Ukraine: Wadephul sieht Chance auf "substanzielle Verhandlungen"

Bundesaußenminister zum Ukraine-Krieg:Wadephul sieht Chance auf "substanzielle Verhandlungen"
Außenminister Wadephul sieht eine Chance für "substanzielle Verhandlungen" im Ukraine-Krieg. Über Zugeständnisse Kiews könne aber nur Präsident Selenskyj entscheiden.
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) blickt mit Zuversicht auf die Friedensbemühungen der USA im Ukraine-Krieg. "Ich glaube, man kann so zuversichtlich sein, wie man bisher noch nicht sein konnte, dass wir jetzt doch in substanzielle Verhandlungen hineinkommen", sagte der CDU-Politiker im ZDF heute journal. Es seien allerdings noch "eine ganze Menge wirklich schwierige Fragen zu lösen".
Wadephul bekräftigt anhaltende Unterstützung für Ukraine
Wadephul bekräftigte erneut den anhaltenden Beistand für die Ukraine und forderte weiteren Druck auf Russland. "Wir bereiten auch weitere Unterstützung für die Ukraine vor und parallel werden Verhandlungen geführt", sagte der Minister. Mit den EU-Sanktionspaketen habe man bereits "einen gewaltigen wirtschaftlichen Druck auf Russland ausgeübt".
Auch die Initiative von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die eine Inanspruchnahme von eingefrorenen russischen Vermögenswerten in der EU vorsieht, solle fortgeführt werden.
Wadephul zu russischem Vermögen: "Entscheidende Schritte in den nächsten Tagen"
Mit der Initiative des Kanzlers wolle die Bundesregierung "einen nicht unerheblichen Druck auf Russland ausüben", sagte Wadephul. "Ich denke, dass wir jetzt entscheidende Schritte in den nächsten Tagen machen können und dass dann der Europäische Rat auch entsprechende Beschlüsse wird fassen können."
"Wenn die Ukraine in eine schwierige militärische Situation kommt, dann kommen wir das erst recht", warnt der Außenminister mit Verweis auf die ukrainische Grenze zum Nato-Staat Polen. Daher bleibe es wichtig, weiter an der Seite der Ukraine zu stehen. "Es bleibt wichtig, dass die Bundeswehr stärker wird, personell, materiell, daran arbeitet die Bundesregierung", betont Wadephul.
