Import-Stopp für russisches Gas: Europa lässt die Muskeln spielen

Gas-Einkäufe aus Russland:Import-Verbot für Gas: Europa lässt die Muskeln spielen
von Julia Rech, Ulf Röller
Europa sitzt nicht am Verhandlungstisch, wenn es um das Schicksal der Ukraine geht, und versucht, sich als stark zu präsentieren. Etwa durch ein Import-Verbot von russischem Gas.
Es ist ein Tag in Brüssel, der Licht und Schatten hat, ein Tag, der sinnbildlich für die Schwächen und Stärken Europas steht. Im Mittelpunkt: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Russisches Gas: von der Leyen spricht von neuer Ära
Es ist gerade mal kurz nach 9 Uhr morgens und von der Leyen erlebt bereits "Historisches", wie sie sagt.
Das stimmt zumindest für Gasimporte aus Russland ab 2027. Darauf hat sich die Europäische Union geeinigt und Ungarn, das gegen die Entscheidung Widerstand leistete, überstimmt. Ein Aus für Ölimporte blockiert Ungarn weiter.
Von 12 Milliarden auf 1,5 Milliarden für Energie aus Russland
Europa brauchte lange, um zu handeln. Nur langsam gelingt es, Russlands fossile Geldquellen versiegen zu lassen, aber es gelingt.
Eine Zahl hat von der Leyen mitgebracht. "Wir haben zu Beginn des Krieges jeden Monat für 12 Milliarden fossile Energie von Russland eingekauft. Diese Summe haben wir verringert auf jetzt 1,5 Milliarden. Das ist immer noch zu viel, wir wollen auf 0 Prozent runter."
Das Ziel ist, den wirtschaftlichen Überlebensnerv der Russen abzutrennen. Und insofern ist das heute ein guter Tag für Europa und ein Signal an Russland. Präsident Wladimir Putin soll verstehen, dass die Europäer nicht lockerlassen, dauerhaft seine Wirtschaft zu schwächen.
Gift der Sanktionen gegen Russland wirkt langsam
Es gibt bereits 19 Sanktionspakete der Europäer. Man kann das belächeln: 19 Sanktionspakete und noch immer tobt der Krieg in der Ukraine und Putin wird immer aggressiver.
Das Gift der Sanktionen wirkt zwar nur langsam, aber es wirkt. Die russische Wirtschaft schwächelt. Putin muss seiner Bevölkerung immer mehr zumuten, um die Kriegsmaschine am Laufen zu halten.
Auch US-Präsident Donald Trump hat Brüssel aufgefordert, schneller dafür zu sorgen, dass keine europäischen Gelder mehr nach Russland fließen, dass die Europäer bereit sind, ihre Geschäftsbeziehungen zu kappen, auch wenn es wehtut. Der Ruf nach amerikanischer Hilfe wirkt glaubwürdiger, wenn Europa bereit ist, auch Opfer zu bringen.
Was tun mit eingefrorenem russischem Vermögen?
Das führt zum zweiten Ereignis in Brüssel an diesem Tag. Es geht um das in der EU eingefrorene, russische Vermögen. Das lagert in Belgien. Rund 140 Milliarden will die EU davon nehmen, um den Krieg und den Wiederaufbau der Ukraine zu finanzieren. Ohne das Geld müsste die Ukraine sich wohl den Russen ergeben.
Um 13:30 Uhr ging von der Leyen noch einmal vor die Presse:
Belgien fürchtet Strafen Russlands
Allerdings ist der Plan der EU-Kommission hoch umstritten. Das Geld liegt in Brüssel beim Finanzinstitut Euroclear. Die belgische Regierung protestiert gegen die Verwendung des russischen Vermögens, fürchtet, dass Moskau Belgien für die Freigabe abstraft.
Auch die Zusage der Kommissionspräsidentin und einiger anderer EU-Mitgliedstaaten, Belgien nicht alleine zu lassen, beruhigt sie nicht.
Seit Wochen sucht die Kommission einen Kompromiss, aber auch der heutige Vorschlag wird den Streit nicht lösen. Bevor von der Leyen ihn vorstellte, lehnte ihn die belgische Regierung schon ab. In dieser Schicksalsfrage für die Ukraine wirkt Europa schwach.
Auf dem EU-Gipfel Ende des Monats müssen die Regierungschefs entscheiden, was mit dem russischen Vermögen passiert. Die Mehrheit könnte in dieser entscheidenden Frage Belgien überstimmen. Es wäre ein tiefer Einschnitt und würde die Zusammenarbeit in der Union belasten. Der Preis für die Unterstützung der Ukraine ist hoch.