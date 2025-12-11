Nato-Generalsekretär Rutte: "Wir sind Russlands nächstes Ziel"

Russland ist laut Nato-Generalsekretär Mark Rutte nicht nur für die Ukraine, sondern für alle europäischen Verbündeten gefährlich. "Der Konflikt steht vor unserer Tür", warnte er.

Nato-Generalsekretär Mark Rutte erwartet, dass es der russische Präsident Wladimir Putin nicht bei dem Krieg gegen die Ukraine belassen will. "Wir sind Russlands nächstes Ziel", sagte der Niederländer am Donnerstag in einer Rede bei einer Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) in Berlin.

Wir sind bereits in Gefahr. „ Mark Rutte, Nato-Generalsekretär

Für die Nato gehe es darum, einen Krieg zu verhindern, der von einem Ausmaß sein könne, "wie es unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben", so Rutte. "Dafür müssen wir uns über die Bedrohung völlig im Klaren sein."

Rutte: "Konflikt steht vor unserer Tür"

Konkret forderte der Nato-Generalsekretär erneut mehr Engagement für höhere Verteidigungsausgaben und die Unterstützung der Ukraine. "Unsere Streitkräfte müssen bekommen, was sie brauchen, um uns zu schützen. Und die Ukraine muss bekommen, was sie braucht, um sich zu verteidigen - jetzt", sagte er.

Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht. Und wir müssen vorbereitet sein. „ Mark Rutte, Nato-Generalsekretär

Zu viele Alliierte spürten nicht die Dringlichkeit und glaubten, die Zeit arbeite für sie. Das sei aber nicht der Fall, sagte Rutte. Russland könne innerhalb von fünf Jahren bereit sein, militärische Gewalt gegen die Nato anzuwenden. "Der Konflikt steht vor unserer Tür."

46.000 russische Drohnen und Raketen in einem Jahr

Russland sei in diesem Jahr sogar noch dreister, rücksichtsloser und brutaler geworden, so Rutte. In diesem Jahr habe das russische Militär mehr als 46.000 Drohnen und Raketen gegen die Ukraine abgefeuert. Putin habe in den eigenen Reihen hohe Verluste hingenommen - pro Tag seien in diesem Jahr durchschnittlich 1.200 Soldaten getötet oder verletzt worden. Seit Kriegsbeginn seien es 1,1 Millionen gewesen.

Zu den laufenden Bemühungen der USA für ein Kriegsende sagte Rutte, Präsident Donald Trump sei der Einzige, der Putin an den Verhandlungstisch bringen könne. Es gelte nun zu testen, ob Putin wirklich Frieden wolle.

Rutte warnt vor Besetzung der Ukraine

Zugleich warnte Rutte vor einem Szenario, in dem die Ukraine unter russische Besatzung gerät. Putins Streitkräfte würden dann an einer noch längeren Grenze mit der Nato stehen und das Risiko eines bewaffneten Angriffs wäre noch größer, sagte er.

In diesem Fall müsste es gigantische Veränderungen bei der Abschreckung und Verteidigung geben und noch höhere Verteidigungsausgaben. Deswegen dürfe man nicht vergessen, dass die Sicherheit der Ukraine die eigene Sicherheit sei.

Merz: Stärkung europäischer Nato-Säule hat Priorität

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor in einer gemeinsamen Presekonferenz mit Rutte betont, dass die Stärkung der europäischen Säule der Nato für ihn "absolute Priorität" habe. "Das einige, starke Europa brauchen wir wie nie zuvor." Die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA bestätige ihn, "dass wir hier auf dem richtigen Weg sind".

