die USA als "erheblich geschwächt" bewerten, weitere 60 Prozent sehen es "leicht geschwächt". Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst betont:

Amazon, Microsoft und Google beherrschen Cloud-Markt

Seit Trumps Amtseintritt verzeichnen viele europäische Anbieter ein gestiegenes Interesse an Alternativen. IT-Referentin Dornheim beklagt jedoch, dass es in vielen Bereichen noch immer zu wenige gibt.

Bundesregierung will digitale Souveränität stärken

21.02.2025 | 2:40 min