Bundesregierung bestellt russischen Botschafter ein

Russischer Botschafter einbestellt :Bundesregierung wirft Russland Sabotage und Cyberattacken vor
Die Bundesregierung wirft Russland wiederholte Angriffe auf Deutschland vor - in Form von Sabotage, Cyberattacken und Desinformation. Sie bestellte deshalb den Botschafter ein.
Die Bundesregierung wirft Russland wiederholte Angriffe auf Deutschland vor - in Form von Sabotage, Cyberattacken und Desinformationskampagnen. Deswegen sei der russische Botschafter am Freitag einbestellt worden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin.
Es gebe auch Belege für eine Einflussnahme auf Wahlen. "Russland bedroht damit ganz konkret unsere Sicherheit." Ziel der russischen Aktivitäten sei es, die Gesellschaft in Deutschland zu spalten und Vertrauen in die hiesigen Institutionen zu schwächen. Der Sprecher ergänzte, Deutschland verurteile das Vorgehen Russlands und ergreife Gegenmaßnahmen. Man unterstütze zudem neue Sanktionen gegen Einzelpersonen. Deutschland müsse wachsam sein.
Mehr dazu in Kürze.
