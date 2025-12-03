Neue Ukraine-Hilfe: Berlin kauft Waffen für 200 Millionen Dollar

Kurz vor dem Nato-Treffen kündigt Außenminister Wadephul neue Gelder für die Ukraine an, um Waffen und Munition zu kaufen. Zugleich warnt er: Putin wolle den Westen spalten.

Die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg stehen im Zentrum des Treffens der Nato-Außenminister in Brüssel. 03.12.2025 | 0:21 min

Nach den jüngsten Ukraine-Verhandlungen in Moskau hat Außenminister Johann Wadephul die weitere deutsche Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land konkretisiert. Deutschland werde weitere 200 Millionen Dollar (rund 172 Mio. Euro) für amerikanische Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine bereitstellen, sagte der CDU-Politiker vor dem Abflug zum Nato-Außenministertreffen in Brüssel. Den Großteil der Summe - 150 Millionen Euro - hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bereits Mitte November angekündigt.

Zusätzlich zu den 200 Millionen Dollar sollen Wadephul zufolge weitere 25 Millionen Euro in einen Nato-Treuhandfonds etwa für Winterausrüstung und medizinische Versorgung fließen.

Die diplomatische Distanz zu den Amerikanern wächst weiter, so Isabelle Schäfers. 03.12.2025 | 1:01 min

Wadephul: Putin zeigt keine echte Verhandlungsbereitschaft

Mit Blick auf Kremlchef Wladimir Putin sagte Wadephul, dass dieser "noch keine wirkliche Verhandlungsbereitschaft" zeige.

Putin will weiterhin die europäische und euro-atlantische Sicherheit untergraben. Er will unsere Verteidigungsbereitschaft testen. Er will uns spalten, um unsere Allianz zu schwächen. „ Außenminister Johann Wadephul

Das werde ihm jedoch nicht gelingen. Die Nato-Partner wollten den Druck auf Russland weiter erhöhen.

Russland und die USA haben bei einem Treffen keine Einigung über eine Friedenslösung für die Ukraine erzielt. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen, so Putins Berater Uschakow. 03.12.2025 | 0:26 min

Nato-Außenminister beraten über Ukraine

Die 200 Millionen Dollar stellt Deutschland über den sogenannten Purl-Mechanismus bereit. Diese Initiative sieht vor, dass in den USA hergestellte Munition und Waffen an die europäischen Verbündeten und Kanada verkauft werden - und diese sie dann der Ukraine zur Verfügung stellen. Purl steht für "Prioritised Ukraine Requirements List". Auf Deutsch bedeutet das etwa: Priorisierte Bedarfsliste für die Ukraine.

Beim Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der Nato in Brüssel geht es unter anderem um die Gespräche zwischen Vertretern der USA, der Ukraine und Russlands in den vergangenen Tagen. US-Außenminister Marco Rubio wird allerdings nicht an dem Treffen in Brüssel teilnehmen.

US-Außenminister Rubio strebt eine Lösung im Krieg an, die die Zukunft der Ukraine schützt. Die Entscheidungen aus Russland hängen von Putin ab. Rubio zeigt sich zuversichtlich. 03.12.2025 | 0:42 min

