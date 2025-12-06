Kallas: USA "immer noch größter Verbündeter" der EU

Reaktion auf Trumps Sicherheitsstrategie:EU-Außenbeautragte Kallas glaubt weiter an Bündnis mit USA
Die EU-Außenbeautragte Kaja Kallas hat auf die deutliche Distanzierung der USA von Europa reagiert. Sie mahnte an, das transatlantische Bündnis trotz Differenzen zu erhalten.
Nach der Veröffentlichung der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA mit einer deutlichen Distanzierung von Europa hat die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas den Fortbestand des Bündnisses zwischen Europa und den USA beschworen. Die Vereinigten Staaten seien "immer noch unser größter Verbündeter", sagte Kallas am Samstag beim Doha Forum, der alljährlichen diplomatischen Konferenz in der katarischen Hauptstadt.
"Natürlich gibt es da viel Kritik, aber ich denke, etwas davon ist auch wahr", sagte die Außenbeauftragte der EU über die Vorhaltungen der Regierung von US-Präsident Donald Trump gegen Europa. Die Sichtweisen beider Seiten stimmten nicht immer überein, "aber ich denke, das übergreifende Prinzip ist immer noch da", fügte Kallas hinzu.
Mit Blick auf den Ukraine-Krieg hob Kallas erneut hervor, dass kein "dauerhafter Frieden" zu erreichen sei, wenn die Ukraine "Beschränkungen und Druck" ausgesetzt werde. "Wenn Aggression belohnt wird, dann wird das wieder passieren", warnte sie mit Blick auf den russischen Angriffskrieg.
USA richten sich außenpolitisch neu aus
Die US-Regierung hatte am Freitag ihre neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht, die eine umfassende außenpolitische Neuausrichtung der Vereinigten Staaten beinhaltet - weg von globalem Engagement etwa in Europa hin zur Konzentration auf nationale Interessen und zu mehr US-Dominanz in Lateinamerika.
In dem Papier kritisiert die US-Regierung einen wirtschaftlichen "Niedergang" Europas. Es bestünden Zweifel, ob einige europäische Länder wirtschaftlich und militärisch künftig stark genug seien, um "verlässliche Verbündete" zu sein.
Trump-Regierung will "patriotische Parteien" in Europa unterstützen
Gewarnt wird auch vor einer "zivilisatorischen Auslöschung" Europas insbesondere durch "Masseneinwanderung". Die USA wollen daher den "Widerstand" etwa von "patriotischen Parteien" gegen den aktuellen politischen Kurs Europas unterstützen. Gemeint sind damit offenbar rechtsgerichtete Parteien wie die AfD.
Zudem prangern die USA eine angebliche "Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition" in Europa an. Russland wird in dem Papier kaum erwähnt, jedenfalls nicht als Bedrohung.
In der neuen US-Sicherheitsstrategie wird festgeschrieben, was Trump mit seiner America-First-Agenda (Amerika zuerst) bereits vorgegeben hat: Eine stärkere Konzentration auf nationale Interessen und weniger militärisches Engagement weltweit. "Bei allem, was wir tun, stellen wir Amerika an die erste Stelle", schreibt Trump im Vorwort.
Wadephul: Deutschland braucht "keine externen Ratschläge"
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hatte am Freitag mit Blick auf die neue US-Sicherheitsstrategie gesagt, die USA "sind und bleiben unser wichtigster Verbündeter" in der Nato. Zugleich betonte er aber, Deutschland brauche "keine externen Ratschläge" zu Fragen der freien Meinungsäußerung oder "der Organisation unserer freiheitlichen Gesellschaften".
Mehr zur US-Außenpolitik
- FAQ
"Widerstand gegen Kurs Europas":Was steckt hinter Trumps nationaler Sicherheitsstrategie?Katharina Schuster, Washington D.C.mit Video3:57
Verhandlungen werden fortgesetzt:USA und Ukraine einig: Frieden hängt von Russland abmit Video0:32
Signal-Affäre und Vorfall vor Venezuela:Nächste Schlappe für Hegseth: Druck auf US-Minister steigtTim-Julian Schneider, Washington D.C.mit Video0:27
- Analyse
Immobilienmogul als US-Sondergesandter:Witkoff: Im Dienste der USA mit Verbindungen nach MoskauBeatrice Steineke, Washington, D.C.mit Video1:11
Mehr zum transatlantischen Bündnis
- Interview
US-Rolle in den Friedensgesprächen:Expertin: USA sehen sich nicht mehr als Partner Europasmit Video5:19
- Interview
Experte Fücks zum US-"Friedensplan":"Der alte Westen ist vorbei"mit Video0:28
- FAQ
EU-Kartellstrafe gegen Alphabet:Trump droht EU nach Milliardenstrafe gegen Googlemit Video0:24
Trump: "Der größte aller Deals":USA und EU einigen sich auf Zolldeal