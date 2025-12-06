USA und Ukraine einig: Frieden hängt von Russland ab

Vertreter der USA und der Ukraine arbeiten weiter an einem Friedensplan. Beide Partner sind sich einig: Ein Frieden kann nur gelingen, wenn Russland dies wirklich will.

Die USA und die Ukraine sind sich einig, dass ein Kriegsende von Russlands Bereitschaft zu Frieden abhängt. Das erklärten das US-Außenministerium und der Sondergesandte Witkoff. 06.12.2025 | 0:32 min

Die USA und die Ukraine setzen ihre Gespräche über einen Friedensplan für das von Russland angegriffene Land heute fort. Das teilten das US-Außenministerium und der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X nach dem Treffen mit einer ukrainischen Delegation am Freitag mit.

Die jüngsten Gespräche im US-Bundesstaat Florida hatten am Donnerstag begonnen. Beide Seiten waren sich US-Angaben zufolge einig, dass ein Ende des Kriegs von Russlands Bereitschaft zu Frieden abhängt.

"Echte Fortschritte hin zu einer Einigung" beruhten darauf, ob der Kreml "ernsthaftes Engagement für einen langfristigen Frieden" zeige, teilten der Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X und das US-Außenministerium mit. Dazu zählten auch "Schritte zur Deeskalation und zur Beendigung der Kampfhandlungen."

In Florida beraten der US-Sondergesandte Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner mit Vertretern aus Kiew über mögliche Friedenswege. 04.12.2025 | 1:11 min

Ukraine und USA: Sicherheitsgarantien als Knackpunkt?

Bei den Gesprächen in Miami hätten sich die Vertreter der Vereinigten Staaten und der Ukraine auf "Eckpunkte bei Sicherheitsvereinbarungen" und "notwendige Abschreckungsmittel zur Sicherung eines dauerhaften Friedens" geeinigt, hieß es weiter. Details zu den "Sicherheitsvereinbarungen" wurden nicht genannt. Vermieden wurde das Wort Sicherheitsgarantien.

Die Ukraine und ihre Verbündeten verlangen diese immer wieder, um einen möglichen Frieden dauerhaft abzusichern und künftige Aggressionen Russlands zu verhindern.

Trump will Frieden in der Ukraine wohl "fast um jeden Preis", so USA-Korrespondent David Sauer. 03.12.2025 | 1:26 min

Witkoff und Trump-Schwiegersohn im Kreml

Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, hatten am Dienstag in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin gesprochen und die US-Vorschläge für ein Kriegsende vorgestellt. Am Donnerstag und Freitag erstatteten sie in Florida der ukrainischen Delegation - dazu zählen Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Generalstabschef Andrij Hnatow - Bericht über dieses Treffen.

Umjerow wurde nach dem zweiten Treffen in der Mitteilung von Witkoff zitiert, die Priorität der Ukraine bestehe darin, eine Lösung zu finden, die ihre Unabhängigkeit und Souveränität schütze. Weiter hieß es, dass man in dem Gespräch Initiativen für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg sowie gemeinsame Wirtschaftsinitiativen geprüft habe.

"Nach der Ukraine wird Putin nicht aufhören", sagt Militärökonom Marcus Keupp. 04.12.2025 | 23:35 min

Russland hält an Gebietsabtretungen fest

Die Ukraine, die von amerikanischer und europäischer Unterstützung abhängt, hat sich verhandlungsbereit erklärt. Auch Moskau gibt sich gesprächsbereit. Kremlchef Wladimir Putin hält aber an seinen harten Forderungen fest, er besteht unter anderem auf Gebietsabtretungen der Ukraine und den Verzicht einer Nato-Mitgliedschaft. Die Schuld für mangelnde Fortschritte bei den Gesprächen gibt er Brüssel und Kiew.

Ungeachtet der Gespräche setzte Russland seine Angriffe in der Ukraine auch in der Nacht fort. Bei einem russischen Raketen- und Drohnenangriff auf den Bezirk Kiew wurden drei Menschen verletzt, wie lokale Behörden mitteilten.

