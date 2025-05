Zum einen gibt es die gute Beziehung zwischen Trump und den Unternehmen, zum anderen bereits den rechtlichen Rahmen. In Trumps erster Amtszeit wurde 2018 der Cloud-Act beschlossen. Durch ihn haben US-Behörden "letztendlich den Zugriff auf sämtliche Daten, die in den Rechenzentren von US-Unternehmen gespeichert werden", wie Experte Wehnes erklärt. Darüber habe US-Präsident Trump "ein massives Erpressungspotential". Selbst wenn Microsoft seine Server in einem EU -Land betreibt, gibt es für die US-Regierung mit dem Cloud-Act einen rechtlichen Rahmen, um an die Daten zukommen.